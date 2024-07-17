Красота от «Локо» и смелый дизайн у «Спартака»! Формы клубов РПЛ на новый сезон! LIVE

Всем привет! Новый сезон Российской Премьер-Лиги начинается уже в субботу, 20 июля. Клубы завершают подготовку к чемпионату. Нас ждут новые команды в РПЛ, а также новые футболисты и тренеры. А ещё одна важная тема — обновлённые комплекты форм.
Клубы показывают болельщикам дизайны комплектов на сезон-2024/2025. Некоторые команды («Краснодар», «Локомотив») сделали формы собственного производства, а кто-то (например, «Спартак») обратился к экипировщикам. Каждый пытается создать привлекательные комплекты. А мы наблюдаем за всеми обновлениями и показываем формы всех 16 клубов РПЛ.
Не пропустите ни одного нового игрового комплекта вместе с «Чемпионатом»!
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🔵⚪Формы «Факела» на сезон-2024/2025
А вот и новая форма от воронежцев. Чистая классика, без лишних деталей.
Фото: ФК «Факел»
Фото: ФК «Факел»
😍Домашняя форма от «Акрона»
Классную домашнюю форму представил новичок РПЛ «Акрон».
«Традиционные для «Акрона» красно-чёрные цвета являются основополагающими в анонсированном джерси. Главный паттерн — молнии. Звонкие, как наше имя. Стремительные, как наш путь к успеху. Дизайн также вдохновлён индустриальным духом Тольятти, его бесконечной энергией. Выверенные углы — это точность решений, которые несут нас к победам. Калейдоскоп цветов — это спектр наших эмоций. Это всё «Акрон».
Дополняют общий вид игровой футболки патч с девизом клуба «Молодой — Звонкий». Комплект также состоит из чёрных шорт и гетр. В новой форме будут играть также «Акрон-2», «Акрон-М» и все возрасты «Акрон-Академии Коноплёва», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Фото: ФК «Акрон»
Фото: ФК «Акрон»
👍Домашний и выездной комплекты от «Ахмата»
«Ахмат» в новом сезоне сыграет в бело-зелёных цветах. А гостевой комплект выполнен чисто в белой расцветке.
Фото: Официальный сайт ФК «Ахмат»
❗«Крылья Советов» показали новые комплекты
«Крылья Советов» представили новую форму от Puma, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025. Первый комплект выполнен в голубом цвете, а другой — в белом.
Фото: ФК «Крылья Советов»
Фото: ФК «Крылья Советов»
🔝Три новых формы ЦСКА
ЦСКА представил сразу три игровых формы на сезон-2024/2025. Домашний комплект выполнен в красном сочетании, гостевой — в белом, а дополнительный — в чёрном.
Фото: ПФК ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА
🐂Комплекты «Краснодара» на сезон-2024/2025
«Краснодар» представил сразу две формы. Домашний комплект в чёрно-зелёных цветах, а гостевая форма — в белом оттенке. Отмечается, что они разработаны дизайнерской командой клуба и произведены под собственным брендом.
«Базовыми цветами домашней формы стали классические для «быков» чёрный и зелёный. Гостевой вариант выполнен в светлых тонах, сходных с оттенком травертина. Домашний комплект-2024/2025 следует строгой геометрической форме: чёрные и зелёные поля разделены по вертикали, занимая ровно половину пространства. В центре композиции – инвертированная вариация клубной эмблемы», — говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».
Кайф?
Фото: ФК «Краснодар»
Фото: ФК «Краснодар»
🔜«Динамо» пока что ждёт новую форму
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «РБ Спорт» рассказал о новой форме команды: «В настоящий момент у нас контракт с Wildberries, по которому мы получаем экипировку Puma. Но мы близки к решению по новому техническому спонсору. Это будет знаковое событие для российского футбола. В сезоне-2024/2025 у «Динамо» будет новая форма? Да, но не с самого его начала».
Ждём новые комлекты!
🔴⚪«Спартак» засветил оба комплекта
«Спартак» сообщил, что команда подписала контракт на один год с экипировщиком Jögel. «Контракт с Jögel подписан на один год. Дальше будем смотреть, как форма принесёт удачу», — отметил гендиректор красно-белых Олег Малышев.
Первый комплект «Спартак» показал во время презентации форварда Виллиана Жозе. А в гостевом комплекте на фестивале VK Fest выступал исполнитель Toxis.
Фото: ФК «Спартак»
Фото: VK Fest
🔴🟢«Локомотив» представил новую форму
Красно-зелёные выполнили домашний игровой комплект в ретро-стиле. Форма переносит болельщиков в 1936-й — год основания спортивного сообщества. В последний раз «Локо» выступал в подобном комплекте в 1989 году.