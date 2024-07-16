«На презентации я повторил фишку Роналду». Как прошёл первый день Мбаппе в «Реале»

Ещё на прошлой неделе Килиан Мбаппе бегал в Германии на чемпионате Европы, а теперь появился перед болельщиками на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» объявил о трансфере француза в начале июня. Само заявление на официальном сайте было достаточно сухим, но вызвало огромный наплыв пользователей. В итоге ресурс не выдержал нагрузки и временно вышел из строя. Позднее появились новые краски — Мбаппе прокомментировал переход, а клуб опубликовал приветственный ролик. Пост с объявлением трансфера в социальной сети Х (ранее Twitter) собрал 42 млн просмотров за полтора часа! Даже сам Криштиану Роналду заглянул в соцсети Килиана и поздравил с трансфером.

Презентацию звёздного новичка запланировали на 16 июля, то есть после окончания чемпионата Европы. Мбаппе прилетел в Мадрид без трофея — сборная Франции уступила Испании в полуфинале. Да и в целом Килиан разочаровал на турнире (один гол, да и тот с пенальти). Но, конечно, это не сказалось на ажиотаже вокруг презентации.

Сначала Мбаппе заглянул в раздевалку и сфотографировался рядом со своим шкафчиком. А потом отправился на куда более важное мероприятие — подписание контракта. Компанию французу составил президент «Реала» Флорентино Перес. Договор подписали, с футболкой сфотографировались (нападающий получил девятый номер), в клубный музей сходили.

После этого Килиан вышел на газон в форме «Реала», а за презентацией не стадионе следили примерно 80 тыс. человек. На мероприятии присутствовал именитый соотечественник Мбаппе — Зинедин Зидан (легендарный футболист и тренер мадридского клуба). Сам Мбаппе говорил на испанском языке. Свою речь завершил фразой «Раз, два три. Вперёд, Мадрид!». Тем самым он повторил фишку Роналду, который произнёс такие же слова в ходе своей презентации в испанском клубе в 2009 году. После окончания всех действий на поле состоялась первая пресс-конференция Мбаппе в статусе игрока «Реала».

Килиан Мбаппе Фото: David Ramos/Getty Images

О решении перейти в «Реал»: «Я принял его, когда был ребёнком. Всегда знал, что моя судьба — играть за этот клуб. Очень рад, что мечта сбылась. Я приехал сюда с амбициями и стремлением к победе. Моя первоначальная задача — как можно скорее адаптироваться в новой команде. Я всегда верил, что буду играть здесь, несмотря на множество предложений от других клубов. Теперь сыграю за клуб мечты».

О переживаниях перед презентацией: «Утром, когда я проснулся, то испытал сильное давление. Страсть и любовь, которые фанаты проявили ко мне, невероятны. Я должен быть благодарен за всё, что ощущаю. У меня уже есть связь с фанатами».

Первое воспоминание о «Реале»: «Их много, но думаю, что первое — Зидан. Потом я смотрел матчи с участием моего кумира – Роналду. Приятно было быть ребёнком, у которого появилась мечта. Теперь она осуществилась».

О позиции на поле: «Буду играть там, где скажет главный тренер. Главное — помочь команде. Для меня неважно, на какой позиции играть. Это решит тренер. В «Реале» немало классных футболистов. Хочу сыграть с каждым».

О Флорентина Пересе: «Перес проделал фантастическую работу. Он учёл интересы моей семьи. То, что я оказался здесь, в том числе и его заслуга».

О девятом номере: «Кто сказал, что я хотел 10-й номер? Он принадлежит Модричу, обладателю «Золотого мяча». Рад, что сыграю с ним в одной команде. Номер не имеет значения. «Десятка» — важная цифра для «Реала», но не для меня».

Килиан Мбаппе позирует перед фотографами Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

О словах «Раз, два, три. Вперёд, Мадрид!: «Я повторил трюк Роналду на презентации — это дань уважения Криштиану, кумиру моего детства. Теперь он мой друг, который даёт советы. Мы с ним на связи».

О возможной операции на носу: «Я говорил с врачами. Посмотрим, будем ли мы что-то делать. Решение примем после того, как я вернусь из отпуска».

О негативе от болельщиков «Реала» после срыва трансфера в 2022 году: «Это часть футбола. Правда в том, что любовь всех болельщиков «Мадрида» невероятна. Я не провёл ещё ни одну игру, а они уже дарят мне всю любовь. Вот почему я хочу отдать свою жизнь за эту футболку».

О Суперкубке УЕФА с «Аталантой»: «Уверен, что сыграю в Суперкубке УЕФА, но всё зависит от тренера. Буду работать, чтобы оказаться в хорошем состоянии».

О подготовке: «Я уже говорил с тренером «Реала» по физической подготовке. Впереди напряжённый сезон, нам нужна особенная подготовка». Конечно, я смотрел и анализировал матчи «Реала». Буду делать это и в дальнейшем. Но вы понимаете, что адаптация пройдёт непосредственно через сами матчи».

О том, что говорили другие футболисты: «Все говорили мне, что, играя в «Реале», приобретаешь уникальный опыт. Я хотел ощутить это».

Об изучении испанского языка: «Я начал учить испанский язык, когда ещё был в школе. Мечтал играть за «Реал». Понимал, что владение языком поможет ускорить адаптацию. Плюс я работал под руководством тренеров, которые говорили по-испански: Луис Энрике, Маурисио Почеттино. Не боюсь говорить и совершать ошибки, хочу совершенствовать своё знание языка».

О летнем матче с «Барселоной»: «Сыграю ли я летом в «эль класико»? Если тренер и руководство захотят, чтобы я поехал в турне по США, я поеду. Всё зависит от них».

Об Эндрике: «Слышал о нём, но не часто видел, как он играет. Уверен, что это большой талант. Иначе «Реал» не подписал бы с ним контракт. Эндрик молод, ему многому стоит научиться. Если понадобится совет, я буду рядом. Прекрасно знаю, что значит рано начинать в большом футболе».

О целях: «Они не отличаются от клубных. Цель одна — выигрывать трофеи. «Реал» всегда входит в число главных фаворитов Лиги чемпионов».