Легендарные промахи в сериях пенальти. Какой эпичнее: Баджо на ЧМ или Терри в финале ЛЧ?

Ровно 30 лет исполнилось одному из самых легендарных промахов в сериях пенальти. 17 июля 1994 года Роберто Баджо не забил в финале чемпионата мира решающий 11-метровый сборной Бразилии, и его Италия проиграла золото. Были ли в истории футбола более знаменитые и драматичные промахи с «точки»? Давайте вспомним самые эпичные. Подчеркнём, что в этом рейтинге только удары, после которых мяч не попал в створ ворот – пролетел выше или мимо цели, угодил в штангу или перекладину (без вратарских сейвов).

Участвуйте в голосовании и выбирайте пенальти, который запомнился больше всего. Мы отобрали для рейтинга 10 самых известных, на наш взгляд, неудачных 11-метровых. Делитесь своим мнением в комментариях.

В ходе голосования пенальти будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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