РПЛ вернулась! В первый же день сезона — проверка чемпиона и топ-матч в Ростове! LIVE

Друзья, всем привет! Этот день настал. Сегодня, 20 июля, стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Нас ждут сразу несколько матчей!
Откроет 1-й тур встреча «Локомотива» с «Акроном» в Москве, которая стартует в 15:00 мск. Команда Галактионова потеряла нескольких лидеров, но всё равно надеется на высокое место в таблице. «Акрон» же впервые сыграет в РПЛ и готовился к этому на трансферном рынке. Получится с ходу удивить?
Следом, в 17:30 мск в дело вступит действующий чемпион — «Зенит». Команде Семака предстоит сыграть на выезде с «Крыльями Советов» — далеко не самый простой старт сезона. Начнёт ли «Зенит» с победы или нас ждёт сенсация в 1-м туре?
А главный матч дня и, пожалуй, всего тура пройдёт в Ростове-на-Дону. Там в 20:00 мск начнут играть «Ростов» и ЦСКА. Команда Карпина по-своему стабильна и в очередной раз попытается прыгнуть высоко, а вот у гостей серьёзное изменение — их теперь тренирует Николич. Каким получится дебют сербского тренера?
Параллельно с матчем в Ростове-на-Дону пройдёт игра «Динамо» и «Факела», но за ней будем следить отдельно. Остальные же встречи «Чемпионат» будет освещать в этом онлайне. Оставайтесь с нами!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 20 июля 2024
-
01:35
-
00:52
-
00:48
-
00:38
-
00:22
-
00:22
-
00:14
-
00:06
- 19 июля 2024
-
23:52
-
23:42
-
23:38
-
23:32
-
23:25
-
23:11
-
23:10
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:32
-
22:26
-
22:16
-
22:08
-
21:50
-
21:44
-
21:41
-
21:33
-
21:29
-
21:15
-
21:10
-
21:08
-
20:53
-
20:50
-
20:47
-
20:45
-
20:37