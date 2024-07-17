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Новые игровые формы клубов РПЛ на сезон-2024/2025, фото, Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Зенит, Локомотив

Красота от «Локо» и смелый дизайн у «Спартака»! Формы клубов РПЛ на новый сезон! LIVE
Никита Паглазов
Новые формы клубов РПЛ! LIVE
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А вот «Зенит» пока что молчит.

Всем привет! Новый сезон Российской Премьер-Лиги начинается уже в субботу, 20 июля. Клубы завершают подготовку к чемпионату. Нас ждут новые команды в РПЛ, а также новые футболисты и тренеры. А ещё одна важная тема — обновлённые комплекты форм.

Клубы показывают болельщикам дизайны комплектов на сезон-2024/2025. Некоторые команды («Краснодар», «Локомотив») сделали формы собственного производства, а кто-то (например, «Спартак») обратился к экипировщикам. Каждый пытается создать привлекательные комплекты. А мы наблюдаем за всеми обновлениями и показываем формы всех 16 клубов РПЛ.

Трансферное окно подарит неожиданный сюжет:
Странный тренд в трансферах РПЛ. «Краснодар» взял уже трёх ветеранов
Странный тренд в трансферах РПЛ. «Краснодар» взял уже трёх ветеранов

Не пропустите ни одного нового игрового комплекта вместе с «Чемпионатом»!

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🔵⚪Формы «Факела» на сезон-2024/2025 😍Домашняя форма от «Акрона» 👍Домашний и выездной комплекты от «Ахмата» ❗«Крылья Советов» показали новые комплекты 🔝Три новых формы ЦСКА 🐂Комплекты «Краснодара» на сезон-2024/2025 🔴⚪«Спартак» засветил оба комплекта 🔴🟢«Локомотив» представил новую форму
18:30 Никита Паглазов

🔵⚪Формы «Факела» на сезон-2024/2025

А вот и новая форма от воронежцев. Чистая классика, без лишних деталей.

Фото: ФК «Факел»

Фото: ФК «Факел»

18:26 Никита Паглазов

😍Домашняя форма от «Акрона»

Классную домашнюю форму представил новичок РПЛ «Акрон».

«Традиционные для «Акрона» красно-чёрные цвета являются основополагающими в анонсированном джерси. Главный паттерн — молнии. Звонкие, как наше имя. Стремительные, как наш путь к успеху. Дизайн также вдохновлён индустриальным духом Тольятти, его бесконечной энергией. Выверенные углы — это точность решений, которые несут нас к победам. Калейдоскоп цветов — это спектр наших эмоций. Это всё «Акрон».

Дополняют общий вид игровой футболки патч с девизом клуба «Молодой — Звонкий». Комплект также состоит из чёрных шорт и гетр. В новой форме будут играть также «Акрон-2», «Акрон-М» и все возрасты «Акрон-Академии Коноплёва», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Фото: ФК «Акрон»

Фото: ФК «Акрон»

18:22 Никита Паглазов

👍Домашний и выездной комплекты от «Ахмата»

«Ахмат» в новом сезоне сыграет в бело-зелёных цветах. А гостевой комплект выполнен чисто в белой расцветке.

Фото: Официальный сайт ФК «Ахмат»

18:18 Никита Паглазов

❗«Крылья Советов» показали новые комплекты

«Крылья Советов» представили новую форму от Puma, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025. Первый комплект выполнен в голубом цвете, а другой — в белом.

Фото: ФК «Крылья Советов»

Фото: ФК «Крылья Советов»

18:16 Никита Паглазов

🔝Три новых формы ЦСКА

ЦСКА представил сразу три игровых формы на сезон-2024/2025. Домашний комплект выполнен в красном сочетании, гостевой — в белом, а дополнительный — в чёрном.

Фото: ПФК ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

18:13 Никита Паглазов

🐂Комплекты «Краснодара» на сезон-2024/2025

«Краснодар» представил сразу две формы. Домашний комплект в чёрно-зелёных цветах, а гостевая форма — в белом оттенке. Отмечается, что они разработаны дизайнерской командой клуба и произведены под собственным брендом.

«Базовыми цветами домашней формы стали классические для «быков» чёрный и зелёный. Гостевой вариант выполнен в светлых тонах, сходных с оттенком травертина. Домашний комплект-2024/2025 следует строгой геометрической форме: чёрные и зелёные поля разделены по вертикали, занимая ровно половину пространства. В центре композиции – инвертированная вариация клубной эмблемы», — говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

Кайф?

Фото: ФК «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар»

18:06 Никита Паглазов

🔜«Динамо» пока что ждёт новую форму

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «РБ Спорт» рассказал о новой форме команды: «В настоящий момент у нас контракт с Wildberries, по которому мы получаем экипировку Puma. Но мы близки к решению по новому техническому спонсору. Это будет знаковое событие для российского футбола. В сезоне-2024/2025 у «Динамо» будет новая форма? Да, но не с самого его начала».

Ждём новые комлекты!

18:05 Никита Паглазов

🔴⚪«Спартак» засветил оба комплекта

«Спартак» сообщил, что команда подписала контракт на один год с экипировщиком Jögel. «Контракт с Jögel подписан на один год. Дальше будем смотреть, как форма принесёт удачу», — отметил гендиректор красно-белых Олег Малышев.

Первый комплект «Спартак» показал во время презентации форварда Виллиана Жозе. А в гостевом комплекте на фестивале VK Fest выступал исполнитель Toxis.

Фото: ФК «Спартак»

Фото: VK Fest

18:03 Никита Паглазов

🔴🟢«Локомотив» представил новую форму

Красно-зелёные выполнили домашний игровой комплект в ретро-стиле. Форма переносит болельщиков в 1936-й — год основания спортивного сообщества. В последний раз «Локо» выступал в подобном комплекте в 1989 году.

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