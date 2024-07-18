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Трансферы, лето-2024: перейдёт ли Алексей Миранчук в Атланту из США, подробности, условия, интервью с агентом Шпинёвым

«В Европе мы такие условия вряд ли получим». Агент Миранчука раскрыл всё о трансфере в США
Андрей Панков Михаил Рождественский
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Интервью с агентом Алексея Миранчука
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Вадим Шпинёв признался, что предложение «Атланты» будоражит. А ещё рассказал, какая позиция у «Аталанты».

В начале июля шарахнула трансферная новость: Алексей Миранчук близок к переезду в США. У россиянина было туманное будущее в «Аталанте», где ему никак не мог найти места Джан Пьеро Гасперини. Алексея ждали в более скромных клубах Серии А, но вместо этого прилетело интересное предложение от «Атланты Юнайтед».

Вот первые подробности потенциального трансфера:
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Стал ли трансфер Миранчука ближе? Что по условиям? Почему сделка до сих пор не состоялась? Агент футболиста Вадим Шпинёв рассказал «Чемпионату» всё.

Что сейчас с Миранчуком и какая позиция у «Аталанты»?

«На протяжении 10 дней Алексей находится в расположении «Аталанты», тренируется. Занятия проходят в закрытом режиме, они непростые, но Лёша старается.

Президент итальянского клуба Лука Перкасси заинтересован в том, чтобы Лёша перешёл в «Атланту», потому что клуб решил чуть сменить вектор развития — покупать и наигрывать молодых игроков, чтобы потом их продавать.

У Лёши осталось два года контракта, поэтому Перкасси говорит, что ему бы хотелось, чтобы сделка состоялась, так как в Италии будет сложно получить сопоставимые условия. Да, предложения из Италии есть, но финансово они сильно уступают, да и спортивно тоже».

Президент «Аталанты» Лука Перкасси

Президент «Аталанты» Лука Перкасси

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Насколько близок трансфер и что по деньгам?

«Что касается «Атланты», пока соглашения не достигнуты. Да, «Аталанта» получила предложение от американского клуба. Что скрывать — финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим. «Аталанта» сейчас общается со всеми сторонами.

МЛС — лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться. Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдёт в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

Любое решение Лёши мы поддержим, потому что это его карьера. Если на днях клубы договорятся, то всё будет оформлено. Предложение от «Атланты» пришло напрямую в клуб, от очень мощной агентской компании, поэтому хочу сказать, что к этой сделке наш партнёр Джуффрида (Валерио, итальянский агент. — Прим. «Чемпионата») отношения не имеет».

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Alex Grimm/Getty Images

А о каких деньгах вообще идёт речь? Полторы недели назад «Чемпионат» сообщал, что Миранчуку предлагают контракт по схеме «4+1» с зарплатой в € 3 млн за сезон. То есть € 12 млн за четыре года. Космические цифры, но есть нюанс: половина суммы уйдёт на налоги. Даже с учётом вычета деньги приличные, однако уже не настолько мощные.

Самой «Аталанте» американцы предлагали € 10 млн. С учётом слов Шпинёва нам, видимо, осталось лишь дождаться решения самого Миранчука.

А если Миранчук останется в Италии? Сезон скоро стартует:
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