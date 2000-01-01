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Главные претенденты на «Золотой мяч» после ЧЕ и Кубка Америки
Главные претенденты на «Золотой мяч» после ЧЕ и Кубка Америки
Евро и Кубок Америки встряхнули список главных претендентов на «Золотой мяч». У кого, по мнению экспертов GOAL, теперь больше шансов на главную индивидуальную награду сезона?
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5-е место — Лаутаро Мартинес
5-е место — Лаутаро Мартинес
Форвард провёл волшебный сезон: сначала привёл «Интер» к чемпионству и стал лучшим бомбардиром Серии А, а после повторил этот трюк на Кубке Америки вместе с Аргентиной.
4-е место — Дани Карвахаль
4-е место — Дани Карвахаль
Карвахаль забил победный гол в финале Лиги чемпионов и прекрасно провёл чемпионат Европы. Кажется, испанец сделал всё, чтобы стать первым за 18 лет защитником с «Золотым мячом».
3-е место — Джуд Беллингем
3-е место — Джуд Беллингем
Англичанин идеально вписался в систему «Реала», побив множество рекордов и взяв чемпионский титул. За сборную Джуд тоже пошумел: гол словакам через себя все запомнят надолго.
2-е место — Винисиус
2-е место — Винисиус
Главный претендент на «Золотой мяч» по итогам клубного сезона теперь лишь второй: сумасшедший сезон Винисиуса в «Реале» немного подпортил ранний вылет Бразилии с Кубка Америки.
1-е место — Родри
1-е место — Родри
Испанец подкрепил отличный сезон в «Манчестер Сити» с титулом АПЛ восхитительной игрой на Евро. По итогам турнира Родри не только стал чемпионом Европы, но и получил звание лучшего игрока!
Как изменились расклады в борьбе за «Золотой мяч» после Кубка Америки и Евро?
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