Мбаппе повторил за Роналду на презентации «Реала»
Килиан во время презентации в «Реале» повторил слова своего кумира. Как и Криштиану в 2009 году, француз крикнул: «Раз, два, три! Hala Madrid!»
Мбаппе повторил слова Роналду на презентации в «Реале»
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