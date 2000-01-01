Лучший вратарь в истории по версии FourFourTwo
Лев Яшин — лучший голкипер в истории футбола по версии портала FourFourTwo. Кого в рейтинге обошёл легендарный советский вратарь?
5-е место — Рикардо Самора
Экс-вратарь сборной Испании брал серебро Олимпиады-1920. На клубном уровне, выступая за испанские «Барселону», «Эспаньол» и «Реал» и французскую «Ниццу», брал Кубок Испании и два титула Ла Лиги.
4-е место — Икер Касильяс
Вместе со сборной Испании голкипер становился чемпионом мира — 2010, победителем Евро в 2008 и 2012 годах. С «Реалом» Касильяс пять раз побеждал в чемпионате Испании, трижды — в Лиге чемпионов, а также выиграл множество других турниров.
3-е место — Гордон Бэнкс
Экс-вратарь сборной Англии брал золото ЧМ-1966 и бронзу ЧЕ-1968. В составе «Сток Сити» и «Лестера» дважды становился обладателем Кубка английской футбольной лиги.
2-е место — Мануэль Нойер
Вместе со сборной Германии голкипер побеждал на ЧМ-2014, брал бронзу на ЧМ-2010, ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016. С «Баварией» Нойер выиграл 29 титулов, в том числе дважды взял ЛЧ.
1-е место — Лев Яшин
Бывший вратарь сборной СССР брал золото и серебро ЧЕ (1960, 1964) и золото Олимпиады (1956). В составе «Динамо» Яшин пять раз побеждал в чемпионате СССР и трижды — в Кубке СССР. Лев Иванович — единственный голкипер, становившийся обладателем «Золотого мяча».
Лев Яшин — лучший голкипер в истории по версии FourFourTwo
Читайте также
Мастер-класс Анри для сборной Франции на ОИ. Видео
Главные претенденты на «ЗМ» после ЧЕ и Копы
Месси впервые появился на публике после травмы
Мбаппе повторил рекорд Роналду на презентации
Сможет ли Ямаль приблизиться к статистике Месси?
Аргентина повторила крутой рекорд Испании
Мбаппе повторил за Роналду на презентации «Реала»
Парад Испании после победы на Евро-2024. Видео
Смешная песня Кукурельи про себя и Холанда. Видео
Девушка показала волшебный фристайл. Видео
Мората спел про Ямаля после победы на Евро. Видео
Англия — рекордсмен по матчам без титула на Евро
Уильямс — второй по молодости с голом в финале ЧЕ
У Аргентины больше всех побед на Кубках Америки
Ямаль повторил рекорд по ассистам на одном ЧЕ
Испания — первая по титулам на чемпионатах Европы