Месси впервые появился на публике после травмы
Лионель Месси впервые после травмы в финале Кубка Америки появился на публике. Аргентинец в специальном ортопедическом сапоге посетил матч между «Интер Майами» и «Торонто» (3:1).
Месси впервые появился на публике после травмы в финале Кубка Америки. Видео
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