Легендарные промахи в сериях пенальти. Какой эпичнее: Баджо на ЧМ или Терри в финале ЛЧ?

Ровно 30 лет исполнилось одному из самых легендарных промахов в сериях пенальти. 17 июля 1994 года Роберто Баджо не забил в финале чемпионата мира решающий 11-метровый сборной Бразилии, и его Италия проиграла золото. Были ли в истории футбола более знаменитые и драматичные промахи с «точки»? Давайте вспомним самые эпичные. Подчеркнём, что в этом рейтинге только удары, после которых мяч не попал в створ ворот – пролетел выше или мимо цели, угодил в штангу или перекладину (без вратарских сейвов).
Участвуйте в голосовании и выбирайте пенальти, который запомнился больше всего. Мы отобрали для рейтинга 10 самых известных, на наш взгляд, неудачных 11-метровых. Делитесь своим мнением в комментариях.
В ходе голосования пенальти будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Роберто Баджо (сборная Италии) в финале ЧМ-1994
На ЧМ-1994 Баджо был одной из звёзд сборной Италии и всего турнира. До финала Роберто забил пять мячей, причём все в плей-офф, отстав лишь на один гол от лучших бомбардиров – россиянина Олега Саленко и болгарина Христо Стоичкова. Но решающий матч с Бразилией завершился нулевой ничьей, так что обладателя Кубка мира определяла серия пенальти. До Баджо в составе «Скуадра адзурра» свои попытки не реализовали Франко Барези и Даниэле Массаро, а у «селесао» – Марсио Сантос. В случае промаха Роберто чемпионом мира становилась Бразилия. И легендарный форвард «Ювентуса» по прозвищу Божественный хвостик дрогнул – пробил с «точки» выше ворот. Это была настоящая трагедия великого мастера.
Вспоминая тот эпизод, Баджо писал в автобиографии: «Я знал, что [голкипер] Таффарел всегда гадает, поэтому решил пробить по центру, примерно на средней высоте, чтобы он не смог достать мяч ногами. Это было разумное решение, ведь Таффарел сделал движение влево от себя и никогда бы не отразил мой удар. К сожалению, и я не знаю почему, мяч поднялся на три метра и пролетел над перекладиной».
Джон Терри («Челси») в финале Лиги чемпионов – 2007/2008
Московский финал Лиги чемпионов 2008 года получился английским. До решающего матча в «Лужниках» добрались «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Криштиану Роналду вывел манкунианцев вперёд, Фрэнк Лэмпард отыграл этот гол. Больше команды с игры не забивали. В серии пенальти первым дрогнул Роналду, а остальные бьющие были хладнокровны и точны. Последним в пятёрке избранных у «Челси» шёл капитан Терри. Если бы Джон забил, лондонцы забрали бы трофей. Однако защитник поскользнулся, исполняя удар, и отправил мяч мимо ворот. И для клуба Романа Абрамовича всё закончилось печально. Потом Николя Анелька проиграл дуэль Эдвину ван дер Сару – «МЮ» взял кубок Лиги чемпионов.
Давид Трезеге (сборная Франции) в финале ЧМ-2006
До финала чемпионата мира 2006 года добрались сборные Франции и Италии. «Золотой» матч проводился в Берлине на том самом Олимпийском стадионе, который принял на днях финал Евро-2024. Сыграли 9 июля – за год и четыре дня до рождения Ламина Ямаля. Игра вошла в историю прежде всего удалением Зинедина Зидана, боднувшего Марко Матерацци. Оба участника стычки забили по голу, и после 120 минут счёт был 1:1. А в серии пенальти промахнулся только один футболист из девяти бивших. Нападающий сборной Франции Трезеге, выступавший в Италии за «Ювентус», влепил мяч в перекладину. Так «Скуадра адзурра» выиграла серию даже без сейвов Джанлуиджи Буффона.
Дэвид Бекхэм (сборная Англии) в четвертьфинале Евро-2004
Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы, но имела всё для того, чтобы взять золото Евро-2004. В четвертьфинале англичане попали на хозяев португальцев, в составе которых свой первый крупный турнир проводил Криштиану Роналду. Матч в Лиссабоне завершился боевой ничьей – 2:2. Потребовалась серия пенальти. Первый удар у сборной Англии пошёл исполнять её звёздный полузащитник Бекхэм. Дэвид разбежался и… отправил мяч на трибуну «Эштадиу да Луш». Не справился с нервами. Потом не забил и португалец Руй Кошта, а решающий промах допустил англичанин Дариус Васселл. Но все до сих пор вспоминают фейл Бекхэма.
Бастиан Швайнштайгер («Бавария») в финале Лиги чемпионов – 2011/2012
Домашний финал Лиги чемпионов 2012 года стал настоящей драмой для «Баварии». Команда Юппа Хайнкеса была близка к тому, чтобы завоевать трофей. Томас Мюллер за 10 минут до конца открыл счёт, но Дидье Дрогба спас «Челси». В дополнительное время «Бавария» заработала 11-метровый, однако Арьен Роббен проиграл дуэль голкиперу Петру Чеху. Серия пенальти началась для лондонцев с осечки Хуана Маты, тем не менее английская команда вновь вылезла из трудного положения. Сначала у «Баварии» не забил Ивица Олич – Чех опять потащил. А пятый удар в составе хозяев выполнял Швайнштайгер. Бастиан сделал короткий разбег и пробил в штангу. Так «Челси» впервые в своей истории взял Лигу чемпионов.
Хуанфран («Атлетико») в финале Лиги чемпионов – 2015/2016
В миланском финале Лиги чемпионов сезона-2015/2016 встретились две команды из Мадрида – «Атлетико» и «Реал». Серхио Рамос забил быстрый гол, потом Антуан Гризманн попал с пенальти в перекладину, тем не менее команда Диего Симеоне всё же отыгралась благодаря Яннику Феррейре Карраско. Дерби закончилось вничью, поэтому победителя Лиги чемпионов определяла серия пенальти. В ней безупречно исполняли свои удары все, даже Гризманн исправился за ошибку. А вот последний удар «Атлетико» испортил Хуанфран. Защитник пробил с «точки» в штангу. Спустя годы Хуанфран признался, что тот удар должен был исполнять Карраско, но бельгиец отказался от своей очереди. И он взял инициативу на себя. Напрасно.
Лионель Месси (сборная Аргентины) в финале Кубка Америки – 2016
У Месси не было турнирных побед со сборной Аргентины (если оставить за скобками Олимпиаду-2008), пока он не завоевал с национальной командой Кубок Америки – 2021. Ждать так долго не пришлось бы, если бы аргентинцы выиграли один из двух финалов у Чили в 2015 или 2016 году. Но оба финала «альбиселесте» проиграли по пенальти. Если на Копе-2015 Месси реализовал первый удар в серии, а не забивали остальные, то на Копе-2016 получилось наоборот. Лео снова исполнял первый удар аргентинцев и послал мяч выше цели. После той неудачи Месси на некоторое время ушёл из сборной, чтобы затем триумфально вернуться.
Серхио Рамос («Реал») в полуфинале Лиги чемпионов – 2011/2012
В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2011/2012 зарубились «Бавария» и «Реал». Первый матч мюнхенцы выиграли дома – 2:1, а в ответной игре в Мадриде с тем же счётом победили «сливочные». Серия пенальти превратилась в кошмар для бьющих. Из девяти игроков, исполнявших удары, забили только четверо. Не повезло Тони Кроосу и Филиппу Ламу из «Баварии» и Криштиану Роналду и Кака из «Реала». Их удары останавливали вратарские сейвы. А самым запоминающимся стал промах Серхио Рамоса. Защитник «сливочных» решил пробить под перекладину и отправил мяч выше ворот. Рамоса хейтили, но он справился с давлением, пообещал в следующий раз забить «паненкой» и сделал это на Евро-2012.
Ули Хёнес (сборная Германии) в финале Евро-1976
У чемпионата Европы 1976 года своя легендарная серия пенальти. Она вошла в историю прежде всего «паненкой». Однако был у той серии не только главный герой, но ещё и антигерой. Финал в Белграде на местной «Маракане» между сборными Германии (ФРГ) и Чехословакии получился результативным – команды забили по два гола. Причём немцы отыгрались с 0:2. В серии пенальти свои попытки реализовывали все, пока подошедший к «точке» восьмым Ули Хёнес не прервал эту серию. Ныне почётный президент «Баварии», а тогда игрок мюнхенского клуба запустил мяч слишком высоко. После этого Антонин Паненка взял мяч и пошёл исполнять «парашют».
Луиджи Ди Бьяджо (сборная Италии) в четвертьфинале ЧМ-1998
Чемпионат мира 1998 года, как и предыдущий ЧМ-1994, завершился для сборной Италии после поражения в серии пенальти. Только в четвертьфинале, а не в финале. Матч с хозяевами и будущими чемпионами мира французами на «Стад де Франс» закончился вничью 0:0, так что пришлось исполнять 11-метровые. Интересно, что первым у сборной Италии пошёл бить Роберто Баджо, который четырьмя годами ранее не реализовал решающий пенальти в финале с Бразилией. Баджо закрыл гештальт – забил с «точки». Но сборную Италии подвели другие. Сначала допустил осечку Деметрио Альбертини, а пятый удар смазал Ди Бьяджо – полузащитник зарядил в перекладину.