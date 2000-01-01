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Смешная песня Кукурельи про себя и Холанда. Видео
Смешная песня Кукурельи про себя и Холанда. Видео
Марк Кукурелья на праздновании победы на Евро-2024 исполнил смешную песню про себя. «Кукурелья ест паэлью, а Холанд уже боится, ведь грядёт Кукурелья», — пропел футболист.
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«Холанд уже боится». Кукурелья исполнил смешную песню про себя
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