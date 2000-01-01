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Презентация Мбаппе — рекордная по посещаемости
Презентация Мбаппе — рекордная по посещаемости
16 июля «Реал» официально представил фанатам Килиана Мбаппе. Презентация француза повторила рекорд по посещаемости. А кого обошёл Килиан?
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4-5-е место — Неймар
4-5-е место — Неймар
В 2023 году трансфер бразильца в «Аль-Хиляль» стал настоящим праздником для болельщиков в Саудовской Аравии. На презентацию Неймара пришли 60 тысяч человек.
4-5-е место — Карим Бензема
4-5-е место — Карим Бензема
В то же трансферное окно к саудовцам уехал и обладатель «Золотого мяча»! Француз во время презентации в «Аль-Иттихаде» собрал на трибунах 60 тысяч человек.
3-е место — Диего Марадона
3-е место — Диего Марадона
Аргентинец в 1984 году на презентации в «Наполи» собрал на стадионе сразу 65 тысяч болельщиков.
1-2-е место — Криштиану Роналду
1-2-е место — Криштиану Роналду
Трансфер Роналду в «Реал» на тот момент стал самым дорогим в истории. На презентацию португальца в клубе пришли посмотреть 80 тысяч человек.
1-2-е место — Килиан Мбаппе
1-2-е место — Килиан Мбаппе
Сага с переходом француза в «Реал» официально завершилась 16 июля на «Сантьяго Бернабеу». Мбаппе повторил рекорд Роналду и собрал на трибунах 80 тысяч человек.
Мбаппе повторил рекорд Роналду на презентации в «Реале»
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