Лучшие бомбардиры Евро-2024 по клубам
Евро-2024 завершился несколько дней назад, но подводить итоги мы продолжаем до сих пор. Как выглядит топ-5 лучших бомбардиров турнира по клубам?
4-5-е место — «Интер»
На счету игроков «нерадзурри» пять голов. Авторами забитых мячей стали Хакан Чалханоглу, Стефан де Врей, Марко Арнаутович, Николо Барелла и Алессандро Бастони.
4-5-е место — «РБ Лейпциг»
«Красные быки» отметились пятью голами. На свой счёт мячи записали Хави Симонс, Дани Ольмо и Кристоф Баумгартнер.
1-3-е место — «Боруссия»
Футболисты чёрно-жёлтых забили шесть мячей. Авторами голов стали Николас Фюллькруг, Марсель Забитцер, Дониэлл Мален и Эмре Джан.
1-3-е место — «Реал»
На счету игроков «сливочных» шесть голов. Отметились Джуд Беллингем, Арда Гюлер, Дани Карвахаль и Лука Модрич.
1-3-е место — «Бавария»
Футболисты мюнхенцев отметились шестью голами. На свой счёт мячи записали Гарри Кейн и Джамал Мусиала.
Лучшие бомбардиры Евро-2024 по клубам
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