Сможет ли Ламин Ямаль приблизиться к статистике Лионеля Месси?

Удивительные цифры

Сейчас на счету Ламина 17 очков по системе «гол+пас» за клубы. Если ближайшие 20 сезонов Ямаль будет совершать по 50 результативных действий, у него к 37 годам станет 1017 голов и ассистов в сумме.