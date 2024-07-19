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Превью 1-го тура РПЛ-2024/2025: Оренбург — Спартак, Ростов — ЦСКА, Крылья Советов — Зенит, Краснодар, Локомотив, Динамо

Тяжёлый старт «Зенита» и дебют тренеров в «Спартаке» и ЦСКА! Интриги 1-го тура РПЛ
Никита Паглазов
Превью 1-го тура РПЛ-2024/2025
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«Краснодару» предстоит выезд в Грозный, а «Локомотив» экзаменует новичка чемпионата.

РПЛ возвращается! Почти два месяца мы ждали возобновления нашего чемпионата. Прошлый сезон в России получился даже ярче, чем Евро-2024 в Германии. Надеемся, что и сейчас РПЛ порадует. А мы рассказываем об интригах в 1-м туре сезона.

«Локомотив» испортит «Акрону» дебют в РПЛ?

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локо» начнёт сезон домашним матчем с «Акроном». Команда Михаила Галактионова потеряла нескольких важных футболистов летом (Антон Миранчук, Артём Дзюба, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов). Пришлось выстраивать игру заново. Первая серьёзная проверка — против новичка РПЛ. Нет сомнений, что «Акрон» не хочет проиграть в дебютной встрече в элите. Но состав «Локо» намного сильнее. Получится ли у тольяттинцев сотворить сенсацию?

Михаил Галактионов

Михаил Галактионов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как начнёт сезон «Зенит»?

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» — действующий чемпион России. В шестой раз подряд. А в предстоящем сезоне команда получит дополнительную мотивацию в виде столетия клуба. Руководство провело мощную трансферную кампанию — все ждут седьмой подряд титул. «Зенит» уже выиграл Суперкубок, разобравшись с «Краснодаром». Так что настроение у команды отличное.

В 1-м туре «Зенит» едет в гости в Самару. У «Крыльев Советов» не было бурных сделок на рынке, но и серьёзных потерь нет. Тренер Игорь Осинькин получил шанс поработать над ошибками. Так что ждём от «Крыльев» серьёзной битвы с «Зенитом».

«Зенит» в матче за Суперкубок с «Краснодаром»

«Зенит» в матче за Суперкубок с «Краснодаром»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» не испытает проблем с «Факелом»?

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» упустило первое за 48 лет золото в конце прошлого сезона. Обидное поражение от «Краснодара» надолго останется с командой и болельщиками. Что делать? Пытаться выиграть РПЛ снова! В 1-м туре стартующего сезона «Динамо» принимает «Факел». Цепкая, боевитая команда. Но москвичи обязаны побеждать таких соперников, если рассчитывают на золото.

Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Команда Карпина не отдаст очки ЦСКА?

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самый интересный матч тура пройдёт в Ростове-на-Дону: команда Валерия Карпина примет ЦСКА. «Ростов» добавил вариативности составу в трансферное окно (Кучаев, Саравия) и готов к борьбе за топ-5. Вряд ли клуб хочет повторить провальную осень 2023 года. ЦСКА также показал плохой результат в прошлом сезоне, заняв шестое место. Летом клуб назначил тренером Марко Николича и приобрёл несколько игроков. Нет сомнений, что топ-3 — задача-минимум. Тем интереснее, как пройдёт встреча двух амбициозных клубов.

Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Как «Спартак» проведёт первый официальный матч при Станковиче?

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Любопытный матч состоится в Оренбурге. «Спартак» завершил прошлый сезон выездом к «Оренбургу», а теперь открывает тут новый чемпионат. Уже с другим тренером — Деяном Станковичем. Будучи игроком, серб выступал за «Интер», в том числе под руководством Жозе Моуринью. Миланцы выигрывали Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Так что у «Спартака» появился тренер с менталитетом победителя. И вряд ли Деян рассчитывает на что-то меньшее, чем золото. По крайней мере, такую мысль он должен доносить до футболистов. В Оренбурге мы посмотрим, как тактические идеи и психологический настрой от Станковича отражаются на «Спартаке».

Деян Станкович

Деян Станкович

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Новички РПЛ встретятся друг с другом

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Химки» и «Динамо» Махачкала — новички РПЛ. Календарь свёл их уже в 1-м туре сезона. Так что пока команды не почувствуют РПЛ по-настоящему: проверки против топов ещё впереди. Зато и у «Химок», и у «Динамо» появляется шанс взять очки уже в первом матче. Это сделать проще с соперником рангом ниже. Кто из дебютантов получит положительный импульс на старте РПЛ? Или вообще будет ничья?

Футболисты «Химок»

Футболисты «Химок»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар» возьмёт у «Ахмата» реванш за поражение в прошлом сезоне?

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если бы «Краснодар» не проиграл «Ахмату» в конце прошлого сезона РПЛ, то, вполне вероятно, стал бы чемпионом. Наверняка болельщикам и игрокам тяжело осознавать это. Но впереди — новый сезон. Теперь нужно начинать поход за титулом снова. «Ахмат» в межсезонье полноценно поработал с тренером Магомедом Адиевым. Так что «Краснодару» предстоит тяжёлый матч. Но чтобы заслужить чемпионство, нужно обыгрывать всех. Получится ли у «быков» сделать первый шаг к трофею и взять реванш?

«Краснодар» — «Ахмат» в сезоне-2023/2024

«Краснодар» — «Ахмат» в сезоне-2023/2024

Фото: t.me/fckrasnodar

Чем завершится волжское дерби?

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» спасся от вылета только в стыковых матчах, одержав победу над тульским «Арсеналом». Вряд ли нижегородцы хотят повторить печальный и нервный опыт. Нужно уверенно стартовать в новом сезоне РПЛ. Но впереди непростой соперник — «Рубин». В прошлом сезоне казанцы финишировали восьмыми и собираются улучшить результат. Тренер Рашид Рахимов продлил контракт с клубом. В «Рубине» всё спокойно и стабильно. Станет ли это залогом классного сезона? Первый ключ к ответу узнаем после 1-го тура.

Футболисты «Рубина»

Футболисты «Рубина»

Фото: ФК «Рубин»

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