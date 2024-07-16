«Время Кейна и Роналду ушло». Итоги Евро-2024 с Геннадием Орловым

Заключительная экспертиза известного комментатора, журналиста и футболиста Геннадия Орлова по Евро-2024 — с проекцией на приближающийся сезон в РПЛ.

— Романтический футбол победил прагматичный?

— И слава богу! Замечательный получился финал. Немного мастерства не хватило теперь уже 17-летнему Ямалю. Два мяча мог забить! Если бы хотя бы один забил, его вообще на руках с поля вынесли бы. Хотя и без того он лучший игрок матча, про него будут много писать. В конце концов, решающий гол — слева прострел защитника, подставленная нога нападающего — красивая комбинация. И в целом сборная Испании создала больше голевых моментов. А кто создаёт больше моментов, тот и должен побеждать.

— Если посмотреть чисто по именам, состав у де ла Фуэнте как будто не совсем чемпионский?

— Что значит — по именам? В профессиональном спорте нужно именно сегодня, в эту минуту показать, на что ты способен. Очень часто это не получается даже у звёзд. А тут выиграла именно команда. Мне даже чуть-чуть жалко было тренера, который поначалу на награждении выглядел немного отстранённым. Но в конце концов игроки начали его подбрасывать, как и положено. У де ла Фуэнте самая маленькая зарплата была среди всех тренеров топ-сборных. Он и внешне немножко смешной, не по-футбольному выглядит. Но тренер — замечательный. Все замены, которые он делал — работали. Избранная им тактика давала результат. И потом — он знает большинство этих ребят по юношеским, молодёжной сборным. Он же оттуда пришёл. Молодец — сплотил команду. Разве можно его сравнить с мегапопулярным Клоппом или Моуринью? Да даже с Дешамом? Но де ла Фуэнте и его, и всех остальных обыграл. В Европе сейчас он тренер №1. Когда Педри получил травму, казалось, в игре испанцев что-то нарушится. А Ольмо вышел и, может быть, даже лучше сыграл. Во всяком случае по результату — замечательно.

— А в финале Оярсабаль вышел и забил победный гол.

— Конечно. В целом команда молодая и перспективная у испанцев. Пожелаем ей успехов. Они показывали лучший футбол на Евро и заслуженно победили. Слушайте, ну основная масса болельщиков по всему миру болела за Испанию. Потому что футбол у неё привлекательный, романтический. Много атак, комбинаций, индивидуальная работа с мячом. А сколько голов они забили? И это хорошо.

Сборная Испании Фото: Justin Setterfield/Getty Images

— В четвертьфинале они потеряли Педри, в первом тайме финала — Родри. Это ж какой запас прочности у команды?

— Это и говорит о тренере! Оказывается, у него там исподволь всё готово. Он не упирается в одну фигуру. У него всякий раз разные выходят — и всё работает, побеждают.

— На больших турнирах редко бывает, когда фаворит с первого до последнего матча оправдывает ожидания. А у Испании — получилось?

— Я согласен, редко. Я вспоминаю ЧМ-1978 в Аргентине, на котором тоже присутствовал. Итальянцы так первый групповой турнир провели, что все сказали: «Вот же чемпионы». Но уже с четвёртого матча они начали сдавать и в итоге даже «малый финал», за третье место проиграли. Умение грамотно разложить силы на всю дистанцию — это опять-таки тренерская забота. Не только главного, но и всего штаба — помощников, физиотерапевтов, медиков. Тот же Мората у испанцев на каждый матч выходил боевым, заряженным. Ему так хотелось забить, но техники не хватало для этого. Для центрального нападающего один гол на турнире — это очень мало. Однако у него другая роль была. Но это говорит о том, что команда правильно распределила силы. И запасные тоже очень фундаментально готовились.

У французов одного Мбаппе убрали — и другая команда. Гризманн ушёл — и нет никакой замены. Значит, Дешам никого не подготовил. А здесь всё было подготовлено. Хорошая скамейка запасных. Опять-таки аплодируем тренерскому штабу.

Де ла Фуэнте Фото: Dan Mullan/Getty Images

— Эта сборная Испании уже встала на уровень поколения Хави — Иньесты?

— Да нет, подождите, зачем торопиться? Давайте посмотрим, что будет дальше. Они все молодые люди, а у молодых иногда и голову сносит. Надо жить сегодняшним днём и радоваться ему. Во всех отчётах пишут: перспективная команда. Обозреватели удивляются, что у чемпионов Европы столько игроков до 25 лет. Ямалю вообще 17, Уильямсу — 22. Осталось, чтобы в клубах продолжили прогрессировать. Но они в хороших руках, так что всё у них будет в порядке.

— Вам не кажется, что таких людей, как Кейн, категорически нельзя менять в финалах?

— Я думаю, его вообще надо было не ставить на финал. Он же абсолютно ничем не помог команде. Я, конечно, утрирую, но Кейн был самый малоэффективный футболист у Англии. Его игра устарела. Кейн, Левандовски умеют забивать, однако они требуют постоянной обслуги со стороны партнёров, которые готовят для них голевые ситуации. Рядом с Кейном действовали Беллингем, Фоден, но у них не было связок, взаимопонимания. И уже сегодня Кейн с таким движением — это вчерашний день.

Это к вопросу о центральных нападающих. Тот же Семак сейчас говорит, что нужен силовой центральный нападающий. А почему у испанцев нет его? Кейн у Англии не сработал, Лукаку у Бельгии — не сработал, Левандовски у Польши — то же самое. Вот эти силовые — кому они нужны? А нужны такие рабочие ребята, которые носятся, меняются флангами, обыгрывают, влетают в штрафную. Футбол-то уже другой стал. И этот чемпионат Европы подтвердил, что нападающие должны сами себя обслуживать. И активнее участвовать в игре — атаковать слева, справа, быть универсалами, уметь убежать. Кейн, повторюсь, для меня был как что-то вчерашнее.

Гари Кейн Фото: Dan Mullan/Getty Images

— Кажется, символично, что чемпионат остался без лучшего бомбардира?

— Вот! Это говорит о том, что сегодня одному бомбардиру не дадут играть, как тому же Кейну. Он уже должен сам как-то видоизменять свои действия, быть более вариативным в атаке, в средней линии поля. Это новые веяния в футболе. Если взять команды того же Хосепа Гвардиолы, то посмотрите, какой у него объём работы даже Холанд проделывает. Норвежец ведь тоже раньше в основном работал в створе ворот, тренер же его переучивает. И сегодня Холанд носится по всему полю, везде. А когда его не было, «Манчестер Сити» и без Холанда выигрывал. Потому что все 10 полевых игроков были способны влететь в штрафную и сделать голевую передачу или забить самостоятельно.

В нашем чемпионате тоже есть один лучший бомбардир — Кассьерра. Он в одном матче много забил. Но он не силовой нападающий — просто форвард. И умеет забивать. Однако Кассьерру очень хорошо обслуживают — потрясающие «официанты» вокруг! И они ему такие подают блюда, что ему только и остаётся взять ложку и съесть их. Он классно замыкает подачи слева, справа. Но чтобы они возникали, нужно создать преимущество в центре поля. А как это сделать, например, против сборной Франции, если там играет Канте, который всё перегрызает и перехватывает? Сегодня уже иметь одного нападающего, которого все обслуживают — это роскошь. Нет, парень, ты тоже должен в общей футбольной каше вариться!

О том, как сейчас играет Ямаль, можно целый трактат написать. Он начинает на фланге, но так умело отскакивает от защитника и совершает столько коротких рывков, что всегда свободен для приёма мяча. Если фланговый защитник с ним будет плотно играть, возникнет дыра между ним и центральными. И Ямаль этим пользуется. Месси, в принципе, так же играл в лучшие времена. На левом краю принимал мяч и начинал разворачивать атаку. В похожей манере играл в «Зените» Малком. Оказывается, сегодня продолжение атаки может быть очень эффективным, если ты её начинаешь с фланга. И вот Ямаль подтвердил эту идею. Испанцы отдают мяч не в центр, а на фланг, и тут у Ямаля масса вариантов, как развивать атаку — и на себя взять, и пробить. А как классно он вырезает мячи на дальнюю штангу — вратарь бессилен! Кто-то и раньше это делал, но здесь у Испании система прослеживалась. Даётся пас верхом даже дальше дальней штанги, куда вратарь не может выйти, но свой там всё время ждёт. И возникают голевые моменты. Это же всё проработано на тренировках, подготовлено. Всё-таки из центра вратарской площади редко дадут пробить — там и центральные защитники, и опорный полузащитник. Вот они и нашли эту зону — и начали на неё давить. И это не только испанцы делали — у турок я такие задумки тоже видел. Такие решения прорабатываются за столом, на теоретических занятиях. То есть футбол идёт вперёд, и это очень хорошо. Как и то, что молодые выходят на первые роли.

Жалко Кейна, конечно, Роналду. Но всё, ребята, ваше время ушло. Ещё поработаете, где-то можете быть востребованы, однако с той высоты полёта, которая у вас была, вы начали спускаться вниз.

— Ямаль — главное открытие Евро-2024?

— Конечно. Уильямс тоже рядом. Но Ямаля мы просто толком не знали — ему же только 13 июля исполнилось 17 лет. Он чуть раньше Пеле начал, это тоже надо отмечать. Мы не знаем потолок его возможностей, поэтому дай бог ему здоровья и футбольного долголетия.

— А как вам Кукурелья? Самый колоритный персонаж в чемпионской команде?

— Самобытный игрок! У кого-нибудь такую причёску видели? А всё почему? Потому что Кукурелья всё время придумывает что-то новое, в том числе и в своём имидже. Творческий человек всегда что-то ищет. Это психологический портрет игрока. Он яркий, запомнился и был очень полезен в игре. Невысокий, жилистый — откуда силы столько? Какой темп он держит, какие рывки на 30-40 метров по флангу делает! Аплодирую. Если ему с такой копной волос удобно играть, всё в порядке.

Кукурелья Фото: Richard Pelham/Getty Images

— Победа Испании задаст тренд на атакующий футбол в России?

— Естественно. Посмотрим, кто этот тренд подхватит. Когда была тики-така, многие мечтали так же контролировать мяч. В России «Зенит» сейчас держит мяч дольше всех. Соответственно, возможностей для атак, проникающих передач вперёд у него больше. Центр поля — это плацдарм для атак. И полузащитники сборной Испании с первых матчей заявили о себе и контролировали игру в середине. И даже травмы ключевых полузащитников не влияли на её продуктивность. Скорость передвижения мяча у них была потрясающая. Игра в одно касание — это наивысший класс, главный козырь. Когда ты делаешь второе касание, защитник успевает перестроиться, а когда одно — нет. Это испанский футбол, они всегда стремились к этому.

— Вы сами упомянули «Зенит» и центр поля. Потенциальные потери Клаудиньо и Вендела ощутимо ослабят команду?

— Конечно, без Вендела и (или) Клаудиньо игра «Зенита» немножко поменяется. Но у меня и близко нет мыслей вроде: «Спасайте, нельзя отпускать!» Придут новые. Семак же провёл великолепную футбольную карьеру — в разных командах, с разными партнёрами. И он знает одно: чтобы внутри команды был хороший микроклимат, никогда нельзя игрока удерживать. Если он захотел — пусть уходит. Найдут другого. Никакой паники не должно быть. Когда у Спаллетти были проблемы с полузащитниками в «Зените», он говорил мне: «Не волнуйся, Геннадий, у нас есть кем заменить выбывших». И меняли, ничего страшного.

— В субботу, 20 июля, возвращается РПЛ. Какие у вас ожидания, предчувствия от нового сезона?

— Я жду его, потому что зрелище будет обязательно. У нас есть команды и есть тренеры интересные. Карпин, Осинькин, Рахимов хорошо работают. Я уже не говорю про Семака. Личка явно хороший тренер. Николич о себе ещё в «Локомотиве» заявил. Качественный специалист. Поэтому они подготовят игроков.

— Верите, что этот чемпионат будет не менее интересный, чем прошлый?

— Да, конечно, верю. Будет интересно. Бюджеты у клубов остались, зарплаты с премиальными — тоже. Игроки не поменялись. Поля хорошие — все условия есть. Конечно, жалко «Ростов» и «Краснодар»: у них тяжёлая логистика, надо много ездить, к сожалению. Это проблема. Но всё равно — как здорово «Ростов» играл в марте! Как хорош был Голенков — он ещё о себе заявит. Хороший центральный нападающий — подвижный, много перемещается по всей линии атаки. Нет, будет интересно, я даже в этом не сомневаюсь.