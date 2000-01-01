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Сможет ли Ямаль приблизиться к статистике Месси?
Сможет ли Ямаль приблизиться к статистике Месси?
Ламин Ямаль и Лионель Месси — самые обсуждаемые футболисты последних дней в свете предстоящей Финалиссимы между Испанией и Аргентиной. Удастся ли талантливому испанцу сравняться с легендарным аргентинцем?
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Удивительные цифры
Удивительные цифры
Сейчас на счету Ламина 17 очков по системе «гол+пас» за клубы. Если ближайшие 20 сезонов Ямаль будет совершать по 50 результативных действий, у него к 37 годам станет 1017 голов и ассистов в сумме.
Фантастические показатели
Фантастические показатели
Для сравнения — у 37-летнего Месси сейчас 1090 результативных действий за клубы.
Сможет ли Ламин Ямаль приблизиться к статистике Лионеля Месси?
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