Отдайте «Золотой мяч» Родри. Пожалуйста

Есть ощущение, что критерии «Золотого мяча» сползли куда-то не туда. Да вы и сами знаете. За последние годы было столько возмущений: кому дали награду, кого обделили, а однажды она не досталась никому, что тоже получилось весьма сомнительно. Роберт Левандовски был великолепен в 2020 году, но журнал France Football отказался вручать премию из-за пандемии. Хотя, кроме чемпионата Франции, все остальные топ-лиги были доиграны, а «Бавария» забрала ЛЧ.

Роберт Левандовски Фото: Michael Regan/Getty Images

Давайте на мгновение забудем про имена – к ним вернёмся позже. Ключевое: обладатель «Золотого мяча» остаётся в памяти как лучший футболист сезона (ну или года, как это было до 2021-го). По замыслу речь идёт об индивидуальном перформансе. Увы, в реальности так оно не работает. Все смотрят на трофеи. Будто исключён вариант, что самый сильный футболист сезона может остаться без титулов. И это в командной игре.

Ладно, с этим парадоксом все более-менее смирились, но что ещё хуже – титулы со сборной как бы котируются выше, чем клубные. Тут отдельный привет прошлому «Золотому мячу». Очевидно, что чемпионаты Англии, Испании или Лига чемпионов – более показательны для выявления лучшего. Там и выборка матчей больше, и уровень игры выше.

Наверное, к этому моменту вам кажется, что заголовок не соответствует тексту, однако это не так. Главное – впереди.

Есть ещё один спектр, где мы ушли в крайность. Так негласно сложилось, что «Золотой мяч» нужно отдавать нападающему или атакующему хавбеку. Можно голосовать за опорника, защитника или вратаря, но их шансы стремятся к нулю. Из них в XXI веке «Золотой мяч» получил лишь Фабио Каннаваро в 2006-м. За всю историю только один вратарь забирал приз – Лев Яшин в 1963-м.

Моника Беллуччи и Фабио Каннаваро Фото: Stephane Reix/Getty Images

Желание подсвечивать атакующих футболистов понятно и даже естественно. Только вот мы все стали заложниками эпохи Роналду-Месси. По большинству их «Золотых мячей» нет вопросов. Они забивали по 50+ голов за сезон. Но сейчас просто нет атакующего футболиста, разорвавшего всех за последний год. Есть Джуд Беллингем, который был крут в начале клубного сезона. И есть Винисиус, который был шикарен в конце. В Ла Лиге они даже не в топ-3 по системе «гол+пас». Никто из них не забил и 20 мячей в чемпионате. Скудные цифры – примерно в два раза меньше, чем у Месси или Роналду.

Простите, а не тот ли это момент, когда нужно раз в 10-20 лет дать шанс опорникам, защитникам и вратарям?

Именно поэтому хочется, чтобы «Золотой мяч» на этот раз забрал Родри. Он не на хайпе и даже не звезда футбола по большому счёту. Просто человек, который незаметно делает результат. Установил рекорд АПЛ за сезон по точным передачам (3359) и точным передачам на чужой половине поля (2122). С ним «Сити» не проиграл ни одного матча в минувшем чемпионате. Лучший игрок в мире на своей позиции. Вполне мог забирать «Золотой мяч» ещё в позапрошлом сезоне, когда забил победный в финале Лиге чемпионов. Да и в этом году есть победы в АПЛ и на Евро-2024 – неплохой набор.

Даниэль Карвахаль Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Существует ещё один хороший вариант, если мы принимаем помешанность на трофеях. Есть такой защитник – Дани Карвахаль. Он в этом сезоне выиграл и Ла Лигу, и Евро-2024, и Лигу чемпионов, где забил победный мяч в финале. Беллингем и Винисиус? Да, провели отличный сезон, но не выдающийся. Можно хотя бы на этот раз отдать трофей тем, кто не так популярен, не вирусится в TikTok, однако не меньше влияет на игру?