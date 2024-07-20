РПЛ вернулась! В первый же день сезона — проверка чемпиона и топ-матч в Ростове! LIVE

Друзья, всем привет! Этот день настал. Сегодня, 20 июля, стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Нас ждут сразу несколько матчей!

Откроет 1-й тур встреча «Локомотива» с «Акроном» в Москве, которая стартует в 15:00 мск. Команда Галактионова потеряла нескольких лидеров, но всё равно надеется на высокое место в таблице. «Акрон» же впервые сыграет в РПЛ и готовился к этому на трансферном рынке. Получится с ходу удивить?

Следом, в 17:30 мск в дело вступит действующий чемпион — «Зенит». Команде Семака предстоит сыграть на выезде с «Крыльями Советов» — далеко не самый простой старт сезона. Начнёт ли «Зенит» с победы или нас ждёт сенсация в 1-м туре?

А главный матч дня и, пожалуй, всего тура пройдёт в Ростове-на-Дону. Там в 20:00 мск начнут играть «Ростов» и ЦСКА. Команда Карпина по-своему стабильна и в очередной раз попытается прыгнуть высоко, а вот у гостей серьёзное изменение — их теперь тренирует Николич. Каким получится дебют сербского тренера?

Параллельно с матчем в Ростове-на-Дону пройдёт игра «Динамо» и «Факела», но за ней будем следить отдельно. Остальные же встречи «Чемпионат» будет освещать в этом онлайне. Оставайтесь с нами!

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