А вот если нет, будет сложновато.

Хорошо следили за Евро-2024? Если да, то этот тест покажется вам проходным

Чемпионат Европы завершился победой Испании над Англией — 2:1. Это знают даже те, кто не смотрел ни одного матча. А как насчёт вопросов посложнее?

Для тех, кто внимательно следил за турниром, ответить на них будет простой задачей. Справитесь? Давайте проверим. Максимально включаем память и не подглядываем в поисковик, чтобы восхититься собственным идеальным прохождением квиза. Желаем удачи!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.