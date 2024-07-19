Миранчук очень близок к переезду в США. Почему за него можно только порадоваться

Похоже, на одного россиянина в топ-лигах Европы станет меньше. Почти все крупные итальянские медиа убеждены: Алексей Миранчук совсем скоро станет игроком американской «Атланты». Сумма сделки, по данным Tuttosport, € 11 млн. А «Чемпионат» ранее сообщал, что в США игроку предложили четырёхлетний контракт с зарплатой в € 3 млн. Условия – сказка.

При этом в России этот потенциальный трансфер встретили по-разному. Кто-то поддержал, некоторые – осудили. Даже не из-за геополитических реалий, а по причине низкого уровня МЛС. Вот, например, цитата Николая Наумова для «Чемпионата».

Николай Наумов бывший президент «Локомотива» «Это неположительно сыграет на его футбольной карьере, потому что чемпионат явно по уровню ниже, чем европейские лиги. Поэтому туда обычно едут доигрывать или зарабатывать деньги. Алексей хочет увидеть Америку, посмотреть мир и заработать денег. Поэтому он решил, что для него это хорошо. Но он должен понимать одно: в Америке не будет карьерного роста, то есть он больше не вырастет как игрок. Он сейчас находится на пике и мог расти, но выбрал такой вариант».

Казалось бы, всё по делу. Но если копнуть чуть глубже, станет очевидно: переход в «Атланту» для Миранчука чуть ли не идеальный сценарий.

Сейчас парню 28 лет. И, давайте честно, про свой реальный уровень он всё понял: можно остаться в «Аталанте» в качестве игрока ротации, провести в следующем сезоне ещё 30-35 матчей, набить какую-то статистику, выходя на замену. Но Алексей уже точно не станет в Бергамо лидером или определяющим игроком – по крайней мере, при Джан Пьеро Гасперини. Иначе это давно случилось бы.

Исходя из этого, в клубе наверняка решили: сейчас хорошее время, чтобы попрощаться. Внутри рынка ходили разговоры о «Кальяри», «Дженоа» или «Фиорентине» в качестве потенциальных покупателей. Но а) Миранчук – не самый дешёвый игрок; б) у Алексея не самая низкая зарплата – около € 1,7 млн в год; в) россиянин упёрся в потолок, и в Италии это точно понимают. Да, Миранчук неплохой футболист для выхода на замену и усиления игры, но под такую роль можно найти более молодого европейца, который при этом не будет занимать место легионера не из ЕС. Поэтому разговоры, судя по всему, заканчивались уже на предварительной стадии. И позже только опровергались.

Сам Миранчук про своё будущее понимает лучших других. Да, он наверняка может найти себе клуб из середины таблицы Серии А. И даже в 10-20 матчах выходить в основе. Но что это даст? Приглашение в «Ювентус» или «Милан»? Хотели бы – позвали бы давно. По понятным причинам не зовут. Нас же уже много лет убеждают, что вот-вот и Алексей раскроется. Неплохая пиар-кампания. Однако россиянин в Италии с лета 2020 года. И про его уровень всем давно всё ясно. Он неплохой, но не лучше остальных. А значит, Алексей обречён быть на вторых ролях в любом клубе, который на что-то претендует.

В РПЛ Миранчука не тянет. Странно, если бы тянуло после такого количества лет в европейской лиге. И тут вариант с США – зарплата выше, климат приятный, новое приключение в быту и в футболе. Смысл отказываться? Поиграет там два-три года, расширит кругозор, изменит взгляд на какие-то вещи и вернётся в РПЛ завершать карьеру. Обеспеченным человеком, которому никогда уже не зададут вопрос: а почему ты не уехал попробовать?

Ведь уехать – не всегда равно быть успешным, прогрессировать, играть в топ-клубе. И это Миранчук точно осознал.