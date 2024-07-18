Что происходит с игроками, вернувшимися в топ-клубы РПЛ из аренд. Некоторые могут остаться

Предсезонка — возможность для игроков, вернувшихся из аренд, доказать своим клубам, что от них напрасно отказались в предыдущем сезоне. Удаётся это единицам, а в большинстве случаев не пригодившихся футболистов ждут очередные аренды или продажи. Вот и в нынешнее межсезонье наблюдается привычная картина. Некоторые игроки, которых отдавали во «временное пользование», снова оказались на рынке в летнее трансферное окно, но кажется, что кое-кто получит новый шанс в топ-командах РПЛ. Рассказываем о судьбах арендованных в «Зените», «Краснодаре», «Динамо», «Локомотиве». «Спартаке» и ЦСКА.

«Зенит»

Статистика игроков в аренде:

Даниил Одоевский — 26 матчей и 34 пропущенных мяча за «Волгарь»;

Никита Гойло — 10 матчей и 15 пропущенных мячей за «Сочи»;

Дмитрий Чистяков — 7 матчей и 0+0 за «Сочи»;

Алексей Сутормин — 10 матчей и 2+1 за «Сочи»;

Арсен Адамов — 25 матчей и 1+2 за «Оренбург»;

Зелимхан Бакаев — 25 матчей и 1+3 за «Аль-Вахду» (ОАЭ).

Зелимхан Бакаев Фото: UAEPROLEAGUE.AE

Наибольшую пользу из игроков «Зенита» аренда принесла защитнику Адамову. Арсен был достаточно хорош в «Оренбурге», вернулся в сборную России. Этим летом его судьба определилась первой — Адамова арендовал «Ахмат».

А вот с остальными у «Зенита» пока неопределённость. Чистяков и Сутормин после бесславного, прямо скажем, периода в «Сочи» пытаются вернуть расположение Сергея Семака. Первый даже попал в заявку на матч Суперкубка России с «Краснодаром». Дмитрий давал понять, что не планирует больше уходить из родного клуба: «Пока нет никаких предложений. Я игрок «Зенита» и хочу остаться. Хочу показать себя здесь».

В этой компании ещё и Бакаев, чья статистика в ОАЭ совсем не впечатляет. С учётом глубины состава в сегодняшнем «Зените», есть ощущение, что никто из них не задержится в команде до осени. Такая же ситуация с вратарями Одоевским и Гойло. Никита ездил на сборы с махачкалинским «Динамо», но пока нет информации о его будущем.

«Краснодар»

Статистика игроков в аренде:

Магомед-Шапи Сулейманов — 37 матчей и 6+4 за «Арис» (Греция);

Джонатан Окоронкво — 32 матча и 17+3 за тульский «Арсенал».

Джонатан Окоронкво Фото: ФК «Арсенал» Тула

Уходившие в аренду футболисты «Краснодара» превратились после открытия летнего трансферного окна в экс-игроков «быков». Сулейманов неплохо проявил себя в Греции, и «Арис» воспользовался пунктом о выкупе вингера за € 1 млн. Окоронкво стал лучшим бомбардиром Первой лиги, выступая за «Арсенал», после чего за нигерийцем пришёл турецкий «Хатайспор». Краснодарский клуб устроило предложение в размере € 800 тыс. Хотя представитель игрока Тигран Мкртчян не считает это лучшим вариантом для развития карьеры Окоронкво.

«Продажа Окоронкво в «Хатайспор» — приоритет футбольного клуба «Краснодар», это их игрок. Я разговаривал с «Краснодаром», и у клуба с самого начала не было особого желания оставлять Окоронкво, потому что были определённые предложения. Вначале обсуждался вопрос аренды, на который я склонился для дальнейшего развития футболиста. Лучше, чтобы он сейчас пошёл в команду из второй восьмёрки РПЛ и доказывал там. А уже в следующем сезоне по уровню игрока можно было бы понять, совпадают ли амбиции «Краснодара» и Окоронкво. Но у «Краснодара» было своё мнение, и клуб получил предложение, поэтому в команде решили, что это выгодно на данную секунду, и продали футболиста на подъёме.

Окоронкво сыграл хороший сезон, поэтому был уверен, что он достоин зарплаты побольше. Но я не согласен с его аппетитами. Я в этой сделке не согласен с обеими сторонами, учитывая понимание футбольного рынка и свой опыт», — сказал Мкртчян, комментируя трансфер для «Чемпионата».

«Динамо»

Статистика игроков в аренде:

Владислав Карапузов — 26 матчей и 0+1 за «Пари НН»;

Даниил Лесовой — 9 матчей и 0+0 за «Маккаби» Хайфа (Израиль).

Даниил Лесовой Фото: AP/TASS

«Динамо» окончательно попрощалось с полузащитником Карапузовым, который уходил в «Пари НН» с опцией выкупа. Нижегородский клуб воспользовался этим пунктом в договоре и забрал права на игрока, заплатив € 400 тыс. (по данным Transfermarkt). Находится в поисках новой команды и вингер Лесовой, у которого не пошло в Израиле. «Маккаби» из Хайфы отказался выкупать Даниила.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но у игрока есть желание получать больше игровой практики. И все стороны понимают, что для этого ему, скорее всего, надо будет искать команду, в которой будет для этого больше возможностей», — сказал ТАСС председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин, комментируя будущее Лесового.

«Локомотив»

Статистика игроков в аренде:

Егор Погостнов — 13 матчей и 0+1 за «Арсенал» (Беларусь);

Тин Едвай — 40 матчей и 2+1 за «Панатинаикос» (Греция);

Дмитрий Рыбчинский — 17 матчей и 1+1 за «Балтику»;

Николай Титков — 8 матчей и 1+2 за «Оренбург»;

Андрей Никитин — 34 матча и 2+5 за «СКА-Хабаровск»;

Илья Берковский — 28 матчей и 2+4 за «Химки»;

Вильсон Изидор — 21 матч и 2+0 за «Зенит»;

Марко Раконьяц — 29 матчей и 3+3 за «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия);

Никита Салтыков — 33 матча и 4+5 за «Крылья Советов».

Никита Салтыков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Легионеры не вернулись в «Локомотив». «Зенит» выкупил Изидора за € 4 млн, а «Панатинаикос» — Едвая за € 500 тыс. Раконьяц уехал из Сербии в венгерский «Диошдьёр», это будет вторая аренда для нападающего.

Некоторые российские игроки тоже отправились в новые аренды. Титков перешёл в «Балтику», Никитин — в тульский «Арсенал». У Рыбчинского закончился контракт, и он отправился в «Оренбург» как свободный агент. Берковского выкупили «Химки» за € 80 тыс. А вот на Погостнова, судя по всему, главный тренер Михаил Галактионов рассчитывает.

«Приятно вернуться в «Локомотив», рад снова сыграть на домашней арене, — сказал после одного из спаррингов на летних сборах центральный защитник. — Хочу воспользоваться шансом, чтобы закрепиться в составе».

Салтыков — отдельная история. «Локомотив» приобрёл его зимой у «Крыльев Советов», но оставил в аренде до лета. Интересно, что Никита, став игроком железнодорожников, не набрал ни одного результативного балла в «Крыльях Советов».

«Спартак»

Статистика игроков в аренде:

Николай Толстопятов — 10 матчей и 0+0 за «Пари НН» и «Сокол»;

Константин Шильцов — 20 матчей и 0+3 за «Родину» и «Нефтехимик»;

Максим Лайкин — 7 матчей и 0+0 за «Нефтехимик»;

Виталий Шитов — 32 матча и 5+3 за «Тюмень»;

Павел Мелёшин — 15 матчей и 2+1 за «Динамо» Минск (Беларусь);

Кейта Бальде — 24 матча и 0+1 за «Эспаньол» (Испания);

Шамар Николсон — 28 матчей и 4+3 за «Клермон» (Франция).

Шамар Николсон Фото: IMAGO/PanoramiC/TASS

Кейта вернулся в «Спартак» только для того, чтобы расторгнуть контракт по взаимному согласию сторон. Молодёжь красно-белые раздали по новым арендам или продали: Лайкин перешёл в «Енисей», а Шитов — в «Торпедо». На них «Спартак» ещё сохраняет права. А вот Толстопятов и Шильцов окончательно ушли в «Нефтехимик». За этот дуэт красно-белые получили € 80 тыс.

В то же время Николсон и Мелёшин получают возможность доказать свою ценность новому главному тренеру Деяну Станковичу. Ямайский форвард присоединится к команде, отдохнув после Кубка Америки. По словам гендиректора московского клуба Олега Малышева, Станкович хочет посмотреть на Николсона в тренировочном процессе.

Мелёшин досрочно вернулся из аренды и работает с командой на летних сборах. Надеется закрепиться в основе, несмотря на то что в Беларуси забил всего два гола.

«Готов ли заменить Соболева? Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени. Для этого работаю, стараюсь, забиваю. Дальше посмотрим. У меня ещё много конкурентов, с кем надо будет бороться за место в составе. Конкуренция — это очень хорошо. Так что поживём — увидим», — сказал Мелёшин «РБ Спорт».

ЦСКА

Статистика игроков в аренде:

Илья Помазун — 34 матча и 50 пропущенных мячей за «Урал»;

Кристиян Бистрович — 31 матч и 3+1 за «Балтику»;

Никита Ермаков — 14 матчей и 0+0 за «Пари НН»;

Владислав Яковлев — 8 матчей и 2+0 за «Химки»;

Адольфо Гайч — 35 матчей и 11+1 за «Ризеспор» (Турция).

Адольфо Гайч Фото: Fikret Delal/Anadolu via Getty Images

У ЦСКА есть определённость только с Ермаковым. «Пари НН» воспользовался опцией выкупа полузащитника, заплатив € 250 тыс. Будущее остальных — в тумане. Очевидно, что Помазун не останется в команде, ведь иначе кандидата в сборную России ждёт всего лишь роль сменщика Игоря Акинфеева. По словам агента вратаря Алексея Сафонова, Помазун, скорее всего, перейдёт в другой клуб РПЛ.

Бистровичу и Гайчу, судя по поступающей информации, ищут новые клубы. Яковлев находится на просмотре в махачкалинском «Динамо».

«У меня лично к Яковлеву никаких нареканий нет. Тренерский штаб тоже оценивает Владислава хорошо. Все в «Динамо» оценивают его хорошо. Вероятность того, что Яковлев станет хорошим игроком на уровне РПЛ, есть. Будет ли он в «Динамо»? У него хороший потенциал, но где он будет его развивать, пока неясно», — сказал на днях президент «Динамо» Гаджи Гаджиев.