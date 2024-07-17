Топ-матчи четверга: российское дерби в теннисе, новая проверка Бронни Джеймса и еврофутбол

За чем следить 18 июля: «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге НБА, битва Шнайдер — Макарова и ответные встречи в квалификации еврокубков.

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 18 июля в Матч-центре.

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 4:30: «Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», Летняя лига НБА

Интрига: кто одержит первую победу в Летней лиге НБА?

«Атланта Хоукс» под первым пиком на драфте 2024 года выбрала француза Закари Рисашера. «Ястребы» с ним во главе проиграли два матча Летней лиги НБА – «Вашингтон Уизардс» и «Сан-Антонио Спёрс». Бронни Джеймс – сын легендарного Леброна Джеймса – не может помочь «Лос-Анджелес Лейкерс» победить на протяжении пяти игр кряду. Сегодня кто-то всё-таки должен выиграть. Но кто же это будет – «озёрники» или «ястребы»?

🎾 14:00*: Диана Шнайдер (Россия, 1) — Екатерина Макарова (Россия, Q), Будапешт, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится российское дерби в Будапеште?

Первая ракетка турнира в Будапеште Диана Шнайдер и квалифаер Екатерина Макарова успешно преодолели стартовый круг и победили венгерских соперниц — Фанни Штолляр и Тимю Бабош, а теперь сразятся между собой за место в 1/4 финала. Ранее теннисистки не пересекались на корте, а победительница далее сразится с кем-то из пары Анна Бондарь — Элла Зайдель.

⚽️ 19:00: «Зиря» — «Шериф», Лига Европы, первый квалификационный раунд, второй матч

Интрига: какая из команд продолжит борьбу за попадание в группу ЛЕ?

Евро-2024 закончился, а мы переключаемся на клубный футбол. Квалификации в еврокубки уже идут вовсю. В первом раунде отборов в Лигу Европы встречаются азербайджанская «Зиря» и молдавский «Шериф». В первой игре в Тирасполе победу одержали гости. Теперь «Зире» нужно просто не проиграть дома, чтобы пройти дальше. Получится?

За «Шериф» в ЛЧ сыграет арендованный футболист ЦСКА: ЦСКА объявил об уходе Айссауи в «Шериф»

⚽️ 20:00: «Морнар» — «Динамо» Тбилиси, Лига конференций, первый квалификационный раунд, второй матч

Интрига: клуб из Тбилиси совершит камбэк?

«Динамо» Тбилиси рвётся в группу Лиги конференций. Но уже в первом раунде у команды возникли проблемы. В первой встрече грузины уступили в гостях «Морнару» (1:2). Теперь клуб из Черногории едет в Тбилиси, чтобы оформить итоговый выход. Или «Динамо» совершит камбэк и пройдёт дальше?

⚽️ 22:00: «Сараево» — «Актобе», Лига конференций, первый квалификационный раунд, второй матч

Интрига: «Актобе» совершит мини-чудо в Боснии?

«Актобе» в первом матче первого квалификационного раунда ЛК уступил дома «Сараево». Теперь казахстанцам нужно мини-чудо на выезде в Боснии и Герцеговине. «Актобе» необходима победа минимум в два мяча, чтобы выйти в следующий раунд. Либо разница «+1» в основное время для перевода серии в дополнительное время.