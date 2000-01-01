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Месси впервые появился на публике после травмы
Месси впервые появился на публике после травмы
Лионель Месси впервые после травмы в финале Кубка Америки появился на публике. Аргентинец в специальном ортопедическом сапоге посетил матч между «Интер Майами» и «Торонто» (3:1).
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Месси впервые появился на публике после травмы в финале Кубка Америки. Видео
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