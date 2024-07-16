Сборная Англии отпустила самого спорного тренера современности

Это случилось. Главный тренер сборной Англии покинул свой пост. Это подаётся как решение самого Саутгейта. При этом мы знаем, что контракт истёк. Видимо, руководство FA хотело продлить соглашение, но тренер отказался. Похоже, устал от давления со стороны СМИ. По ходу Евро-2024 тренер жаловался, что информация о переходе на схему в пять защитников утекла в прессу сразу после тренировки. В такой ситуации у Саутгейта вполне могло появиться ощущение, что он не всё контролирует и ему лучше уйти.

К Саутгейту всегда было странное отношение, а на фоне Евро-2024 он вообще превратился в самого спорного тренера современности. Много аргументов и за, и против. Обсуждение фигуры Саутгейта обычно получалось примерно таким:

— Ну какой же унылый футбол у Англии! На эту игру от обороны невозможно смотреть. Ставить «автобус» с таким составом — преступление против футбола.

— Вообще-то, футбол бывает разным. Игра от обороны — это тоже футбол. Саутгейт с таким стилем добивался хороших результатов: полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020, четвертьфинал ЧМ-2022, финал Евро-2024.

— Там сетка халявная была каждый раз. Когда в плей-офф попадается Сенегал или Словакия, англичане должны проходить даже без тренера.

— А почему тогда раньше не проходили? Перед тем как пришёл Саутгейт, команда вылетела в 1/8 финала Евро-2016 от Исландии. На ЧМ-2014 не вышли из группы, оказавшись ниже не только Италии и Уругвая, но и Коста-Рики.

— В любом случае главное в футболе — трофеи. У Саутгейта по факту было шикарное поколение и два Евро с двумя ЧМ.

— Так у Англии и до Саутгейта 50 лет не было трофеев. У Свен-Йорана Эрикссона было плохое поколение, что ли? Терри, Фердинанд, Лэмпард, Джеррард, Бекхэм, Скоулз, Оуэн, Руни…

Звёздная Англия 2000-х: Джон Терри, Рио Фердинанд, Фрэнк Лэмпард, Гари Невилл и Дэвид Бекхэм Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

В таком формате спор может продолжаться вечно. Хотя доминирующее ощущение: скоро об эпохе Саутгейта будут вспоминать с ностальгией. И тут неважно, придёт ли Грэм Поттер, Маурисио Почеттино или кто-то другой. Из-за смены тренера у Англии не появится классный вратарь. А раскрученность звёзд АПЛ будет и дальше непропорциональна их уровню игры.

В каком-то смысле сборная Англии — один большой Гарри Кейн, которому катастрофически не хватает трофея. Это уже превратилось во что-то ментальное для сборной, и только сменой тренера ситуацию не исправить.