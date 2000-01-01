Мастер-класс Анри для сборной Франции на ОИ
Тьерри Анри вовсю готовит олимпийскую сборную Франции к Играм в Париже. Посмотрите, какой крутой мастер-класс преподал чемпион мира и Европы своим юным подопечным!
Анри показал олимпийской сборной Франции, как забивать крутые голы. Видео
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