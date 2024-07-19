Народная таблица РПЛ сезона-2024/2025

Кто из новичков выступит лучше других? А кто станет чемпионом? Решаете вы.

20 июля — старт нового сезона в РПЛ. Самое время смоделировать итоговую таблицу. В рейтинге представлены все 16 клубов высшего дивизиона российского футбола. Ваша задача — распределить их по местам. Делитесь мнением в комментариях.

В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.