«Холанд уже боится». Кукурелья исполнил смешную песню про себя

Смешная песня Кукурельи про себя и Холанда. Видео

Марк Кукурелья на праздновании победы на Евро-2024 исполнил смешную песню про себя. «Кукурелья ест паэлью, а Холанд уже боится, ведь грядёт Кукурелья», — пропел футболист.