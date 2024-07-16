Топ-матчи среды: США — Сербия в баскетболе и квалификация ЛЧ

Спорт 17 июля: разгар Летней лиги НБА, игра Рублёва в Бостаде, а ещё узнаем, сможет ли «Динамо» Батуми отыграться.

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🏀 2:30: «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс», Летняя лига НБА

Интрига: кто победит в битве двух гигантов Летней лиги НБА?

«Портленд Трэйл Блэйзерс» стартовал в Летней лиге НБА с поражения от «Сан-Антонио», но затем клуб из Орегона одержал победу над «Филадельфией». У «Вашингтон Уизардс» ситуация развернулась немного по-другому, но результат в точности как у «Портленда»: в активе у команды победа и поражение. В составе соперников есть два бигмена, которые попали в топ-10 драфта НБА. «Волшебники» выбрали Александра Сарра, а «первопроходцы» – Донована Клингана. Кто из центровых проявит себя и поможет своей команде победить?

🏀 19:00: США — Сербия, товарищеский матч

Интрига: США пока не показывают стабильной игры, MVP НБА из Сербии воспользуется этим?

Вряд ли кто-то мог подумать, что Австралия навяжет США настолько серьёзную борьбу в товарищеском матче. Подопечные Стива Керра полностью провалили вторую половину встречи, чуть не уступив в игре. Леброн Джеймс и Стефен Карри смотрелись слабее своих возможностей, а проявил себя Энтони Дэвис, который и спас матч для США. Сербия же с MVP НБА Николой Йокичем во главе уверенно разобралась с Францией. Американцы сделают работу над ошибками или Джокер снова победит Леброна, как это часто случалось в НБА в последнее время?

⚽️ 20:00: «Динамо» Батуми — «Лудогорец», ЛЧ, первый квалификационный раунд, второй матч

Интрига: совершит ли «Динамо» камбэк?

«Лудогорец» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл дома «Динамо» из Батуми — 3:1. В ответной игре грузинскому клубу необходим мини-подвиг, чтобы пройти в следующую стадию. В Батуми необходимо побеждать с разницей в 2+ мяча. Сборная Грузии на Евро-2024 показала, что способна на подвиги. Повторит ли успех национальной команды «Динамо»?

Грузинский футбол в 2024-м поднялся на две ступени вверх: Что останется от Евро-2024

🎾 22:00*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина), Бостад, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится первый матч Рублёва после провала на Уимблдоне?

Андрей Рублёв неудачно выступил на Уимблдоне и в результате откатился на восьмое место в рейтинге ATP. Сейчас россиянин начинает борьбу на грунтовом турнире в Бостаде, где ему предстоит защитить прошлогодний титул. Как высоко сеянный россиянин начинает борьбу со второго круга. Его первым соперником будет аргентинец Тьяго Агустин Тиранте, занимающий 121-е место в рейтинге. Теннисисты ранее друг с другом не встречались. Победитель далее сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Денис Евсеев — Роберто Карбальес-Баэна.