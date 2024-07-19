5 вопросов к «Спартаку» Деяна Станковича перед стартом РПЛ

Что делать с центром обороны? Кто будет капитаном? А что со схемой?

РПЛ наконец-то вернулась! 21 июля «Спартак» проведёт первый официальный матч с новым тренером – Деяном Станковичем. Сыграют на выезде с «Оренбургом». Пять игр (три победы и две ничьих) на сборах сформировали примерную картину того, какой будет команда в новом сезоне – агрессивной, дисциплинированной, быстрой и нацеленной на результат. Оптимизма после прихода легендарного серба очень много. По-другому и быть не могло. Осталось, чтобы он оправдался.

С точки зрения календаря старт сезона для «Спартака» очень благоприятный: два выезда (хотя, по сути, только один далеко от дома) – «Оренбург» и «Химки», потом домашние встречи с «Крыльями Советов» и «Ахматом», а также поездка в Воронеж. Кажется, идеальные соперники, чтобы попробовать разные сочетания, провести разумные эксперименты, но при этом набрать очки.

Всё это выглядит здорово. Однако вопросов, требующих ответов, всё ещё достаточно. Главный из них касается выбора схемы на предстоящий сезон. Судя по товарищеским матчам, Станкович отходит от сочетания с тремя центральными защитниками и переходит на 4-3-3. Частично это вынужденная мера из-за элементарной нехватки центдефов. Ведь Георгий Джикия ушёл, Алексис Дуарте получил травму и, вероятно, пропустит старт чемпионата. Срджан Бабич с непонятными целями ездил со сборной Сербии на Евро-2024, где не провёл ни одного матча. И, как следствие, позже вернулся. Он сыграл два почти полных товарищеских матч, однако степень его готовности пока наверняка не идеальна.

Так что Станковичу предстоит решить, с какой парой защитников начинать сезон. Вероятно, это будут Бабич и Чернов. Или Бабич и Литвинов. С флангами Деян, похоже, тоже пока не определился. В товарищеских матчах он раскидывал по краям Рябчука, Хлусевича и Денисова. Однако пока так и не нашёл им оптимальные роли. Так что на старте сезона подобное наверняка повторится.

Центр полузащиты – самая стабильная зона из всех. Там, вероятно, начнут Роман Зобнин, Кристофер Мартинс и Михаил Игнатов. При этом первый станет новым капитаном и войдёт в совет с ещё тремя игроками. Интересно, что из этого получится.

А вот что Станкович будет делать с линией нападения, пока самая большая интрига. И первый вопрос – как он решит проблему с Александром Соболевым? Уже очевидно, что новый сезон россиянин начнёт в «Спартаке», но вопрос – в какой форме. А главное – в каком настроении. И не станет ли этот актив для клуба токсичным на старте сезона?

А ведь, кроме него, сейчас у команды нет готового центрфорварда. Новичок Виллиан Жозе сыграл только 13 минут в последнем товарищеском матче. Манфред Угальде, вернувшийся из расположения сборной Коста-Рики, провёл при Станковиче только полчаса на поле. Так что, кроме Соболева, готовых опций в центр нападения почти не остаётся. Если только новый главный тренер не доверится Павлу Мелёшину – парень играл почти во всех товарищеских матчах и с тремя мячами стал лучшим бомбардиром.

Ещё интересно, кто займёт место в воротах – Максименко и Селихов получали примерно одинаковое количество времени на поле, но за первого – удивительный процент «сухих» матчей в прошлом сезоне (41,7). Станкович не может это игнорировать, поэтому наверняка доверится ему.

У «Спартака» наверняка будут ещё трансферы – почти подписаны бумаги с Эсекьелем Барко, но вряд ли он будет доступен раньше 2-3-го туров. В случае ухода Соболева, возможно, появится ещё один центральный нападающий. По именам команда, как всегда, хороша. Так что тренеру важно максимально привить свои принципы, а игрокам нужно их принять.