БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Локомотив — Акрон, прямая онлайн-трансляция 1-го тура РПЛ, где смотреть, 20 июля 2024, Крылья Советов — Зенит, Ростов — ЦСКА

РПЛ вернулась! В первый же день сезона — проверка чемпиона и топ-матч в Ростове! LIVE
Кирилл Закатченко
Онлайн тура РПЛ
Комментарии
«Локо» примет новичка, а Николич дебютирует в качестве тренера ЦСКА.

Друзья, всем привет! Этот день настал. Сегодня, 20 июля, стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Нас ждут сразу несколько матчей!

Откроет 1-й тур встреча «Локомотива» с «Акроном» в Москве, которая стартует в 15:00 мск. Команда Галактионова потеряла нескольких лидеров, но всё равно надеется на высокое место в таблице. «Акрон» же впервые сыграет в РПЛ и готовился к этому на трансферном рынке. Получится с ходу удивить?

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом, в 17:30 мск в дело вступит действующий чемпион — «Зенит». Команде Семака предстоит сыграть на выезде с «Крыльями Советов» — далеко не самый простой старт сезона. Начнёт ли «Зенит» с победы или нас ждёт сенсация в 1-м туре?

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А главный матч дня и, пожалуй, всего тура пройдёт в Ростове-на-Дону. Там в 20:00 мск начнут играть «Ростов» и ЦСКА. Команда Карпина по-своему стабильна и в очередной раз попытается прыгнуть высоко, а вот у гостей серьёзное изменение — их теперь тренирует Николич. Каким получится дебют сербского тренера?

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Параллельно с матчем в Ростове-на-Дону пройдёт игра «Динамо» и «Факела», но за ней будем следить отдельно. Остальные же встречи «Чемпионат» будет освещать в этом онлайне. Оставайтесь с нами!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android