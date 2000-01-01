Как изменились расклады в борьбе за «Золотой мяч» после Кубка Америки и Евро?

Главные претенденты на «Золотой мяч» после ЧЕ и Кубка Америки

Евро и Кубок Америки встряхнули список главных претендентов на «Золотой мяч». У кого, по мнению экспертов GOAL, теперь больше шансов на главную индивидуальную награду сезона?