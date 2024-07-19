«В Европе мыслят так: российский игрок = зажравшийся». Сердеров — снова в РПЛ

В воскресенье, 21 июля, у махачкалинского «Динамо» историческое событие — дебют в РПЛ! Первый матч — в Подмосковье с «Химками». В заявке дагестанского клуба нет громких фамилий. Самая известная — Сердеров.

Перед стартом сезона поговорили с Сердером о цеэсковской юности, богатом «Анжи», европейских приключениях и возвращении Махачкалы в Премьер-Лигу (но уже с другим клубом).

Поехали!

— Махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в РПЛ. Есть ощущение, что написали историю?

— Конечно, была радость от хорошо проделанной работы и выполненной задачи. Мы весь сезон жили этим и с первого дня шли к своей цели. Может быть, кто-то из моих партнеров по команде до сих пор не осознал, что клуб вышел в РПЛ. Но мы настраивались на это, поэтому нормально отреагировали и особо не праздновали. В один день собрались всей командой, посидели и поздравили друг друга.

Отставка Бердыева и перспективы Махачкалы

— Принимая предложение «Динамо» год назад, представлял, что клуб будет бороться за выход в РПЛ?

— Я понимал, что, если вместе собрались такие люди, как Гаджи Муслимович Гаджиев, Шамиль Камилович Газизов и Курбан Бекиевич Бердыев, значит, клуб не будет середняком или бороться за выживание, тем более в Первой лиге. Другое дело, что мало кто в нас верил, кроме руководства, тренеров и болельщиков.

— Как у тебя вообще появился вариант с махачкалинским «Динамо»?

— Спонтанно. Я шесть лет играл в Европе, а последние два года выступал в Узбекистане и Казахстане. После окончания контракта решил вернуться домой, в Россию. Друг сказал: «Есть вариант с «Динамо», созвонись с Гаджи Гаджиевым». Созвонился и приехал на тренировку. Меня в течение двух-трех дней посмотрели и быстро решили вопрос.

— Ты ещё в «Анжи» тренировался у Гаджиева, а сейчас он президент клуба. Непривычно?

— Для Дагестана Гаджиев — легенда. В футбольных кругах это самый известный дагестанский человек.

— А главного тренера в «Динамо» Гаджиев ни разу не подменял?

— Нет, тренера он не подменял. Однако если в течение недели шесть тренировок, то на трёх-четырёх он присутствует: не выходит на поле, но сидит с краю и наблюдает. В общем, живет футболом. Мне кажется, он все 24 часа в сутки может думать и разговаривать только о футболе.

— Чувствуешь себя одним из самых опытных игроков «Динамо»?

— Да, думаю, что я самый опытный футболист в махачкалинском «Динамо» и один из самых взрослых игроков. У нас же молодая команда, основной костяк — 24-25 лет.

— Даёшь советы молодым?

— Помогаю и пытаюсь. Однако бывают молодые игроки, которые смотрят, слушают и делают. А некоторые — вроде слушают, но в одно ухо залетает, а через другое вылетает. Есть ребята, которым что-то объясняешь и при этом в их глазах читаешь: «Что ты мне рассказываешь?» Но в целом они хорошо относятся к старшим, обращаются по любому вопросу.

— По ходу сезона у команды сменился главный тренер: вместо Бердыева пришёл Биджиев. Для команды это был стресс?

— Для нас это было очень неожиданно, мы только привыкли к Бердыеву. Расстроились, конечно. Он внёс большой вклад в игру «Динамо». Пришёл Биджиев, с которым я тоже был знаком: он в своё время был помощником тренера в «Анжи».

Курбан Бердыев в Махачкале Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Хасанби Эдуардович не стал ничего резко менять: только что-то добавил к фундаменту, который уже был. Поэтому получилась хорошая смесь и удалось решить поставленную задачу. Возможно, если бы пришёл кто-то другой, то что-то поменялось бы в худшую сторону и не получилось бы. Бывает, когда тренер приходит по ходу сезона, то начинает менять состав и начинать строительство команды заново. А Биджиев — это человек с Кавказа, он работал в Махачкале, поэтому его многие знают, и получилось чётко.

— После товарищеских матчей с «Краснодаром» и «Ростовом» стал более понятен уровень РПЛ?

— Лично для меня товарищеские и официальные игры — это небо и земля. Другие мотивация, состояние и настрой. В товарищеских матчах все играют под нагрузками. Но если брать спарринг с «Краснодаром», то многие футболисты «Динамо» впервые вышли против команды РПЛ, поэтому была какая-то нервозность. Хорошо, что мы с ними сыграли на сборах.

Уже в контрольном матче с «Ростовом» до 75-й минуты вели со счётом 1:0, а потом произошли замены, и мы пропустили три гола.

— Какая задача у клуба на предстоящий сезон?

— Аппетит приходит во время еды. Нам надо хорошо стартануть. Понятное дело, что самое главное — остаться в РПЛ, но это задача-минимум. А уже по ходу сезона – выходить на каждую игру с настроем побеждать и пошуметь в РПЛ. Давно дагестанских команд здесь не было, надо о себе напомнить.

Сердер Сердеров играет за «Динамо» Фото: ФК «Динамо» Махачкала

— Примеры «Балтики», «Торпедо» и «Сочи» показали: если не усилиться после повышения в классе, возникнут большие проблемы. «Акрон» и «Химки» приобрели по девять футболистов, «Динамо» – только четырёх.

— Сезон же ещё не начался. Понятное дело, что нужно усиление, и оно будет. Это нормально, когда команда переходит в высшую лигу и требуются ещё футболисты. Но у нас уже хорошая команда и боевой состав. Я думаю, что не будет никаких проблем.

— Даже этим составом реально достигать поставленные задачи уровнем выше?

— Мы же не в 2012 или 2013 году. Мы в 2024-м, поэтому нужно правильно оценивать РПЛ. Она уже давно не та, что была в те годы. У нас в стране два-три топ-клуба, а остальные плюс-минус равны. В общем, мы никого не боимся.

Последний «золотой» ЦСКА

— Предстоящие матчи с ЦСКА для тебя будут особенными?

— Я воспитанник ЦСКА и уже играл против армейцев. Особенный матч будет в Москве на «ВЭБ Арене». Когда играл в России, строительство стадиона только начиналось, и я там так и не сыграл. Выступая в других чемпионатах, всегда следил за РПЛ и думал, что надо бы сыграть на «ВЭБ Арене», ведь я воспитанник ЦСКА. Сейчас такая возможность будет.

— Осталась обида на клуб?

— Такие обиды бывают в 18 лет, а когда тебе уже 30, оглядываешься назад и всё понимаешь. Сердеров в 16-17 лет начал тренироваться с основой ЦСКА, но у него в конкурентах были Думбия, Муса и Вагнер, а на замене сидел Нецид. Ну как пробиться в основу? Будь я тренером, разве дал бы шанс такому Сердерову?

Прошло время, и все эти иностранцы ушли. А потом у наших молодых ребят, у того же Чалова, появился шанс. Они в нужное время оказались там и сыграли за основу. А кто проявил себя – закрепился. Кто не проявил – поехал дальше. У нас таких шансов не было. Но я считаю, что всё справедливо.

Сердер Сердеров в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Почему никому из тренеров после Слуцкого так и не удалось стать чемпионом с ЦСКА?

— В ЦСКА же всё поменялось. Не знаю, связано ли это с уходом Слуцкого. Просто раньше и иностранцы были сильнее, и команда в целом. Даже россияне, игравшие в ЦСКА, входили в сборную. Состав был топовый – там любой иностранец спокойно заиграл бы в топ-5 лигах Европы. Сейчас такого нет.

— В последние годы ЦСКА стал чаще менять тренеров. Как думаешь, сможет ли Николич добиться серьёзных результатов с ЦСКА?

— Не знаю, всё возможно. Как повезет. Раньше в ЦСКА тоже часто меняли тренеров, когда я ещё в школе учился. Только Газзаев и Слуцкий задержались в клубе надолго. В частой смене тренеров ничего плохого нет. Это футбольная жизнь.

— Удивляет футбольное долголетие Игоря Акинфеева?

— Не удивляет. Он профессионал и играет за хороший, сильный клуб. Я думаю, если он захочет, то спокойно может играть до 45 лет. Но вопрос, захочет ли.

— Уровень нашего футбола в изоляции падает?

— Конечно, падает. К нам стало приезжать меньше хороших иностранных футболистов. Сейчас прекрасное время, чтобы доверять российской молодежи, что и происходит. Появляется больше молодых игроков. Правильно, что так делают.

Российские клубы уже практически три года не соревнуются с лучшими командами Европы. Это, конечно, влияет на уровень футбола. Даже на сборах клубы из других стран не играют с российскими командами. Но когда-то это всё закончится, и Россия вернется в еврокубки, а у нас будут готовые молодые футболисты.

— Играя за болгарскую «Славию», ты рассказывал о вариантах в Европе и РПЛ. Почему же перешел в перволиговый «Енисей»?

— Из Болгарии сложно уехать в топ-чемпионаты. Я поиграл, у меня была хорошая статистика за «Славию» при Тарханове. Однако затем он ушёл в «Урал», и у меня состоялся разговор с его новым клубом. Меня хотел видеть Тарханов, но как-то не сложилось. Был даже не предметный разговор, а просто пообщались, не доходя до бумаг и срока контракта.

В «Славии» с уходом Фёдоровича всё изменилось, пришло время уходить. Был вариант с Польшей, однако агенту позвонили из «Енисея». Я посмотрел, кто там тренер. Оказалось – Аленичев и Титов. Мне захотелось с ними поработать. Я вернулся на год в Россию и потом снова уехал.

— И как тебе работа под руководством Аленичева?

— Мы играли в ФНЛ и решили задачу, выйдя в РПЛ. Это хороший специалист. При нём играли в интересный футбол. Понятное дело, что ФНЛ мало кто смотрит. Но он ставил спартаковский стиль, всё через пас и красивую игру. Не понимаю, почему после «Енисея» Аленичев никого не тренировал. Может быть, не хочет брать обычные клубы.

Дмитрий Аленичев и Егор Титов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Тяжело было привыкнуть к другому часовому поясу и постоянным перелётам?

— Поначалу было непривычно. Я засыпал в два-три часа ночи после выезда, когда у соперника было 10-11 часов вечера. Из-за этого сбивался режим и было тяжело.

Но футболисты ко всему привыкают. Если ты играешь в таких клубах и добиваешься результата, а у нас они были хорошие, то и ты, и партнеры по команде, и тренеры это нормально переносят, воспринимают сложности как должное. А если нет результата, то начинается: «Я не хочу здесь играть», – и другие проблемы. Но у нас всё было хорошо и особо не сказывалось.

— Почему после выхода «Енисея» в РПЛ ты ушел в польскую «Краковию»?

— У меня был контракт с клубом по схеме «1+1». «Енисей» хотел его продлить, однако мне сказали: «Ты можешь остаться, но гарантий, что будешь играть, не даём». Я всё сразу понял и поехал в другой клуб. Всем спасибо и удачи, задачу решили, я молодец, и вы молодцы. Мы по рукам дали, и я поехал. Отношений не портил ни с кем, до сих пор со всеми дружим и хорошо общаемся.

Семь клубов за пять лет и лучший сезон в Европе

— За следующие пять лет ты сменил семь команд. Почему так много?

— После «Енисея» мне начали давать контракты на год. В Европе смотрят так: российский футболист – значит, зажравшийся и заработал много денег, поэтому давай подпишем его на год. Везде так относятся, особенно не в топ-лигах.

Приехал в Польшу, подписал на год контракт, однако играл не особо. Дальше перехожу в одну-другую команду, играю — предлагают новый контракт, но я уже хочу большего в плане зарплаты и уровня команды. Поэтому иду в следующий клуб. Где было не очень, я спускался на уровень ниже, где получалось — поднимался уровнем повыше. Единственный долгий контракт был с венгерским «Мезёкёвешдом», но там я получил травму, поэтому начались разногласия с клубом и дошло до суда.

— Что случилось?

— Я в одностороннем порядке разорвал контракт с венгерским клубом, потому что они нарушили все договоренности.

— Какой период был лучшим в Европе?

— В хорватском «Интер Запрешич». За один год в чемпионате Хорватии я забил 16 голов и отдал пять голевых передач. Чтобы вы понимали, что из себя представляет хорватский чемпионат: в то время в загребском «Динамо» играли Йошко Гвардиол и Дани Ольмо. Да и в принципе в каждой команде были игроки, которые сейчас на виду в Бундеслиге, Ла Лиге и АПЛ. Это очень хороший чемпионат для молодого футболиста, чтобы показать себя и уехать дальше.

В том сезоне у меня была хорошая статистика, мне всё понравилось, хорошо приняли, стал своим и выучил хорватский язык. Уже через год разговаривал на нём, как на русском.

Сердер Сердеров в Европе Фото: nkistra.com

— Какие языки ещё выучил?

— Болгарский язык легче, чем другие. Плюс в Болгарии было легче, потому что тренером был Тарханов и ещё трое россиян играли в команде. Старшее поколение болгар тоже знает русский язык – учили в школах. Президент и спортивный директор клуба спокойно говорили на русском.

А в «Интер Запрешич» не было ни одного человека, который говорил бы по-русски. Мой же английский – кривой: на уровне yes и ok (смеётся). У меня был набор из 10-15 слов. Но один тренер начал выписывать по пять хорватских слов в день, и так я учил язык месяц. Уже потом пошёл на уроки и за три месяца начал понимать и разговаривать на хорватском. Все в клубе были в шоке!

— Считаешь, российским футболистам обязательно учить язык той страны, где играют?

— 100%! Английский язык ты должен знать, чтобы вначале тебе было комфортно. А затем уже учить набор слов конкретной страны. Там нет, как у нас, по три-четыре переводчика. Тебе максимум могут помочь в первые две недели — найти человека, который знает русский. Ты с ним решаешь свои бытовые проблемы: снимаешь квартиру, получаешь рабочую визу. А уже потом – сам.

«Жирный» контракт с корейцами или Серия А?

— Были ли предложения от других команд после хорошего сезона в Хорватии?

— Были. Как-то скауты европейских команд приехали на нашу игру с «Осиеком». Я в том матче забил три мяча, понравился, и было обсуждение с клубом итальянской Серии А «Кальяри». Плюс на руках был хороший контракт от корейского клуба – мало кто от такого отказался бы. Но когда пошло обсуждение с итальянской и корейской командами, начался коронавирус. Всё закрылось, корейцы вообще исчезли. Если бы не это, думаю, подписал бы контракт с ними.

— Расстроился, что Серии А прошла мимо?

— Это жизнь. Конечно, был расстроен. Однако понимаю, что так было суждено. Кроме интереса, ничего не было, но мог бы дожать, потому что многие уезжают из Хорватии в итальянский чемпионат. Тем более сыграл хорошо, возраст позволял.

— Даже из небольшого хорватского клуба реально уехать в европейскую топ-лигу?

— 100%. Оттуда каждый год в топ-5 лиги уезжает по 15 человек. При этом чемпионат Хорватии недооценён, потому что там не вкладываются в стадионы. Но какие-то клубы начали строить себе арены, и когда они их построят, то и продавать своих футболистов станут ещё дороже – появится привлекательная картинка. А многие клубы не парятся, потому что Италия и Германия рядом, и туда разбирают игроков как горячие пирожки, из каждой команды.

Сердер Сердеров в Европе Фото: Из личного архива Сердера Сердерова

— Российским футболистам стоит ехать играть в такие чемпионаты?

— Да. Чемпионат Хорватии — это прям идеальная лига. Но если брать не из топ-5, то лучше Бельгия. Однако это чемпионат очень хорошего уровня, и не у всех сразу получается туда попасть.

— Как человек, поигравший в Казахстане, что думаешь о перспективах Александра Кержакова в «Кайрате»?

— «Кайрат» — хороший клуб для Казахстана. Что нужно перезагружать Кержакову? Он «Зенит» тренировал? Он же молодой специалист и только начинает свой тренерский путь. Я думаю, что у него всё будет хорошо.

— А в более сильные лиги нашим тренерам реально попасть?

— Тот же Казахстан играет в еврокубках, оттуда можно уехать в Европу, если стать чемпионом. Из любого чемпионата можно уехать туда, и РПЛ — не исключение.

— А как тебе назначение Черчесова в сборную Казахстана?

— Я следил за сборной Казахстана, там из «Актобе» играло много ребят. Да и вообще, из казахстанской сборной знаю многих. Но с назначением Черчесова будет ещё интереснее наблюдать за Казахстаном.

Что касается выхода на чемпионат мира — будет тяжело, но всё возможно. Они в отборочных матчах на чемпионат Европы показали, что это боевая, дружная команда.

— Если бы можно было перемотать время назад, что бы ты поменял в своей карьере?

— Возможно, я бы не хотел менять так много клубов – трёх-четырёх хватило бы. А сейчас уже получилось, что выступал за 11 команд. Но это тоже опыт. Благодаря этому приобрел много знакомых и друзей в разных странах. Кто был постарше, уже закончил и стал тренером, спортивным директором или скаутом. У меня широкий круг знакомств. Если останусь в футболе после карьеры, это пригодится.

— Ты же мог вместо «Анжи» перейти в ПСВ?

— Там от меня ничего не зависело. Я уже был в ПСВ и поехал туда с ценником. Сыграл турнир за молодежную команду, и мне сказали, что поеду с основой на сборы. А в том составе были Депай, Вейналдум, Мертенс и Хендрикс, который играл в «Спартаке». Вроде бы голландцы были готовы меня купить.

Я уже думал, что перейду из ЦСКА в ПСВ, но мне сказали, что «Анжи» предлагает больше, чем я стоил. Начали советовать: ты вернешься домой, в большой клуб, и ты свой, дагестанец. Вот так я и перешёл в «Анжи», но нельзя сказать, что жалею. Потому что кто знает, что было бы в ПСВ?

Тренировки с Это’О и сумасшедшая зарплата

— А в целом доволен своей карьерой?

— Никогда не бываешь полностью доволен карьерой, потому что всегда хочешь большего. У футболиста есть тонкий период с 18 до 22 лет, когда нужно играть. Я был в «Анжи», тренировался с Это’О и выходил на поле на три минуты, но зарплата была сумасшедшая. Я думал: «Вот я красавчик». Вот только ты вообще не футболист, если довольствуешься этим. С 18 до 22 лет лучше играть во Второй лиге, чем сидеть на скамейке в РПЛ.

В 23-24 года ты уходишь из «Анжи» – все смотрят на твою карьеру и где ты поиграл. А у тебя за четыре сезона восемь игр, и только в трёх из них в основе. Ты четыре года просто отсидел. И есть футболист, который два полных года провел во Второй лиге, а потом ещё столько же в Первой. Конечно, он будет в лучшей форме, чем ты. Поэтому молодым игрокам советую: вообще нельзя сидеть, по возможности надо ехать в аренду и играть. Если к 22-23 годам есть четыре полных сезона, то ты готовый футболист, которого будут просматривать большие клубы.

— Обидно, что «Анжи» развалился?

— Если честно, как-то всё быстро и неожиданно закончилось. У клуба были большие задачи, но такое ощущение, что как будто недотерпели. Для махачкалинского футбола это была сказка. Вспоминаю, что там было и что было в других клубах. Такого и близко больше нигде нет. Мне кажется, что «Анжи» в мире входил в топ-3 по организации и по условиям.

Самуэль Это’О в окружении юных фанатов Фото: РИА Новости

— Уже приходят мысли, что делать после завершения карьеры?

— В последнее время думаю об этом. Если останусь в футболе после завершения карьеры, хотел бы начать с должности скаута, а уже дальше быть спортивным директором. Если же работать не при клубе, можно стать футбольным агентом. Во многих чемпионатах побывал, языки знаю, есть много знакомств. Всё в этом деле может помочь, плюс люди ко мне хорошо относятся, я ни с кем не ругаюсь.

Взять тот же венгерский клуб, смешная история. Я с ними сужусь, но спортивный директор со мной общается как друг: «Такое бывает. Это бизнес, я ничего не могу сделать».

— Рассматриваешь тренерскую работу?

— Ни в коем случае. Мне кажется, нервов не хватит. Моя вспыльчивость сыграет злую шутку. Когда ты тренер, у тебя 25 человек в команде, но ты по-любому плохой человек для 14 футболистов, которые не играют. Футболисты живут в лучших отелях, получают большие зарплаты, и у них есть всё, однако они самые недовольные люди в мире.

— До какого возраста думаешь играть?

— Пока есть силы. Сейчас у меня контракт с «Динамо» на два года. Если к его окончанию пойму, что не тяну, то не буду себя обманывать. Я уважаю тех ребят, которые поняли, что не тянут, и потеряли интерес и мотивацию, поэтому заканчивают.

Думал плюс-минус в 33-34 года закончить карьеру. Если придётся раньше, то закончу раньше. Обузой точно не буду.