Мощнейший скандал в «Челси» из-за песни Аргентины. Один игрок обидел полкоманды

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки вслед за ЧМ-2022, и у игроков «альбиселесте» снесло голову от успеха. Аргентинцы перепраздновали — и угодили в жуткий скандал. А в центре событий находится один из самых дорогих игроков в истории чемпионата Англии, полузащитник «Челси» Энцо Фернандес (его трансфер стоил € 121 млн).

После финала с Колумбией, отмечая успех, победители Кубка Америки вспомнили своих соперников по финалу ЧМ-2022 французов. И спели про них оскорбительную кричалку. Исполненное аргентинцами произведение содержало такие слова: «Слушайте, распространяйте. Они играют за Францию, но все они родом из Анголы. Они хорошо бегают. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Фернандес зачем-то вёл онлайн-трансляцию происходившего в своих соцсетях. Потом, правда, быстро прервал. Тем не менее о расистском праздновании сборной Аргентины быстро узнал весь мир.

Реакция на скандальное празднование аргентинцев не заставила себя ждать. Французская федерация футбола подала жалобу в ФИФА, и международная организация начала расследование. Тем временем французские игроки «Челси», обидевшись на Фернандеса, стали отписываться от него в соцсетях. К сожалению для Энцо, в лондонском клубе много легионеров из Франции — Кристофер Нкунку, Алекс Дисаси, Мало Гюсто, Бенуа Бадьяшиль, Уэсли Фофана, Лесли Угочукву, Маланг Сарр. Некоторые другие одноклубники Фернандеса тоже перестали быть его друзьями в соцсетях.

Защитник Фофана написал в своей социальной сети: «Футбол в 2024 году: расизм в дикой форме». Это сообщение Уэсли сопроводил эмодзи человека, бьющего себя ладонью по лицу.

Сообщение Фофана репостнул игрок сборной Франции Жюль Кунде. Защитник «Барселоны» подписал его словом «прискорбно» и добавил эмодри рвоты и клоуна.

Энцо Фернандес с партнёрами по «Челси» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Принадлежащий «Челси» ивуарийский нападающий Датро Фофана поддержал французского однофамильца. Он тоже опубликовал пост в тему, призвав осудить аргентинцев: «Футбол, который я люблю, многонационален. Расизм во всех его формах должен быть осуждён самым решительным образом. Подобным действиям нет места в футболе и вообще нигде. Эта борьба действительно должна восприниматься всерьёз всеми, кто занимается этим видом спорта».

Кроме того, заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро потребовал от Лионеля Месси как капитана сборной извиниться за расистскую кричалку. Впрочем, потом сам же Гарро опроверг собственные слова.

Вскоре Фернандес (искренне или из-за нежелания разжигать конфликт с одноклубниками?) извинился перед французами. Энцо выступил в соцсетях.

Энцо Фернандес полузащитник «Челси» и сборной Аргентины «Я хочу извиниться за видео, опубликованное в моих соцсетях во время празднования сборной. В песне содержатся крайне оскорбительные выражения, и этим словам нет абсолютно никакого оправдания. Я выступаю против расизма во всех формах и прошу прощения за содеянное. Это произошло под действием эйфории от победы на Кубке Америки. Это видео, этот момент, эти слова не отражают мои убеждения или мой характер. Мне искренне жаль».

Аргентинский полузащитник также разослал сообщение с извинениями всем партнёрам по лондонской команде. Реагировать на скандал пришлось и руководству «Челси». Клуб опубликовал заявление на официальном сайте:

«Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся разнообразным, инклюзивным клубом, в котором чувствуют себя желанными гостями представители всех культур, сообществ и идентичностей. Мы признаём и ценим публичные извинения нашего игрока и будем использовать это как возможность для обучения. Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру».

В общем, новому главному тренеру «Челси» Энцо Мареске не позавидуешь. Итальянцу нужно начинать работу с того, чтобы гасить разгоревшийся внутри коллектива мощный конфликт, в который вовлечена большая группа игроков. Возможно, «Челси» придётся продать Фернандеса для сохранения нормальный атмосферы в команде, тем более ещё зимой инсайдеры писали о желании Энцо сменить клуб.

Кстати, впервые эту кричалку спели на ЧМ-2022 фанаты сборной Аргентины в прямом эфире во время трансляции телеканала TyC Sports. Так что игроки «альбиселесте» во главе с Энцо просто подражали своим болельщикам. Очевидно, не подумав о последствиях.