Презентация Мбаппе — рекордная по посещаемости
16 июля «Реал» официально представил фанатам Килиана Мбаппе. Презентация француза повторила рекорд по посещаемости. А кого обошёл Килиан?
4-5-е место — Неймар
В 2023 году трансфер бразильца в «Аль-Хиляль» стал настоящим праздником для болельщиков в Саудовской Аравии. На презентацию Неймара пришли 60 тысяч человек.
4-5-е место — Карим Бензема
В то же трансферное окно к саудовцам уехал и обладатель «Золотого мяча»! Француз во время презентации в «Аль-Иттихаде» собрал на трибунах 60 тысяч человек.
3-е место — Диего Марадона
Аргентинец в 1984 году на презентации в «Наполи» собрал на стадионе сразу 65 тысяч болельщиков.
1-2-е место — Криштиану Роналду
Трансфер Роналду в «Реал» на тот момент стал самым дорогим в истории. На презентацию португальца в клубе пришли посмотреть 80 тысяч человек.
1-2-е место — Килиан Мбаппе
Сага с переходом француза в «Реал» официально завершилась 16 июля на «Сантьяго Бернабеу». Мбаппе повторил рекорд Роналду и собрал на трибунах 80 тысяч человек.
Мбаппе повторил рекорд Роналду на презентации в «Реале»
Читайте также
Сможет ли Ямаль приблизиться к статистике Месси?
Аргентина повторила крутой рекорд Испании
Мбаппе повторил за Роналду на презентации «Реала»
Парад Испании после победы на Евро-2024. Видео
Смешная песня Кукурельи про себя и Холанда. Видео
Девушка показала волшебный фристайл. Видео
Мората спел про Ямаля после победы на Евро. Видео
Англия — рекордсмен по матчам без титула на Евро
Уильямс — второй по молодости с голом в финале ЧЕ
У Аргентины больше всех побед на Кубках Америки
Ямаль повторил рекорд по ассистам на одном ЧЕ
Испания — первая по титулам на чемпионатах Европы
6 игроков, забивших на наибольшем числе турниров
6 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024
УЕФА обновил клубный рейтинг. «Реал» — лишь второй
Джерси Испании с голом Ямаля на Евро-2024. Видео