Народная таблица РПЛ сезона-2024/2025

20 июля — старт нового сезона в РПЛ. Самое время смоделировать итоговую таблицу. В рейтинге представлены все 16 клубов высшего дивизиона российского футбола. Ваша задача — распределить их по местам. Делитесь мнением в комментариях.
В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Краснодар»
«Быки» уже провели матч за Суперкубок России с «Зенитом» и проиграли – 2:4. Один из мячей забил нападающий Фёдор Смолов, который вернулся в «Краснодар». Помимо этого, южный клуб купил бразильского защитника Диего Косту, талантливого хавбека Данилу Козлова и вернул в состав ещё одного ветерана — Юрия Газинского. Плюс взял возрастного вратаря Юрия Дюпина. Матвей Сафонов покинул «Краснодар» и перешёл в «ПСЖ». А ещё команду Мурада Мусаева покинули Сергей Волков, Кади Боржес, Магомед-Шапи Сулейманов, Хуниор Алонсо и Михайло Баньяц.
ЦСКА
ЦСКА, как и «Спартак», поменял главного тренера. Владимир Федотов покинул красно-синий клуб после того, как команда под его руководством завершила сезон на шестой строчке. Его место занял Марко Николич, который в своё время брал Кубок России с «Локомотивом». Армейцы укрепили состав Данилом Круговым, Секу Койта и Рифатом Жемалетдиновым. В то же время команду покинули Никита Ермаков, Антон Заболотный и Кирилл Набабкин.
«Динамо»
Московский клуб был очень близок к чемпионству в сезоне-2023/2024. Он возглавлял таблицу за тур до финиша, однако завалил заключительный матч и упал на третью строчку в таблице. Нельзя сказать, что в межсезонье «Динамо» проделало огромную работу. Из подписаний выделяется вратарь Андрей Лунёв, которого вернули на родину. В остальном трансферов «на вход» не было. С другой стороны, команду покинули Фёдор Смолов и Антон Шунин. А Сергей Паршивлюк завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб Марцела Лички.
«Ростов»
У донского клуба поменялась вратарская линия. Сергей Песьяков и Никита Медведев ушли в статусе свободных агентов, а вместо них взяли Рустама Ятимова и Хидаета Ханкича. Кроме того, к «Ростову» присоединились Константин Кучаев и Родриго Саравия (уругвайский опорный полузащитник). В прошлом сезоне команда Валерия Карпина заняла седьмое место в РПЛ. Теперь, кажется, что ей по силам чуть более высокий результат. Если, конечно, удастся сохранить всех ведущих футболистов.
«Спартак»
У красно-белых новый тренер — Деян Станкович сменил на этом посту Владимира Слишковича (был исполняющим обязанности). Георгий Джикия, Виктор Мозес, Кейта Бальде и Квинси Промес покинули московский клуб в статусе свободных агентов, а Илью Свинова и Константина Шильцова продали. В «Спартаке» появился новый легионер — бразильца Виллиана Жозе купили у «Бетиса». В прошлом сезоне красно-белые заняли пятое место в чемпионате России и добрались до финала Пути регионов в Кубке страны.
«Крылья Советов»
Приход в команду 35-летнего вратаря Сергея Песьякова выглядел несколько неожиданным. Всё-таки мы привыкли к тому, что у самарцев молодая команда. В остальном у «Крыльев» без приобретений. Главному тренеру самарского клуба Игорю Осинькину можно только посочувствовать, ведь каждое трансферное окно он теряет кого-то из ведущих футболистов. На этот раз уехали Никита Салтыков и Юрий Горшков. По итогам прошлого сезона «Крылья» заняли девятое место.
«Зенит»
Лучший клуб России на протяжении шести предыдущих сезонов. Весной 2024 года команда Сергея Семака снова завоевала чемпионский титул, но сделала это только по итогам заключительного тура. В межсезонье «Зенит» укрепил состав вратарём Евгением Латышонком, защитниками Сергеем Волковым и Юрием Горшковым, а также лучшим ассистентом прошлого сезона в РПЛ Максимом Глушенковым. Кстати, бывший футболист «Локомотива» уже принёс пользу в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). Максим забил два мяча, и его признали лучшим игроком встречи. Летом «Зенит» покинули Александр Васютин, Арсен Адамов и Данил Круговой.
«Локомотив»
Главные потери железнодорожников в межсезонье — уход Максима Глушенкова и Антона Миранчука. Плюс команду покинули Даниил Худяков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Рыбчинский. Зато в команде появились новые атакующие футболисты — Никита Салтыков и Дмитрий Воробьёв. Кроме того, в Москву переехал опорный полузащитник Артём Тимофеев. «Локо» завершил прошлый сезон на четвёртой строчке, после чего руководство продлило контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым до 2026 года.
«Факел»
Воронежский клуб в прошлом сезоне напрямую сохранил место в элитном дивизионе. Он занял 11-е место и избежал стыковых матчей. В ходе сезона-2023/2024 командой руководили три тренера (Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Игорь Черевченко). Получится ли обрести стабильность в предстоящем чемпионате? Из приобретений отметим Владимира Ильина, Дилана Мертенса и Мохамеда Брахими — все пришли в статусе свободных агентов. Плюс воронежский клуб снова арендовал Игоря Калинина. Руслан Магаль, Кирилл Суслов, Роман Акбашев, Максим Максимов и Андрей Мендель покинули «Факел».
«Рубин»
Рашид Рахимов сохранил пост главного тренера «Рубина», несмотря на многочисленных слухи в ходе прошлого сезона. Казанский клуб расстался с вратарём Юрием Дюпиным, а ему на замену купили Артура Нигматуллина. Это единственный новичок, за трансфер которого «Рубин» заплатил деньги. А ещё в команде оказался австриец Александар Юкич, игравший в прошлом сезоне за «Сочи». Из тех, кто ушёл из «Рубина», отметим Мацея Рыбуса и Александра Мартыновича.
«Акрон»
Новичок РПЛ уже потратил более € 1 млн на укрепление состава. Покупали, как правило, легионеров (Алекс Джурасович, Пауло Витор, Стефан Лончар), а россиян (Александр Васютин, Солтмурад Бакаев, Максим Кузьмин, Иван Тимошенко) либо арендовали, либо брали в статусе свободных агентов. Из потерь отметим уход Неманьи Анджелковича и Андреса Понсе. В прошлом сезоне команда Заура Тедеева заняла третье место в Первой лиге, а потом прошла «Урал» (2:0, 1:2) в стыках.
«Оренбург»
Тренер Давид Деограсия сохранил «Оренбург» в РПЛ (12-е место по итогам прошлого сезона) и продолжил работу в клубе. Команда выкупила парочку легионеров (Джастин Куэро, Хорди Томпсон), приобрела иранского нападающего Саида Сахархизана и подобрала двух свободных агентов (Георгий Зотов, Дмитрий Рыбчинский). А вот Дмитрий Воробьёв и Лукас Вера продолжат карьеру в других клубах. В статусе свободных агентов ушли Ренато Гойкович и Владимир Обухов.
«Ахмат»
Грозненский клуб сохранил место в РПЛ благодаря мощному рывку в концовке сезона. С приходом Магомеда Адиева болельщики «Ахмата» увидели и 1:7 в матче с «Балтикой», и серию из пяти побед. В итоге чеченский клуб занял 10-е место в РПЛ. Грозненская команда купила аргентинского хавбека Диале, взяла на рынке свободных агентов защитника Александра Жирова и выкупила Светослава Ковачева. Правда, не обошлось без потерь. «Ахмат» покинули Мохамед Конате, Владимир Ильин, Нене Гбамбле, Артём Тимофеев и Андрей Семёнов.
«Пари НН»
Нижегородский клуб с огромным трудом сохранил место в РПЛ. Команда заняла 13-е место, а потом одолела в стыках тульский «Арсенал» (1:2, 2:0). Саша Илич, сменивший Сергея Юрана в концовке сезона, продолжает работу на посту главного тренера «Пари НН». Нижегородский клуб выкупил Никиту Ермакова и Владислава Карапузова, а также приобрёл пару легионеров (Лука Вешнер Тичич и Дан Глазер). А вот Артур Нигматуллин и Константин Кучаев покинули клуб.
«Динамо» Махачкала
Дагестанская команда заняла второе место в Первой лиге по итогам прошлого сезона. Таким образом, «Динамо» напрямую пробилось в РПЛ. Хасанби Биджиев сохранил пост главного тренера, а команда пока обходится без громких приобретений. Купили Валентина Пальцева, арендовали Илью Кирша (у «Зенита») и Викторьена Ангбана (у «Сочи»). Камил Ибрагимов и Евгений Гошев — потери махачкалинского клуба.
«Химки»
Во-первых, подмосковный клуб сменил тренера. Андрей Талалаев ушёл, несмотря на то что вернул команду в РПЛ (первое место в Первой лиге). Теперь «Химками» рулит испанец Франк Артига, ранее работавший в «Родине». Во-вторых, клуб пригласил сразу нескольких ветеранов — состав пополнили Антон Заболотный, Артур Юсупов, Резиуан Мирзов и Денис Глушаков. А ещё «Химки» купили Лукаса Веру и лучшего молодого вратаря Первой лиги Никиту Кокарева. Равиль Нетфуллин, Артур Чёрный, Лео Андраде и Аршак Корян продолжат карьеру в других клубах.