Девушка показала волшебный фристайл. Видео
Чемпионка мира по фристайлу Лия Льюис Грибиус показала волшебные трюки с мячом. 20-летняя девушка совместила танцы с фристайлом. Вышло дико красиво!
Девушка показала волшебный фристайл. Красивое видео
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