БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Лучший вратарь в истории по версии FourFourTwo
Лучший вратарь в истории по версии FourFourTwo
Лев Яшин — лучший голкипер в истории футбола по версии портала FourFourTwo. Кого в рейтинге обошёл легендарный советский вратарь?
AMP-версия
5-е место — Рикардо Самора
5-е место — Рикардо Самора
Экс-вратарь сборной Испании брал серебро Олимпиады-1920. На клубном уровне, выступая за испанские «Барселону», «Эспаньол» и «Реал» и французскую «Ниццу»,  брал Кубок Испании и два титула Ла Лиги.
4-е место — Икер Касильяс
4-е место — Икер Касильяс
Вместе со сборной Испании голкипер становился чемпионом мира — 2010, победителем Евро в 2008 и 2012 годах. С «Реалом» Касильяс пять раз побеждал в чемпионате Испании, трижды — в Лиге чемпионов, а также выиграл множество других турниров.
3-е место — Гордон Бэнкс
3-е место — Гордон Бэнкс
Экс-вратарь сборной Англии брал золото ЧМ-1966 и бронзу ЧЕ-1968. В составе «Сток Сити» и «Лестера» дважды становился обладателем Кубка английской футбольной лиги.
2-е место — Мануэль Нойер
2-е место — Мануэль Нойер
Вместе со сборной Германии голкипер побеждал на ЧМ-2014, брал бронзу на ЧМ-2010, ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016. С «Баварией» Нойер выиграл 29 титулов, в том числе дважды взял ЛЧ.
1-е место — Лев Яшин
1-е место — Лев Яшин
Бывший вратарь сборной СССР брал золото и серебро ЧЕ (1960, 1964) и золото Олимпиады (1956). В составе «Динамо» Яшин пять раз побеждал в чемпионате СССР и трижды — в Кубке СССР. Лев Иванович — единственный голкипер, становившийся обладателем «Золотого мяча».
Лев Яшин — лучший голкипер в истории по версии FourFourTwo
Читайте также
Мастер-класс Анри для сборной Франции на ОИ. Видео
Мастер-класс Анри для сборной Франции на ОИ. Видео
Главные претенденты на «ЗМ» после ЧЕ и Копы
Главные претенденты на «ЗМ» после ЧЕ и Копы
Месси впервые появился на публике после травмы
Месси впервые появился на публике после травмы
Мбаппе повторил рекорд Роналду на презентации
Мбаппе повторил рекорд Роналду на презентации
Сможет ли Ямаль приблизиться к статистике Месси?
Сможет ли Ямаль приблизиться к статистике Месси?
Аргентина повторила крутой рекорд Испании
Аргентина повторила крутой рекорд Испании
Мбаппе повторил за Роналду на презентации «Реала»
Мбаппе повторил за Роналду на презентации «Реала»
Парад Испании после победы на Евро-2024. Видео
Парад Испании после победы на Евро-2024. Видео
Смешная песня Кукурельи про себя и Холанда. Видео
Смешная песня Кукурельи про себя и Холанда. Видео
Девушка показала волшебный фристайл. Видео
Девушка показала волшебный фристайл. Видео
Мората спел про Ямаля после победы на Евро. Видео
Мората спел про Ямаля после победы на Евро. Видео
Англия — рекордсмен по матчам без титула на Евро
Англия — рекордсмен по матчам без титула на Евро
Уильямс — второй по молодости с голом в финале ЧЕ
Уильямс — второй по молодости с голом в финале ЧЕ
У Аргентины больше всех побед на Кубках Америки
У Аргентины больше всех побед на Кубках Америки
Ямаль повторил рекорд по ассистам на одном ЧЕ
Ямаль повторил рекорд по ассистам на одном ЧЕ
Испания — первая по титулам на чемпионатах Европы
Испания — первая по титулам на чемпионатах Европы

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android