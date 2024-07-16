Саутгейт уходит лузером. Но главная проблема сборной Англии не в нём

Гарет Саутгейт уходит из сборной Англии лузером. В истории останется не то, что он дважды вывел команду в финал Евро. А то, что оба финала он проиграл. Плюс никогда не забудут его промах с пенальти в 1996-м, когда будущий коуч лишил англичан финала на домашнем чемпионате Европы. Уже не так свежо, как его тренерские неудачи. Однако для окончательного оформления образа лузера этот штрих важен.

Тренеру Саутгейту досталось, возможно, лучшее поколение английских футболистов в истории. А он ставил им футбол уровня второй десятки АПЛ. Это мог окупить титул. Но Гарет до него так и не добрался.

Он руководил сборной почти восемь лет. И почти все эти годы был непрерывно критикуем. Его ругали за отсутствие стиля, трусость, невозможность раскрыть потенциал поистине отличного английского поколения. И ругали по делу. Но только ли Саутгейта надо критиковать?

На самом деле, откровенно плохих тренеров в футболе мало. Почти каждый может быть хорош. Вопрос в том, какую задачу перед ним ставят. Недаром говорят, что даже сломанные часы дважды в сутки правильно показывают время. Так же и в футболе: если поставить правильную, посильную задачу, почти каждый специалист может дать результат.

Возьмём АПЛ. К примеру, Шон Дайч – отличный тренер. Он мастер ставить простой футбол, который прекрасно работает в командах из середины и со дна таблицы. Дайч не сможет работать в «Манчестер Сити» вместо Пепа Гвардиолы. Там его навыки не нужны. Но плохим тренером Шон от этого не становится. Он хороший тренер – просто для конкретной задачи.

Пеп Гвардиола и Шон Дайч Фото: Michael Regan/Getty Images

Точно так же и с Гвардиолой. Он вряд ли повторит результаты «Ман Сити» и привьёт тот же стиль в «Эвертоне» или в других скромных командах. Но Пеп от этого не становится хуже как специалист, не перестаёт быть гениальным. Просто он не подходит для задач, которые решают «Эвертон» и другие обитатели мест с 10-го и ниже.

Возвращаемся к Саутгейту. Он не виноват, что ему почти восемь лет доверяли работать в сборной с топовым подбором игроков и огромными амбициями. Не его вина, что от него требовали того, чего он не мог дать. Саутгейт работал так, как умеет. Но дело в том, что его тренерские умения актуальны не для команд калибра Англии, а для команд вроде «Мидлсбро», где он трудился до того, как нырнул в мир сборных.

Мог ли он сам понять, что не должен работать в сборной Англии? Никто не знает. Возможно, он рассматривал работу в национальной команде как миссию в духе «кто, если не я?». Это немного черчесовский подход, когда работа в родной сборной рассматривается как государственная должность. Правильный он или нет, каждый решает сам. Но нельзя исключать, что Саутгейт рассуждал, как Станислав Саламович.

Гарет Саутгейт и футболисты сборной Англии Фото: Stu Forster/Getty Images

В любом случае Гарет – наёмный сотрудник. Над ним целая Футбольная ассоциация Англии. Она наняла его на работу, платила ему зарплату и в любой момент могла с ним расстаться. Ассоциация видела всё то же самое, что видели мы. Но Саутгейт не был уволен. Значит, боссов сборной всё устраивало. Либо они не видели альтернатив лучше.

Каждый должен быть на своём месте – там, где он приносит пользу. Таких результатов, как у Саутгейта, не было ни у одного тренера сборной Англии. В XXI веке – точно. Это просто факт. Однако точно так же фактом является и то, что результаты у команды, которая была у Саутгейта, могли быть лучше. А игра не просто могла, но и должна была быть лучше, смелее и ярче.

Хочется пожелать Саутгейту найти работу, где он будет максимально полезен. Пусть окажется там, где от него не будут требовать того, чего он не может дать. Гарет не плохой тренер. Просто есть задачи, для решения которых он подходит. И есть те, которые ему лучше не доверять.