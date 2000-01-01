Аргентина повторила крутой рекорд Испании
Аргентина стала обладателем Кубка Америки — 2024 и благодаря этому повторила крутой рекорд Испании. Какой?
Мощные сборные
Аргентинцы выиграли три крупных международных турнира подряд: Кубок Америки — 2021, чемпионат мира — 2022 и Кубок Америки — 2024. До этого подобное удавалось Испании, которая взяла трофеи Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.
Сборная Аргентины повторила крутой рекорд Испании
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