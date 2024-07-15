Экс-игроки РПЛ выиграли Медиалигу с «Броуками»! И прервали главное проклятие медиафутбола

Сегодня, 15 июля, состоялся финал пятого сезона Медиалиги. Результат решающего матча получился неожиданным. Вместо равной и упорной борьбы мы увидели разгромное поражение фаворита!

Предматчевые расклады

Выделить явного фаворита в этом матче было сложно. Прогнозы медиафутбольных экспертов разделились примерно поровну. Обе команды показывали уверенную игру по ходу пятого сезона. Однако немного больше коммьюнити верило в победу 2DROTS.

Для «БроукБойз» этот финал стал седьмым в истории — прошлые шесть они проиграли. Мотивация «Броуков» была очевидна, команда хотела прервать медиафутбольную версию проклятия Беллы Гуттманна. К тому же у президента «Броуков» Димы Егорова (экс-журналиста «Чемпионата») накануне родился ребёнок, поэтому футболисты хотели поздравить своего босса первым значимым трофеем в истории клуба.

2DROTS уже знают вкус побед в больших турнирах. «Самураи» выигрывали первый и второй сезоны Медиалиги, что также делало их теневыми фаворитами финала МФЛ-5. После двух чемпионств команда немного сдулась. Но в пятом сезоне «дротсы» опять дошли до финального рубежа МФЛ и были максимально настроены на победу. Масла в огонь подлил огненный полуфинал, в котором 2DROTS на последней секунде вырвали победу у «Титана» благодаря голу вратаря. Возможно, в том матче «самураи» отдали слишком много эмоций, что сказалось на них в финале.

Как прошёл финал

Финал проходил на домашнем стадионе ПФК ЦСКА — «ВЭБ Арене». Ещё за несколько дней до матча МФЛ все билеты на него были раскуплены. На трибунах присутствовали более 30 тыс. человек. А ещё в перерыве матча мини-концерт дал известный рэп-исполнитель Баста (его клуб «СКА-Ростов» также выступал в МФЛ-5).

Что касается футбола, то он получился качественным и событийным. До РПЛ, конечно, не дотягивал, но уровню Первой лиги вполне соответствовал. Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «Броуков», что в целом отражало содержание игры. В один момент 2DROTS слишком увлеклись нападением и пропустили контратаку, которую успешно завершил экс-футболист РПЛ Павел Яковлев.

В перерыве матча капитан 2DROTS Владислав Ослоновский (более известный как Слон) сделал предложение своей девушке. Однако этот позитивный момент не отменял того факта, что «самураям» нужно было что-то менять в своей игре, если они хотят как минимум восстановить равенство в счёте.

Во втором тайме игра была равна. 2DROTS на правах проигрывающей команды больше атаковали. А «Броуки» просто повторили тот же трюк, что и в первом тайме. Быстрая контратака, неуверенная игра вратаря Дмитрия Сычёва и результативный удар от «БроукБойз» — 2:0 на табло «ВЭБ Арены».

Дмитрий Сычёв (вратарь 2DROTS ) Фото: vk.com/media.league

Отставание в два мяча к середине второго тайма — это неприятно, но не фатально. 2DROTS могли бы собрать волю в кулак и оформить крутой камбэк. Однако психологически «самураи» просели после второго гола. Были и атаки, и моменты. Но создавалось ощущение, что всё это происходило по инерции, без особой веры в себя. А вот «Броуки» на кураже забили третий мяч и довели дело до разгрома (3:0). Финальный свисток зафиксировал уверенную победу «БроукБойз». Первый трофей — есть!

Итоги пятого сезона Медиалиги

Триумфатором МФЛ-5 стала команда «БроукБойз». Серебряные медали получили 2DROTS. Третье место занял клуб Fight Nights, который обыграл «Титан» в матче за бронзу. Отметим, что прогноз «Чемпионата» на победителя МФЛ-5 сбылся. Именно обоим финалистам («Броукам» и 2DROTS) мы прогнозировали наибольшие шансы на титул ещё до начала сезона.

Что дальше? Чёткие планы с конкретными датами пока озвучены не были, но на 2024 год в медиафутболе планируются ещё несколько крупных турниров. Практически точно состоятся Кубок МФЛ и Московский кубок селебрити. Также шли разговоры про медиафутбольный чемпионат мира, но до конкретики дело пока не дошло. Поздравляем «Броуков» с первым в истории чемпионством и ждём новых турниров!