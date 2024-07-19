Кто приятно удивит в новом сезоне РПЛ? Есть 10 кандидатов

До старта нового сезона РПЛ остался всего день! Спустя два месяца ожиданий наша любимая лига возвращается. А с ней — море интриг и интересных сюжетов. Мы собрали тех, кто вполне может удивить нас всех в новом сезоне.

Данила Козлов («Краснодар»)

Данила Козлов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Один из самых громких трансферов лета. За возвращение воспитанника боролся «Зенит», но в итоге Козлов оказался в «Краснодаре». «Быки» приобрели 19-летнего полузащитника у «Балтики» за € 1,25 млн. Хотя ещё в январе калининградцы выкупили Козлова у «Зенита-2» всего за € 350 тыс. Отличная сделка!

Данила классно показал себя в РПЛ за полгода в «Балтике»: 10 матчей, два забитых мяча и четыре ассиста. Теперь Козлову необходимо прогрессировать, чтобы стать одним из лидеров «Краснодара». Все возможности у юного полузащитника для этого есть. Почему бы ему не стать одним из лучших игроков нового сезона РПЛ?

Никита Салтыков («Локомотив»)

Никита Салтыков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Салтыков — один из лучших молодых игроков сезона РПЛ-2023/2024. В премии «Чемпионата» он занял второе место, пропустив вперёд только Константина Тюкавина. Ещё зимой Салтыков подписал контракт с «Локомотивом», но дебютирует за клуб только сейчас. В прошлом чемпионате Никита оформил 4+4 за 28 матчей. Теперь от него ждут свершений в «Локо». У Салтыкова есть шанс выиграть первые медали РПЛ и стать лидером одного из топ-клубов лиги. Ждём прорыва?

Артур и Педро («Зенит»)

Артур, Педро и Густаво Мантуан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Оба бразильца приехали в «Зенит» зимой 2024 года. Однако пока что полноценной заменой Малкому не стал ни один из них. Да, у Педро был феноменальный матч в Кубке России со «Спартаком» (2:1), когда он оформил дубль. А Артур забил «золотой» гол «Зенита» в матче 30-го тура с «Ростовом» (2:1). Но всё же от обоих футболистов ждут большего. Сезон-2024/2025 — определяющий: либо Артур и Педро станут лидерами «Зенита», либо появятся вопросы касаемо будущего бразильцев в Санкт-Петербурге. Нужно включаться на максимум!

Секу Койта (ЦСКА)

Секу Койта Фото: ПФК ЦСКА

Койта — воспитанник «Ред Булл Зальцбург». Малийский форвард подавал большие надежды, стабильно играл и много забивал. Однако разрыв крестообразных связок и потеря формы в 2021-м повлияли на карьеру Секу. В последнем сезоне Койта забил восемь мячей в 19 встречах австрийской Бундеслиги. Не самый плохой результат, но «Зальцбург» не продлил контракт с форвардом. И тот отправился покорять РПЛ. ЦСКА получил «голодного» и качественного нападающего. А сам Койта — шанс перезагрузиться.

Родриго Саравия («Ростов»)

Родриго Саравия Фото: ФК «Ростов»

«Ростов» хотел получить Саравию ещё зимой. Но тогда уругваец отказался ехать в Россию. А в июле 2024-го клуб и игрок всё же договорились о переходе. «Ростов» получил классное усиление в центр поля, а тренер Валерий Карпин — разнообразие вариантов. Тройка Глебов — Саравия — Уткин в полузащите — звучит круто? Учитывая нынешний уровень РПЛ, уругваец в состоянии стать одним из лидеров ростовчан и помочь команде забраться высоко в таблице.

«Акрон»

ФК «Акрон» на сборах Фото: ФК «Акрон»

«Акрон» — новичок РПЛ и сыграет в элите впервые. Тольяттинцы основательно подходят к этому вопросу. «Акрон» уже покинули 18 футболистов, а взамен клуб приобрёл 10 игроков. Масштабная трансферная кампания. Получится ли у тренера Заура Тедеева создать команду из этого набора игроков?

Симпатий «Акрону» добавляет тот факт, что это второй частный клуб в РПЛ. Владелец Павел Морозов основал команду в 2018 году и за шесть лет довёл до элитного дивизиона. Крутейшая история стремительного роста. Остаться в РПЛ без стыков — сложная, но реальная задача для «Акрона». Если клуб её выполнит, сезон будет признан удачным на 100%.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Эсекьель Барко Фото: HERNAN CORTEZ/GETTY IMAGES

«Спартак» ещё не объявил о трансфере аргентинца, но де-факто это уже решённый вопрос. Барко покупают у «Ривер Плейт», по разным данным, за € 13-15 млн. Солидная сумма. Несколько лет назад Эсекьеля котировали как будущего футболиста сборной Аргентины. Однако не самый удачный переезд в МЛС и игра за «Атланту Юнайтед» приостановили развитие.

В 2022-м Барко вернулся на родину в «Ривер Плейт». Эсекьель стал важным игроком аргентинского гранда, выступая на позиции «десятки». И именно на эту роль его покупает «Спартак». Атакующий полузащитник — исторически важная позиция для москвичей: на ней выступали Егор Титов, Фёдор Черенков, Игорь Нетто. Болельщики часто связывают успехи клуба с сильным креативным футболистом. У Барко есть отличный шанс с ходу завоевать доверие и любовь фанатов красно-белых.

Андрей Лунёв («Динамо»)

Андрей Лунёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одним из главных для «Динамо» в борьбе за золото в прошлом сезоне стал вратарский вопрос. Игорь Лещук и Антон Шунин не демонстрировали стабильно высокий уровень игры. Из-за этого бело-голубые потеряли важнейшие очки, которых в итоге не хватило для первого за 48 лет титула. Руководство клуба решило вопрос кардинально: Шунин покинул клуб, в системе которого числился с 1994 года. А на место основного голкипера подписан Андрей Лунёв.

32-летний вратарь трижды становился чемпионом России в составе «Зенита». Лунёв знает, что такое победы. Возможно, именно такой ментальности не хватало в раздевалке «Динамо». Если Лунёв выдаст успешный сезон, то, нет сомнений, станет любимчиком болельщиков.

Сергей Пиняев («Локомотив»)

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный российский талант проведёт уже четвёртый сезон в большом футболе. Хотя Пиняеву всего 19 лет! От Сергея ждут стабильно мощных результатов. Но пока что вингер не всегда держит уровень. Юный возраст и периодически возникающие проблемы внутри «Локо» дают о себе знать.

Перед сезоном-2024/2025 клуб потерял Артёма Дзюбу, Максима Глушенкова, Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Теперь тащить в атаке должен Пиняев. Готов ли Сергей к подобной роли? Узнаем в конце сезона. Но у него есть все данные, чтобы стать юным лидером «Локо». И напомнить о себе в Европе.