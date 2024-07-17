А вот «Зенит» пока что молчит.

Красота от «Локо» и смелый дизайн у «Спартака»! Формы клубов РПЛ на новый сезон! LIVE

Всем привет! Новый сезон Российской Премьер-Лиги начинается уже в субботу, 20 июля. Клубы завершают подготовку к чемпионату. Нас ждут новые команды в РПЛ, а также новые футболисты и тренеры. А ещё одна важная тема — обновлённые комплекты форм.

Клубы показывают болельщикам дизайны комплектов на сезон-2024/2025. Некоторые команды («Краснодар», «Локомотив») сделали формы собственного производства, а кто-то (например, «Спартак») обратился к экипировщикам. Каждый пытается создать привлекательные комплекты. А мы наблюдаем за всеми обновлениями и показываем формы всех 16 клубов РПЛ.

Не пропустите ни одного нового игрового комплекта вместе с «Чемпионатом»!

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