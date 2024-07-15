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2DROTS — БроукБойз, финал пятого сезона МФЛ, обзор финала Медиалиги, видео голов, 15 июля 2024

Экс-игроки РПЛ выиграли Медиалигу с «Броуками»! И прервали главное проклятие медиафутбола
Максим Хрущ
Экс-игроки РПЛ выиграли Медиалигу с «Броуками»!
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Соснин, Яковлев, Дьяков и компания взяли долгожданный титул.

Сегодня, 15 июля, состоялся финал пятого сезона Медиалиги. Результат решающего матча получился неожиданным. Вместо равной и упорной борьбы мы увидели разгромное поражение фаворита!

Winline Медиалига. 5-й сезон . Финал
15 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
2DROTS
Окончен
0 : 3
Broke Boys
0:1 Яковлев – 16'     0:2 Зубков – 36'     0:3 Челидзе – 49'    

Предматчевые расклады

Выделить явного фаворита в этом матче было сложно. Прогнозы медиафутбольных экспертов разделились примерно поровну. Обе команды показывали уверенную игру по ходу пятого сезона. Однако немного больше коммьюнити верило в победу 2DROTS.

Для «БроукБойз» этот финал стал седьмым в истории — прошлые шесть они проиграли. Мотивация «Броуков» была очевидна, команда хотела прервать медиафутбольную версию проклятия Беллы Гуттманна. К тому же у президента «Броуков» Димы Егорова (экс-журналиста «Чемпионата») накануне родился ребёнок, поэтому футболисты хотели поздравить своего босса первым значимым трофеем в истории клуба.

В полуфиналах тоже было много огня!
Гол вратаря, крутые камбэки и отставка тренера! Теперь нас ждёт мощнейший финал Медиалиги
Видео
Гол вратаря, крутые камбэки и отставка тренера! Теперь нас ждёт мощнейший финал Медиалиги

2DROTS уже знают вкус побед в больших турнирах. «Самураи» выигрывали первый и второй сезоны Медиалиги, что также делало их теневыми фаворитами финала МФЛ-5. После двух чемпионств команда немного сдулась. Но в пятом сезоне «дротсы» опять дошли до финального рубежа МФЛ и были максимально настроены на победу. Масла в огонь подлил огненный полуфинал, в котором 2DROTS на последней секунде вырвали победу у «Титана» благодаря голу вратаря. Возможно, в том матче «самураи» отдали слишком много эмоций, что сказалось на них в финале.

Подробнее о голе вратаря 2DROTS:
Вратарь забил гол на последней секунде! Космическая развязка полуфинала Медиалиги. Видео
Вратарь забил гол на последней секунде! Космическая развязка полуфинала Медиалиги. Видео

Как прошёл финал

Финал проходил на домашнем стадионе ПФК ЦСКА — «ВЭБ Арене». Ещё за несколько дней до матча МФЛ все билеты на него были раскуплены. На трибунах присутствовали более 30 тыс. человек. А ещё в перерыве матча мини-концерт дал известный рэп-исполнитель Баста (его клуб «СКА-Ростов» также выступал в МФЛ-5).

Что касается футбола, то он получился качественным и событийным. До РПЛ, конечно, не дотягивал, но уровню Первой лиги вполне соответствовал. Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «Броуков», что в целом отражало содержание игры. В один момент 2DROTS слишком увлеклись нападением и пропустили контратаку, которую успешно завершил экс-футболист РПЛ Павел Яковлев.

В перерыве матча капитан 2DROTS Владислав Ослоновский (более известный как Слон) сделал предложение своей девушке. Однако этот позитивный момент не отменял того факта, что «самураям» нужно было что-то менять в своей игре, если они хотят как минимум восстановить равенство в счёте.

Во втором тайме игра была равна. 2DROTS на правах проигрывающей команды больше атаковали. А «Броуки» просто повторили тот же трюк, что и в первом тайме. Быстрая контратака, неуверенная игра вратаря Дмитрия Сычёва и результативный удар от «БроукБойз» — 2:0 на табло «ВЭБ Арены».

Дмитрий Сычёв (вратарь 2DROTS )

Дмитрий Сычёв (вратарь 2DROTS )

Фото: vk.com/media.league

Отставание в два мяча к середине второго тайма — это неприятно, но не фатально. 2DROTS могли бы собрать волю в кулак и оформить крутой камбэк. Однако психологически «самураи» просели после второго гола. Были и атаки, и моменты. Но создавалось ощущение, что всё это происходило по инерции, без особой веры в себя. А вот «Броуки» на кураже забили третий мяч и довели дело до разгрома (3:0). Финальный свисток зафиксировал уверенную победу «БроукБойз». Первый трофей — есть!

Итоги пятого сезона Медиалиги

Триумфатором МФЛ-5 стала команда «БроукБойз». Серебряные медали получили 2DROTS. Третье место занял клуб Fight Nights, который обыграл «Титан» в матче за бронзу. Отметим, что прогноз «Чемпионата» на победителя МФЛ-5 сбылся. Именно обоим финалистам («Броукам» и 2DROTS) мы прогнозировали наибольшие шансы на титул ещё до начала сезона.

Посмотреть прогноз можно тут:
Огромный призовой фонд и необычные правила. Всё о пятом сезоне Медиалиги
Огромный призовой фонд и необычные правила. Всё о пятом сезоне Медиалиги

Что дальше? Чёткие планы с конкретными датами пока озвучены не были, но на 2024 год в медиафутболе планируются ещё несколько крупных турниров. Практически точно состоятся Кубок МФЛ и Московский кубок селебрити. Также шли разговоры про медиафутбольный чемпионат мира, но до конкретики дело пока не дошло. Поздравляем «Броуков» с первым в истории чемпионством и ждём новых турниров!

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