Лев Яшин — лучший голкипер в истории по версии FourFourTwo

4-е место — Икер Касильяс

Вместе со сборной Испании голкипер становился чемпионом мира — 2010, победителем Евро в 2008 и 2012 годах. С «Реалом» Касильяс пять раз побеждал в чемпионате Испании, трижды — в Лиге чемпионов, а также выиграл множество других турниров.