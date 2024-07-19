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РПЛ в сезоне-2024/2025, кто какое место займёт, рейтинг, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Локомотив, Ростов

Народная таблица РПЛ сезона-2024/2025
Кирилл Закатченко
Народная таблица РПЛ сезона-2024/2025
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Комментарии
Кто из новичков выступит лучше других? А кто станет чемпионом? Решаете вы.

20 июля — старт нового сезона в РПЛ. Самое время смоделировать итоговую таблицу. В рейтинге представлены все 16 клубов высшего дивизиона российского футбола. Ваша задача — распределить их по местам. Делитесь мнением в комментариях.

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В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Народная таблица РПЛ сезона-2024/2025
«Краснодар»
Фото: РИА Новости
1 место

«Краснодар»

«Быки» уже провели матч за Суперкубок России с «Зенитом» и проиграли – 2:4. Один из мячей забил нападающий Фёдор Смолов, который вернулся в «Краснодар». Помимо этого, южный клуб купил бразильского защитника Диего Косту, талантливого хавбека Данилу Козлова и вернул в состав ещё одного ветерана — Юрия Газинского. Плюс взял возрастного вратаря Юрия Дюпина. Матвей Сафонов покинул «Краснодар» и перешёл в «ПСЖ». А ещё команду Мурада Мусаева покинули Сергей Волков, Кади Боржес, Магомед-Шапи Сулейманов, Хуниор Алонсо и Михайло Баньяц.

ЦСКА
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

ЦСКА

ЦСКА, как и «Спартак», поменял главного тренера. Владимир Федотов покинул красно-синий клуб после того, как команда под его руководством завершила сезон на шестой строчке. Его место занял Марко Николич, который в своё время брал Кубок России с «Локомотивом». Армейцы укрепили состав Данилом Круговым, Секу Койта и Рифатом Жемалетдиновым. В то же время команду покинули Никита Ермаков, Антон Заболотный и Кирилл Набабкин.

«Динамо»
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
3 место

«Динамо»

Московский клуб был очень близок к чемпионству в сезоне-2023/2024. Он возглавлял таблицу за тур до финиша, однако завалил заключительный матч и упал на третью строчку в таблице. Нельзя сказать, что в межсезонье «Динамо» проделало огромную работу. Из подписаний выделяется вратарь Андрей Лунёв, которого вернули на родину. В остальном трансферов «на вход» не было. С другой стороны, команду покинули Фёдор Смолов и Антон Шунин. А Сергей Паршивлюк завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб Марцела Лички.

«Ростов»
Фото: РИА Новости
4 место

«Ростов»

У донского клуба поменялась вратарская линия. Сергей Песьяков и Никита Медведев ушли в статусе свободных агентов, а вместо них взяли Рустама Ятимова и Хидаета Ханкича. Кроме того, к «Ростову» присоединились Константин Кучаев и Родриго Саравия (уругвайский опорный полузащитник). В прошлом сезоне команда Валерия Карпина заняла седьмое место в РПЛ. Теперь, кажется, что ей по силам чуть более высокий результат. Если, конечно, удастся сохранить всех ведущих футболистов.

«Спартак»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
5 место

«Спартак»

У красно-белых новый тренер — Деян Станкович сменил на этом посту Владимира Слишковича (был исполняющим обязанности). Георгий Джикия, Виктор Мозес, Кейта Бальде и Квинси Промес покинули московский клуб в статусе свободных агентов, а Илью Свинова и Константина Шильцова продали. В «Спартаке» появился новый легионер — бразильца Виллиана Жозе купили у «Бетиса». В прошлом сезоне красно-белые заняли пятое место в чемпионате России и добрались до финала Пути регионов в Кубке страны.

«Крылья Советов»
Фото: pfcks.ru
6 место

«Крылья Советов»

Приход в команду 35-летнего вратаря Сергея Песьякова выглядел несколько неожиданным. Всё-таки мы привыкли к тому, что у самарцев молодая команда. В остальном у «Крыльев» без приобретений. Главному тренеру самарского клуба Игорю Осинькину можно только посочувствовать, ведь каждое трансферное окно он теряет кого-то из ведущих футболистов. На этот раз уехали Никита Салтыков и Юрий Горшков. По итогам прошлого сезона «Крылья» заняли девятое место.

«Зенит»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

«Зенит»

Лучший клуб России на протяжении шести предыдущих сезонов. Весной 2024 года команда Сергея Семака снова завоевала чемпионский титул, но сделала это только по итогам заключительного тура. В межсезонье «Зенит» укрепил состав вратарём Евгением Латышонком, защитниками Сергеем Волковым и Юрием Горшковым, а также лучшим ассистентом прошлого сезона в РПЛ Максимом Глушенковым. Кстати, бывший футболист «Локомотива» уже принёс пользу в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). Максим забил два мяча, и его признали лучшим игроком встречи. Летом «Зенит» покинули Александр Васютин, Арсен Адамов и Данил Круговой.

«Локомотив»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

«Локомотив»

Главные потери железнодорожников в межсезонье — уход Максима Глушенкова и Антона Миранчука. Плюс команду покинули Даниил Худяков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Рыбчинский. Зато в команде появились новые атакующие футболисты — Никита Салтыков и Дмитрий Воробьёв. Кроме того, в Москву переехал опорный полузащитник Артём Тимофеев. «Локо» завершил прошлый сезон на четвёртой строчке, после чего руководство продлило контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым до 2026 года.

«Факел»
Фото: Пресс-служба «Факела»
9 место

«Факел»

Воронежский клуб в прошлом сезоне напрямую сохранил место в элитном дивизионе. Он занял 11-е место и избежал стыковых матчей. В ходе сезона-2023/2024 командой руководили три тренера (Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Игорь Черевченко). Получится ли обрести стабильность в предстоящем чемпионате? Из приобретений отметим Владимира Ильина, Дилана Мертенса и Мохамеда Брахими — все пришли в статусе свободных агентов. Плюс воронежский клуб снова арендовал Игоря Калинина. Руслан Магаль, Кирилл Суслов, Роман Акбашев, Максим Максимов и Андрей Мендель покинули «Факел».

«Рубин»
Фото: РИА Новости
10 место

«Рубин»

Рашид Рахимов сохранил пост главного тренера «Рубина», несмотря на многочисленных слухи в ходе прошлого сезона. Казанский клуб расстался с вратарём Юрием Дюпиным, а ему на замену купили Артура Нигматуллина. Это единственный новичок, за трансфер которого «Рубин» заплатил деньги. А ещё в команде оказался австриец Александар Юкич, игравший в прошлом сезоне за «Сочи». Из тех, кто ушёл из «Рубина», отметим Мацея Рыбуса и Александра Мартыновича.

«Акрон»
Фото: fcakron.ru
11 место

«Акрон»

Новичок РПЛ уже потратил более € 1 млн на укрепление состава. Покупали, как правило, легионеров (Алекс Джурасович, Пауло Витор, Стефан Лончар), а россиян (Александр Васютин, Солтмурад Бакаев, Максим Кузьмин, Иван Тимошенко) либо арендовали, либо брали в статусе свободных агентов. Из потерь отметим уход Неманьи Анджелковича и Андреса Понсе. В прошлом сезоне команда Заура Тедеева заняла третье место в Первой лиге, а потом прошла «Урал» (2:0, 1:2) в стыках.

«Оренбург»
Фото: РИА Новости
12 место

«Оренбург»

Тренер Давид Деограсия сохранил «Оренбург» в РПЛ (12-е место по итогам прошлого сезона) и продолжил работу в клубе. Команда выкупила парочку легионеров (Джастин Куэро, Хорди Томпсон), приобрела иранского нападающего Саида Сахархизана и подобрала двух свободных агентов (Георгий Зотов, Дмитрий Рыбчинский). А вот Дмитрий Воробьёв и Лукас Вера продолжат карьеру в других клубах. В статусе свободных агентов ушли Ренато Гойкович и Владимир Обухов.

«Ахмат»
Фото: РИА Новости
13 место

«Ахмат»

Грозненский клуб сохранил место в РПЛ благодаря мощному рывку в концовке сезона. С приходом Магомеда Адиева болельщики «Ахмата» увидели и 1:7 в матче с «Балтикой», и серию из пяти побед. В итоге чеченский клуб занял 10-е место в РПЛ. Грозненская команда купила аргентинского хавбека Диале, взяла на рынке свободных агентов защитника Александра Жирова и выкупила Светослава Ковачева. Правда, не обошлось без потерь. «Ахмат» покинули Мохамед Конате, Владимир Ильин, Нене Гбамбле, Артём Тимофеев и Андрей Семёнов.

«Пари НН»
Фото: vk.com/fcparinn
14 место

«Пари НН»

Нижегородский клуб с огромным трудом сохранил место в РПЛ. Команда заняла 13-е место, а потом одолела в стыках тульский «Арсенал» (1:2, 2:0). Саша Илич, сменивший Сергея Юрана в концовке сезона, продолжает работу на посту главного тренера «Пари НН». Нижегородский клуб выкупил Никиту Ермакова и Владислава Карапузова, а также приобрёл пару легионеров (Лука Вешнер Тичич и Дан Глазер). А вот Артур Нигматуллин и Константин Кучаев покинули клуб.

«Динамо» Махачкала
Фото: dinamo-mx.ru
15 место

«Динамо» Махачкала

Дагестанская команда заняла второе место в Первой лиге по итогам прошлого сезона. Таким образом, «Динамо» напрямую пробилось в РПЛ. Хасанби Биджиев сохранил пост главного тренера, а команда пока обходится без громких приобретений. Купили Валентина Пальцева, арендовали Илью Кирша (у «Зенита») и Викторьена Ангбана (у «Сочи»). Камил Ибрагимов и Евгений Гошев — потери махачкалинского клуба.

«Химки»
Фото: fckhimki.com
16 место

«Химки»

Во-первых, подмосковный клуб сменил тренера. Андрей Талалаев ушёл, несмотря на то что вернул команду в РПЛ (первое место в Первой лиге). Теперь «Химками» рулит испанец Франк Артига, ранее работавший в «Родине». Во-вторых, клуб пригласил сразу нескольких ветеранов — состав пополнили Антон Заболотный, Артур Юсупов, Резиуан Мирзов и Денис Глушаков. А ещё «Химки» купили Лукаса Веру и лучшего молодого вратаря Первой лиги Никиту Кокарева. Равиль Нетфуллин, Артур Чёрный, Лео Андраде и Аршак Корян продолжат карьеру в других клубах.

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