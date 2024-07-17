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Евро-2024: тест на знание чемпионата Европы — 2024 по футболу, квиз: лучший игрок, призёры, рекорды, бомбардиры, удаления

Хорошо следили за Евро-2024? Если да, то этот тест покажется вам проходным
Георгий Илющенко
Хорошо следили за Евро-2024? Тест
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А вот если нет, будет сложновато.

Чемпионат Европы завершился победой Испании над Англией — 2:1. Это знают даже те, кто не смотрел ни одного матча. А как насчёт вопросов посложнее?

Для тех, кто внимательно следил за турниром, ответить на них будет простой задачей. Справитесь? Давайте проверим. Максимально включаем память и не подглядываем в поисковик, чтобы восхититься собственным идеальным прохождением квиза. Желаем удачи!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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35 героев чемпионата Европы
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