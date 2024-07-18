«Позвонили и хотели забрать со счетов вообще всё». 25 вопросов Тюкавину

Константин Тюкавин выиграл премию «Чемпионата» лучшему молодому футболисту России. По итогам сезона-2023/2024 именно за нападающего «Динамо» активнее всего голосовали капитаны и тренеры команд РПЛ.

Перед стартом нового сезона Тюкавин пообщался с «Чемпионатом». Мы расспросили нападающего о максимально разных вещах. 25 вопросов — от заставки на телефоне до упущенного чемпионства.

— Три защитника, против кого было тяжелее всего?

— За сборную играл против серба Страхини Павловича. Ещё Срджан Бабич из «Спартака». И пусть будет… Кто там в «Зените» есть? Пускай Родригао. То, что тот или иной защитник в порядке, чувствую по борьбе. Эти защитники чаще меня её выигрывали, потому что выше ростом. С такими тяжелее играть, зато интереснее.

— Твой топ-3 сериалов?

— «Беспринципные» — про жизнь на Патриарших прудах. «Игра в кальмара». Ну и «Бумажный дом», который давно смотрел на сборах, как и многие другие ребята. Недавно у меня была совместная съёмка с актёром Павлом Деревянко из «Беспринципных». Мы иногда общаемся, переписываемся. Он болеет за «Динамо».

— Чем хорош футболист Тюкавин, а в чём ему нужно прибавлять?

— Прибавлять нужно во всём. Вообще во всём: от качества передач до правильных открываний. А в чëм я хорош — это нужно спрашивать у ребят, кто разбирается. Говорите, я гибкий и есть чувство гола? Ну, пускай так.

— Как ты увлёкся рыбалкой?

— Раньше в академии во время отпуска всегда ездили к бабушке в Котлас. Тепло, лето, почему бы не сходить на рыбалку? Гоняли на речку и на озёра. Сразу проникся: сидишь, ждёшь, разговариваешь о чём-то, но тихо, чтобы рыбу не распугать. Максимальный улов у меня был два года назад на Мальдивах, когда вытащили марлина. Там за 50 кг. Его только тянуть нужно было около 30 минут — он ещё из воды выпрыгивал. А поднять его нам помогли двое мужчин — у них ещё была палка с острым крюком, чтобы подцепить. Одному справиться нереально.

Константин Тюкавин на рыбалке на Мальдивах Фото: Из личного архива Константина Тюкавина

— Насколько тяжело было с организацией свадьбы?

— Не особо тяжело — всем занималась жена. Скорее волнительно было и перед свадьбой, и в самом ЗАГСе, но всё прошло хорошо. Тем более это не была какая-то масштабная свадьба.

— Какую музыку слушаешь?

— Я могу вообще всё слушать. Мне без разницы. Нет такого, что фанатею от американского рэпа или ещё чего-то. Могу открыть плейлист (берёт в руки телефон). Вот из последнего: песня MJ Flow от Big Baby Tape. Даже не знаю, какой это жанр. Вообще, у нас иностранцы ставят свою музыку. Включает обычно Фаби [Бальбуэна], а пока его нет — Муми [Нгамалё].

— Что для тебя значит получать премии — в частности от «Чемпионата»?

— Я рад, что выбирают. Делаю работу, а это небольшое вознаграждение, но всё равно приятно. Правда, в команде подкалывают: «Почему опять ты? Кто там тебя выбирает?» Отвечаю: «Не знаю — у них надо спрашивать».

— У тебя есть любимая одежда?

— Нет. Спокойно отношусь к вещам. Люблю спортивный стиль — кроссовки, шорты. Официальный — не моё. До Loro Piana пока не дошёл. Главным модником в «Динамо» был Фёдор Михайлович [Смолов], а сейчас, наверное, Муми. У него рэперский стиль, оверсайз, очки обязательно, а ещё кепки или панамы.

Муми Нгамалё Фото: Из личного архива Муми Нгамалё

— Когда в последний раз плакал?

— Когда узнал, что пойду к вам на интервью. Не люблю это. Вечно одни и те же вопросы. В интернете уже всё есть про меня. Что ещё можно узнать? То, что не хочу рассказывать, я и не расскажу. А если серьёзно отвечать на вопрос, то, возможно, после матча с «Краснодаром». Ну и когда проиграли «Спартаку» в финале Кубка России. Эмоции были уже не на поле, а, скорее, в раздевалке.

— Кто лучшие футболисты «Динамо» по скорости, удару и дриблингу?

— Самые быстрые — Скопа [Скопинцев] и Милан Майсторович. Лучший удар — у Чавеса. Лучший дриблинг… Скопа? Не-не, у него ужасный дриблинг! Бите [Бителло] не особо дриблёр. Пускай будет Нгамалё.

— Что у тебя стоит на заставке в телефоне?

— Мы с женой на свадьбе.

Заставка на телефоне Константина Тюкавина Фото: Из личного архива Константина Тюкавина

— Как ты познакомился с агентом Алексеем Сафоновым?

— Мне было 15-16 лет, я тогда ещё в академии играл. Нас кто-то познакомил, и я съездил к нему в гости. Он любит принимать гостей у себя дома. Наелись шашлыков, начали общаться, а потом и сотрудничать. Он мне помогает и с контрактами, и с учёбой, и с какими-то мелочами.

— Самая дорогая покупка, которую ты делал в своей жизни?

— Квартира, где я буду жить. Когда не съёмная, её можно обустраивать под себя. Хотя у меня не было такого, что мне негде жить и срочно нужна квартира. Просто нашли хороший вариант.

— Раньше футболисты могли незаметно перепарковать чужую машину на базе. А как сейчас прикалываются?

— Уже нет такого. Бывают шутки, но не такие. Раньше могли скрутить шипы с бутс и спрятать их куда-нибудь. Ну или намазать их чем-то — тоже бывало. Надо мной недавно пошутили: у нас в раздевалке есть именные ящики, и мне написали Константин Кокорин. Я сразу разобрался, что это сделал массажист, хотя там, наверное, многие участвовали.

— В чём уникальность Лички?

— Видно, насколько он открытый, общительный, улыбчивый. На базе знает каждого работника, со всеми здоровается. Приятный человек, с которым всегда можно пошутить. Если я на тренировке сделаю что-то неудачно, то говорит: «Курва Тюка» (kurwa — традиционное ругательство в чешском и ряде других языков. — Прим. «Чемпионата»). Иногда можем в приставку поиграть — в NHL. Хотя в этом ему надо прибавлять, а то часто проигрывает.

— Кто из футболистов «Динамо» играет в приставку?

— У нас в команде в основном Скопа играет, но он именно в FIFA мастер. И дома играет, и в турнирах участвовал раньше, как я понял. Милан Майсторович и Андрюха Кудравец тоже FIFA любят, а в NHL мало кто играет. Только, я, Марцел, Марио (брат и ассистент Лички. — Прим. «Чемпионата») и Лещ [Лещук], но не так часто.

«Динамо» Фото: ФК «Динамо»

— Есть футболист, который нравится в европейском футболе?

— Нравятся многие, но кумира нет. Роналду уже заканчивает. Сейчас чаще говорят о Холанде или Мбаппе. Хотя они разные, и я на них не похож. У Холанда такие габариты, что нас не сравнишь. Мбаппе может и напада сыграть, и с краю. Дриблинг есть, бежит. Я, честно говоря, даже не знаю, на кого я похож. Вы как думаете? Жезус? Ну он на фланг смещается, а я больше в створе люблю играть. Получается, нет таких, ха!

— Бывало, что пытались развести на деньги?

— Я не ведусь, если кого-то взламывают. Ещё в «Телеграме» многие написывают с непонятных номеров. Не знаю, откуда у них мой номер, но этого прям много. Как-то раз позвонили и хотели вообще всё со счетов у меня забрать. Непонятно кем представились. «Надо встретиться с этим человеком — там подъедет». Я ещё зачем-то с ними разговаривал… Потом даже жену спросил, зачем вообще общался. В итоге просто сбросил, и больше не звонили — даже блокировать не пришлось. Хотя обычно это делаю постоянно. Многие пишут «подари футболку», «подари бутсы», «давай сфоткаемся». Когда вижу людей вживую, стараюсь не отказывать, но вот когда мне звонят или написывают, то мне это не особо нравится. Напрягает, что мой номер гуляет. Я его даже сменил — у меня есть ещё засекреченный номер. Правда, от первого пока тоже не отказываюсь, потому что он остался у многих знакомых.

— Ты игрок основы, но при этом 70-й номер. Как так?

— У нас сейчас как раз свободны №9 и №10 (перед началом сезона 10-й номер взял Бителло. — Прим. «Чемпионата»), но я начал с 70-го, и всё хорошо идёт. Менять не планирую. Замечаю, что детишки берут такой же 70-й номер — приятно. И в академии видел ребят, и болельщики ходят так. В сезоне-2024/2025 остаюсь со своим номером.

Болельщики с плакатом в честь Константина Тюкавина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как не зазнаться, когда ты известный футболист?

— Помогает поддержка семьи и тех людей, которые сами прошли через это. Например, отец (Александр Тюкавин является одним из самых титулованных в мире игроков в хоккей с мячом. — Прим. «Чемпионата»). Он сам сталкивался с повышенным вниманием и объяснял, что важно не задирать нос после успешного матча или хорошего гола. Одна плохая игра — и тебя сразу будут поливать в интернете. Вроде за мной не замечали зазнайства — иначе папа сразу сказал бы.

— Тут должна быть история про 10 манишек и шапочку для бассейна. Что это было?

— В академии тренер решил меня так наказать за расхлябанность на тренировке. Мог не выполнять то, что мне говорят, или, возможно, огрызался. Тренер заставил меня надеть 10 манишек и шапочку для бассейна. Парни смеялись, но меня уже было ничем не удивить. Я готов был летом в Крымске даже в куртке бегать. Отбегал так больше половины тренировки точно, а потом тренер понял, что мне уже без разницы, и сказал: «Иди снимай».

— Аэрофобия у тебя с детства?

— Нет, с возрастом развилась. Я раньше тоже боялся, но сейчас — ещё больше. Когда читаешь новости о разбившихся самолётах, страшно становится. Сразу думаешь: «Блин, а я тут летаю каждые выходные практически». Переживаю при взлёте, турбулентности и плохой погоде. В такие моменты рядом садится администратор и успокаивает. Просто болтаем, чтобы не зацикливаться на полёте. Бывает, музыку слушаю, но, как только начинает трясти, снимаю наушники и вжимаюсь в кресло. Я сижу в конце салона, и, как только турбулентность, спереди сразу все поворачиваются и смотрят на меня, а я сижу и трясусь.

— Гоняешь на тачках?

— Нет, страшно. Максимум 140 выжимал. 150 — вообще край. Тем более везде сейчас камеры — не погоняешь. Да и не хочется суету на дороге наводить. Бывало, летом ездили в Киров в отпуск. Думал, будет тяжело 12 часов за рулём, но получилось нормально. Из последних машин нравится Changan. У нас их на базе можно встретить — например, у Марцела такая.

Марцел Личка Фото: ФК «Динамо»

— 30-й тур. Как это получилось?

— Вот так: вышли, проиграли и уехали. Если честно, обидно и за болельщиков, и за клуб. Сыграли не так, как в предыдущих матчах. Хотя были моменты, чтобы забить. Видимо, не на нашей стороне была удача. После матча все сидели расстроенные, опустив голову.

— Существует вопрос, который тебя задолбал в каждом интервью?

— Все, ха-ха! В основном — после игр. Спросят, как прошёл матч или как забил гол. Бывает, интересуются, когда уеду в Европу. Я же не могу ответить на этот вопрос.