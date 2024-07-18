БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, лето-2024: что будет с вернувшимися из аренд игроками — Спартак, Зенит, ЦСКА, список, перспективы, шансы

Что происходит с игроками, вернувшимися в топ-клубы РПЛ из аренд. Некоторые могут остаться
Анатолий Романов
Игроки, вернувшиеся в топ-клубы РПЛ из аренды
Аудио-версия:
Комментарии
В «Спартаке» и «Локомотиве» дают новый шанс своим футболистам.

Предсезонка — возможность для игроков, вернувшихся из аренд, доказать своим клубам, что от них напрасно отказались в предыдущем сезоне. Удаётся это единицам, а в большинстве случаев не пригодившихся футболистов ждут очередные аренды или продажи. Вот и в нынешнее межсезонье наблюдается привычная картина. Некоторые игроки, которых отдавали во «временное пользование», снова оказались на рынке в летнее трансферное окно, но кажется, что кое-кто получит новый шанс в топ-командах РПЛ. Рассказываем о судьбах арендованных в «Зените», «Краснодаре», «Динамо», «Локомотиве». «Спартаке» и ЦСКА.

Как выступили представители чемпионата России на Кубке Америки:
Сразу пять футболистов РПЛ взяли медали Кубка Америки! Откровенно провалился только один
Сразу пять футболистов РПЛ взяли медали Кубка Америки! Откровенно провалился только один

«Зенит»

Статистика игроков в аренде:

Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Фото: UAEPROLEAGUE.AE

Наибольшую пользу из игроков «Зенита» аренда принесла защитнику Адамову. Арсен был достаточно хорош в «Оренбурге», вернулся в сборную России. Этим летом его судьба определилась первой — Адамова арендовал «Ахмат».

А вот с остальными у «Зенита» пока неопределённость. Чистяков и Сутормин после бесславного, прямо скажем, периода в «Сочи» пытаются вернуть расположение Сергея Семака. Первый даже попал в заявку на матч Суперкубка России с «Краснодаром». Дмитрий давал понять, что не планирует больше уходить из родного клуба: «Пока нет никаких предложений. Я игрок «Зенита» и хочу остаться. Хочу показать себя здесь».

В этой компании ещё и Бакаев, чья статистика в ОАЭ совсем не впечатляет. С учётом глубины состава в сегодняшнем «Зените», есть ощущение, что никто из них не задержится в команде до осени. Такая же ситуация с вратарями Одоевским и Гойло. Никита ездил на сборы с махачкалинским «Динамо», но пока нет информации о его будущем.

У чемпиона всё не так уж и идеально:
«Зенит» уже чемпион — очень спорный тезис. Проблем у Семака хватает
«Зенит» уже чемпион — очень спорный тезис. Проблем у Семака хватает

«Краснодар»

Статистика игроков в аренде:

Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Фото: ФК «Арсенал» Тула

Уходившие в аренду футболисты «Краснодара» превратились после открытия летнего трансферного окна в экс-игроков «быков». Сулейманов неплохо проявил себя в Греции, и «Арис» воспользовался пунктом о выкупе вингера за € 1 млн. Окоронкво стал лучшим бомбардиром Первой лиги, выступая за «Арсенал», после чего за нигерийцем пришёл турецкий «Хатайспор». Краснодарский клуб устроило предложение в размере € 800 тыс. Хотя представитель игрока Тигран Мкртчян не считает это лучшим вариантом для развития карьеры Окоронкво.

«Продажа Окоронкво в «Хатайспор» — приоритет футбольного клуба «Краснодар», это их игрок. Я разговаривал с «Краснодаром», и у клуба с самого начала не было особого желания оставлять Окоронкво, потому что были определённые предложения. Вначале обсуждался вопрос аренды, на который я склонился для дальнейшего развития футболиста. Лучше, чтобы он сейчас пошёл в команду из второй восьмёрки РПЛ и доказывал там. А уже в следующем сезоне по уровню игрока можно было бы понять, совпадают ли амбиции «Краснодара» и Окоронкво. Но у «Краснодара» было своё мнение, и клуб получил предложение, поэтому в команде решили, что это выгодно на данную секунду, и продали футболиста на подъёме.

Окоронкво сыграл хороший сезон, поэтому был уверен, что он достоин зарплаты побольше. Но я не согласен с его аппетитами. Я в этой сделке не согласен с обеими сторонами, учитывая понимание футбольного рынка и свой опыт», — сказал Мкртчян, комментируя трансфер для «Чемпионата».

Что происходило на матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром»
Бан заставил российский футбол пойти по пути США. И это работает
Бан заставил российский футбол пойти по пути США. И это работает

«Динамо»

Статистика игроков в аренде:

  • Владислав Карапузов — 26 матчей и 0+1 за «Пари НН»;
  • Даниил Лесовой — 9 матчей и 0+0 за «Маккаби» Хайфа (Израиль).
Даниил Лесовой

Даниил Лесовой

Фото: AP/TASS

«Динамо» окончательно попрощалось с полузащитником Карапузовым, который уходил в «Пари НН» с опцией выкупа. Нижегородский клуб воспользовался этим пунктом в договоре и забрал права на игрока, заплатив € 400 тыс. (по данным Transfermarkt). Находится в поисках новой команды и вингер Лесовой, у которого не пошло в Израиле. «Маккаби» из Хайфы отказался выкупать Даниила.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но у игрока есть желание получать больше игровой практики. И все стороны понимают, что для этого ему, скорее всего, надо будет искать команду, в которой будет для этого больше возможностей», — сказал ТАСС председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин, комментируя будущее Лесового.

Свежее интервью со звездой динамовцев:
«Позвонили и хотели забрать со счетов вообще всё». 25 вопросов Тюкавину
Эксклюзив
«Позвонили и хотели забрать со счетов вообще всё». 25 вопросов Тюкавину

«Локомотив»

Статистика игроков в аренде:

  • Егор Погостнов — 13 матчей и 0+1 за «Арсенал» (Беларусь);
  • Тин Едвай — 40 матчей и 2+1 за «Панатинаикос» (Греция);
  • Дмитрий Рыбчинский — 17 матчей и 1+1 за «Балтику»;
  • Николай Титков — 8 матчей и 1+2 за «Оренбург»;
  • Андрей Никитин — 34 матча и 2+5 за «СКА-Хабаровск»;
  • Илья Берковский — 28 матчей и 2+4 за «Химки»;
  • Вильсон Изидор — 21 матч и 2+0 за «Зенит»;
  • Марко Раконьяц — 29 матчей и 3+3 за «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия);
  • Никита Салтыков — 33 матча и 4+5 за «Крылья Советов».
Никита Салтыков

Никита Салтыков

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Легионеры не вернулись в «Локомотив». «Зенит» выкупил Изидора за € 4 млн, а «Панатинаикос» — Едвая за € 500 тыс. Раконьяц уехал из Сербии в венгерский «Диошдьёр», это будет вторая аренда для нападающего.

Некоторые российские игроки тоже отправились в новые аренды. Титков перешёл в «Балтику», Никитин — в тульский «Арсенал». У Рыбчинского закончился контракт, и он отправился в «Оренбург» как свободный агент. Берковского выкупили «Химки» за € 80 тыс. А вот на Погостнова, судя по всему, главный тренер Михаил Галактионов рассчитывает.

«Приятно вернуться в «Локомотив», рад снова сыграть на домашней арене, — сказал после одного из спаррингов на летних сборах центральный защитник. — Хочу воспользоваться шансом, чтобы закрепиться в составе».

Салтыков — отдельная история. «Локомотив» приобрёл его зимой у «Крыльев Советов», но оставил в аренде до лета. Интересно, что Никита, став игроком железнодорожников, не набрал ни одного результативного балла в «Крыльях Советов».

«Спартак»

Статистика игроков в аренде:

  • Николай Толстопятов — 10 матчей и 0+0 за «Пари НН» и «Сокол»;
  • Константин Шильцов — 20 матчей и 0+3 за «Родину» и «Нефтехимик»;
  • Максим Лайкин — 7 матчей и 0+0 за «Нефтехимик»;
  • Виталий Шитов — 32 матча и 5+3 за «Тюмень»;
  • Павел Мелёшин — 15 матчей и 2+1 за «Динамо» Минск (Беларусь);
  • Кейта Бальде — 24 матча и 0+1 за «Эспаньол» (Испания);
  • Шамар Николсон — 28 матчей и 4+3 за «Клермон» (Франция).
Шамар Николсон

Шамар Николсон

Фото: IMAGO/PanoramiC/TASS

Кейта вернулся в «Спартак» только для того, чтобы расторгнуть контракт по взаимному согласию сторон. Молодёжь красно-белые раздали по новым арендам или продали: Лайкин перешёл в «Енисей», а Шитов — в «Торпедо». На них «Спартак» ещё сохраняет права. А вот Толстопятов и Шильцов окончательно ушли в «Нефтехимик». За этот дуэт красно-белые получили € 80 тыс.

В то же время Николсон и Мелёшин получают возможность доказать свою ценность новому главному тренеру Деяну Станковичу. Ямайский форвард присоединится к команде, отдохнув после Кубка Америки. По словам гендиректора московского клуба Олега Малышева, Станкович хочет посмотреть на Николсона в тренировочном процессе.

Мелёшин досрочно вернулся из аренды и работает с командой на летних сборах. Надеется закрепиться в основе, несмотря на то что в Беларуси забил всего два гола.

«Готов ли заменить Соболева? Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени. Для этого работаю, стараюсь, забиваю. Дальше посмотрим. У меня ещё много конкурентов, с кем надо будет бороться за место в составе. Конкуренция — это очень хорошо. Так что поживём — увидим», — сказал Мелёшин «РБ Спорт».

На днях мы пообщались с Черновым:
«Я не конфликтный, но злить меня не надо». Спартаковец Чернов — в гостях у «Чемпионата»
Эксклюзив
«Я не конфликтный, но злить меня не надо». Спартаковец Чернов — в гостях у «Чемпионата»

ЦСКА

Статистика игроков в аренде:

  • Илья Помазун — 34 матча и 50 пропущенных мячей за «Урал»;
  • Кристиян Бистрович — 31 матч и 3+1 за «Балтику»;
  • Никита Ермаков — 14 матчей и 0+0 за «Пари НН»;
  • Владислав Яковлев — 8 матчей и 2+0 за «Химки»;
  • Адольфо Гайч — 35 матчей и 11+1 за «Ризеспор» (Турция).
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

Фото: Fikret Delal/Anadolu via Getty Images

У ЦСКА есть определённость только с Ермаковым. «Пари НН» воспользовался опцией выкупа полузащитника, заплатив € 250 тыс. Будущее остальных — в тумане. Очевидно, что Помазун не останется в команде, ведь иначе кандидата в сборную России ждёт всего лишь роль сменщика Игоря Акинфеева. По словам агента вратаря Алексея Сафонова, Помазун, скорее всего, перейдёт в другой клуб РПЛ.

Бистровичу и Гайчу, судя по поступающей информации, ищут новые клубы. Яковлев находится на просмотре в махачкалинском «Динамо».

«У меня лично к Яковлеву никаких нареканий нет. Тренерский штаб тоже оценивает Владислава хорошо. Все в «Динамо» оценивают его хорошо. Вероятность того, что Яковлев станет хорошим игроком на уровне РПЛ, есть. Будет ли он в «Динамо»? У него хороший потенциал, но где он будет его развивать, пока неясно», — сказал на днях президент «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Удержит ли лидеров ЦСКА?
10 звёзд, которых РПЛ рискует потерять летом
10 звёзд, которых РПЛ рискует потерять летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android