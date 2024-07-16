«Такую Испанию в 2018-м мы, наверное, не обыграли бы». 5 вопросов Черчесову по итогам ЧЕ

«Чемпионат» продолжает подводить итоги Евро. Вот тут мы рассуждали о том, каким получился этот турнир, здесь – выбирали лучшего игрока, а тут – главное разочарование чемпионата. Сейчас – время оценки со стороны тренеров и экспертов. Вот каким Евро получилось по мнению экс-тренера сборной России Станислава Черчесова, который сейчас возглавляет Казахстан.

— Как вам финал? Всё по делу?

— Я чуть болел за Англию – хотел интриги. Но Испания играла стабильно, почти всегда одним составом. Они создали больше всех моментов, больше всех забили, больше всех мячей отобрали на чужой половине. Очень заслуженное чемпионство.

— Англию критиковали за неяркий стиль игры, многие пинали Саутгейта. Как вы к нему относитесь?

— Как к тренеру, который два раза подряд вышел в финал чемпионата Европы. Случайностей же не бывает. Три года назад в финале они сыграли лучше, чуть иначе. В этот раз был чуть другой состав, а тренер зависит от игроков. Плюс, как мне кажется, лидеры подошли к турниру несвежими. Саутгейт их готовил к каждой игре, перестраивал какие-то вещи. Футбол — это спорт. А спорт — это результат. За артистизм ничего не дают. Хотя, конечно, я и мои коллеги стараемся, чтобы игра была зрелищная. Но бывают обстоятельства. Зря Саутгейта критикуют.

Кажется, критики он не выдержал: Гарет Саутгейт трогательно прокомментировал свой уход с поста тренера сборной Англии

— Вам не кажется, что давление на Англию похоже на то, что было на вас перед домашним турниром?

— Немного. Мы тогда готовились два года, были в поиске. А когда ищешь, просчёты будут. Это нам помогло. В итоге мы подошли к турниру в оптимальном состоянии. Саутгейт уже восемь лет в сборной, у него всё набито. Он давал результат. И у него, и у Дешама в этом году чуть-чуть не сошлось. У Дидье Мбаппе нос сломал, Гризманн в неоптимальной форме приехал. Но оба тренера делали максимум, чтобы при их состоянии пройти как можно дальше.

— Чья тренерская работа вам больше всего понравилась? Де ла Фуэнте?

— Он, конечно, молодец. Мы его давно знаем. По юношам де ла Фуэнте ещё против наших играл. У него большой опыт работы именно со сборной. У Нагельсмана и Спаллетти этого турнирного опыта не было, что им не помогло. Сейчас они его получили и в следующий раз сработают лучше. А де ла Фуэнте знает всех игроков, они все через него прошли. Такую Испанию в 2018 году мы, наверное, не обыграли бы. Они намного быстрее выходят из защиты, переходные фазы намного оперативнее работают, фланги очень быстрые. Та Испания была более академичная, более горизонтальная, поэтому мы успевали их закрывать.

Сборная Испании Фото: Dan Mullan/Getty Images

— Кто для вас лучший игрок?

— Надо отметить Родри. Он создавал баланс, руководил игрой. Но, если честно, совсем яркого игрока не было. Можно назвать и Крооса, и Ямаля, и так далее. Но надо выбирать из команды-победителя. Поэтому Родри.