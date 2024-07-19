Тяжёлый старт «Зенита» и дебют тренеров в «Спартаке» и ЦСКА! Интриги 1-го тура РПЛ

РПЛ возвращается! Почти два месяца мы ждали возобновления нашего чемпионата. Прошлый сезон в России получился даже ярче, чем Евро-2024 в Германии. Надеемся, что и сейчас РПЛ порадует. А мы рассказываем об интригах в 1-м туре сезона.

«Локомотив» испортит «Акрону» дебют в РПЛ?

«Локо» начнёт сезон домашним матчем с «Акроном». Команда Михаила Галактионова потеряла нескольких важных футболистов летом (Антон Миранчук, Артём Дзюба, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов). Пришлось выстраивать игру заново. Первая серьёзная проверка — против новичка РПЛ. Нет сомнений, что «Акрон» не хочет проиграть в дебютной встрече в элите. Но состав «Локо» намного сильнее. Получится ли у тольяттинцев сотворить сенсацию?

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как начнёт сезон «Зенит»?

«Зенит» — действующий чемпион России. В шестой раз подряд. А в предстоящем сезоне команда получит дополнительную мотивацию в виде столетия клуба. Руководство провело мощную трансферную кампанию — все ждут седьмой подряд титул. «Зенит» уже выиграл Суперкубок, разобравшись с «Краснодаром». Так что настроение у команды отличное.

В 1-м туре «Зенит» едет в гости в Самару. У «Крыльев Советов» не было бурных сделок на рынке, но и серьёзных потерь нет. Тренер Игорь Осинькин получил шанс поработать над ошибками. Так что ждём от «Крыльев» серьёзной битвы с «Зенитом».

«Зенит» в матче за Суперкубок с «Краснодаром» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» не испытает проблем с «Факелом»?

«Динамо» упустило первое за 48 лет золото в конце прошлого сезона. Обидное поражение от «Краснодара» надолго останется с командой и болельщиками. Что делать? Пытаться выиграть РПЛ снова! В 1-м туре стартующего сезона «Динамо» принимает «Факел». Цепкая, боевитая команда. Но москвичи обязаны побеждать таких соперников, если рассчитывают на золото.

Константин Тюкавин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Команда Карпина не отдаст очки ЦСКА?

Самый интересный матч тура пройдёт в Ростове-на-Дону: команда Валерия Карпина примет ЦСКА. «Ростов» добавил вариативности составу в трансферное окно (Кучаев, Саравия) и готов к борьбе за топ-5. Вряд ли клуб хочет повторить провальную осень 2023 года. ЦСКА также показал плохой результат в прошлом сезоне, заняв шестое место. Летом клуб назначил тренером Марко Николича и приобрёл несколько игроков. Нет сомнений, что топ-3 — задача-минимум. Тем интереснее, как пройдёт встреча двух амбициозных клубов.

Валерий Карпин Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Как «Спартак» проведёт первый официальный матч при Станковиче?

Любопытный матч состоится в Оренбурге. «Спартак» завершил прошлый сезон выездом к «Оренбургу», а теперь открывает тут новый чемпионат. Уже с другим тренером — Деяном Станковичем. Будучи игроком, серб выступал за «Интер», в том числе под руководством Жозе Моуринью. Миланцы выигрывали Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Так что у «Спартака» появился тренер с менталитетом победителя. И вряд ли Деян рассчитывает на что-то меньшее, чем золото. По крайней мере, такую мысль он должен доносить до футболистов. В Оренбурге мы посмотрим, как тактические идеи и психологический настрой от Станковича отражаются на «Спартаке».

Деян Станкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Новички РПЛ встретятся друг с другом

«Химки» и «Динамо» Махачкала — новички РПЛ. Календарь свёл их уже в 1-м туре сезона. Так что пока команды не почувствуют РПЛ по-настоящему: проверки против топов ещё впереди. Зато и у «Химок», и у «Динамо» появляется шанс взять очки уже в первом матче. Это сделать проще с соперником рангом ниже. Кто из дебютантов получит положительный импульс на старте РПЛ? Или вообще будет ничья?

Футболисты «Химок» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар» возьмёт у «Ахмата» реванш за поражение в прошлом сезоне?

Если бы «Краснодар» не проиграл «Ахмату» в конце прошлого сезона РПЛ, то, вполне вероятно, стал бы чемпионом. Наверняка болельщикам и игрокам тяжело осознавать это. Но впереди — новый сезон. Теперь нужно начинать поход за титулом снова. «Ахмат» в межсезонье полноценно поработал с тренером Магомедом Адиевым. Так что «Краснодару» предстоит тяжёлый матч. Но чтобы заслужить чемпионство, нужно обыгрывать всех. Получится ли у «быков» сделать первый шаг к трофею и взять реванш?

«Краснодар» — «Ахмат» в сезоне-2023/2024 Фото: t.me/fckrasnodar

Чем завершится волжское дерби?

«Пари НН» спасся от вылета только в стыковых матчах, одержав победу над тульским «Арсеналом». Вряд ли нижегородцы хотят повторить печальный и нервный опыт. Нужно уверенно стартовать в новом сезоне РПЛ. Но впереди непростой соперник — «Рубин». В прошлом сезоне казанцы финишировали восьмыми и собираются улучшить результат. Тренер Рашид Рахимов продлил контракт с клубом. В «Рубине» всё спокойно и стабильно. Станет ли это залогом классного сезона? Первый ключ к ответу узнаем после 1-го тура.