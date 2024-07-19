Тревога: у «Реала» перехватили суперталанта! Что за «Мбаппе среди защитников» взял «МЮ»

Во вторник состоялась презентация Килиана Мбаппе в качестве игрока «Реала». Долгожданное событие, переполненный «Сантьяго Бернабеу», а в закулисье — работа над подписанием 18-летнего Лени Йоро из «Лилля». Его в Мадриде считают «Килианом Мбаппе среди защитников».

И когда казалось, что сделка на мази и «Реал» подпишет за лето ещё и талантливого французского центрбека, внезапно на горизонте появился «Манчестер Юнайтед». Предложили «Лиллю» € 62+8 млн и увели парня. Теперь ему предстоит заменять ушедшего Рафаэля Варана. Потянет ли?

Лени Йоро (справа) на подписании контракта с МЮ Фото: Манчестер Юнайтед

Стремительное продвижение Лени Йоро в основу «Лилля»

Многие французские таланты последних лет родом из пригорода Парижа. Лени Йоро не исключение. Но уже в шесть лет он с семьёй перебрался в Лилль, чтобы ещё через пять лет попасть в академию местного клуба.

Француз был звездой академии и стремительно прошёл все уровни юношеских команд. Тренер отмечал: «Лени быстро учится. Он хочет преуспеть и действительно заинтересован в анализе различных ситуаций и их понимании. Когда тренер и персонал дают ему советы, он слушает, впитывает и применяет их. То же самое происходит, когда он получает советы от своих товарищей по команде».

Дебютировал в Лиге 1 Йоро в предпоследнем матче сезона-2021/2022 с «Ниццей» — на тот момент ему было 16 лет. Так он стал вторым самым молодым дебютантом «Лилля» в чемпионате. В следующем сезоне француз провёл уже 15 матчей, а ещё через год пропустил всего две игры в лиге.

Паулу Фонсека бывший главный тренер «Лилля» «Ненормально, что такой 18-летний игрок, как Лени, обладает такой зрелостью и техническими качествами. Он будет одним из лучших центральных защитников во Франции и, возможно, в Европе».

Трансфер Йоро показывает: «Манчестер Юнайтед» учится на ошибках прошлого

13 лет назад «Манчестер Юнайтед» уже вёл борьбу с «Реалом» за молодого французского центрбека Рафаэля Варана. К нему домой приезжал Алекс Фергюсон, но в итоге Рафаэль оказался в Мадриде.

Этим летом история могла повториться с Йоро. Правда, за ним следили ещё и другие топы: «ПСЖ», «Ливерпуль», «Бавария». В различные моменты сезона появлялись слухи о близости защитника к переходу в один из этих клубов, французский SportsZone даже говорил о неминуемом переезде в Париж. Но неожиданно практически все клубы вышли из гонки. Причина? Йоро через представителей заявил, что хочет только в «Реал».

После того как все осознали желание француза, «Реал» начал действовать по своей стратегии: сбивать цену на игрока и заставлять его отклонять все поступающие предложения, чтобы показать свою приверженность и желание играть в Мадриде. Француз даже побывал на финале ЛЧ и выкладывал оттуда фотографии. Фанаты сразу же начали проводить параллели с переходом Беллингема, который до этого побывал на финале главного клубного еврокубка в 2022-м и смотрел его вместе с Зиданом. Переход Йоро выглядел свершившимся фактом.

Лени Йоро Фото: ANP via Getty Images

Только не для «Лилля». Французы долгое время требовали за Йоро около € 100 млн, но были готовы подвинуться — у защитника оставался год по контракту. «Реал» был готов предложить всего € 20-30 млн и подключил шантаж: Лени приедет к ним бесплатно через год, если этот оффер «Лилль» не устроит.

Тут обычно работавшая стратегия дала сбой. «Лилль» не прогнулся под давлением и не собирался отступать от своей цены. По словам Фабрицио Романо, их даже не пугала перспектива упустить игрока бесплатно: в таком случае Йоро остался бы на скамейке на весь предстоящий сезон.

Здесь в гонку и вернулся «Манчестер Юнайтед». «Лилль» практически сразу же принял условия англичан и дал зелёный свет на старт переговоров с игроком. На убеждения талантливого француза у «красных дьяволов» ушла неделя — подключили даже Рио Фердинанда.

Рио Фердинанд бывший игрок «МЮ» «Я бы хотел, чтобы Лени Йоро перешёл в «Манчестер Юнайтед». Если ты слышишь, Лени, пожалуйста, прими предложение».

Marca сообщает, что эта сделка стала персональным проектом для нового генерального директора «Юнайтед» Омара Беррады. Он очень хотел начать работу в новом клубе с громкого перехода.

Согласие Йоро на переход в среду удивило не только «Реал», но и другие топ-клубы. Их уверяли, что три главных предпочтения француза — переезд в Мадрид этим летом, переезд в Мадрид зимой или переезд в Мадрид следующим летом. Но в итоге игрок отправился в Манчестер.

Что же смог предложить «Юнайтед», чтобы переубедить таланта? Во-первых, игровое время. В «Реале» Йоро отводили роль четвёртого или пятого центрального защитника, что могло приостановить его прогресс. В проблемном «МЮ» у него явно будет больше шансов.

Во-вторых, так Лени поможет родному клубу. Вполне возможно, что самого француза не привлекала возможность уйти из «Лилля» со скандалом. Поэтому ни вариант с уходом на правах свободного агента следующим летом, ни вариант с небольшим гонораром со стороны «Реала» не оказались выигрышными.

Что Йоро даст «Манчестер Юнайтед»?

Лени сочетает в себе два ключевых аспекта для роли центрального защитника: обладает всеми необходимыми навыками, а ещё выступает лидером на поле. Центрбек берёт на себя максимально возможную ответственность как при игре с мячом, так и без него. «Лилль» в прошедшем сезоне стал третьей командой Лиги 1 среди тех, кто пропустил меньше всего мячей — не без помощи Йоро.

Француз предпочитает прикрывать партнёров по защите и встречать соперников глубже, а не выдвигаться на них. С ростом 190 см и весом в 83 кг Йоро обладает атлетичным телосложением. Это вместе с расположением в защите позволяет успешно бороться со скоростными оппонентами и исправлять собственные или командные ошибки. Хотя у него присутствуют проблемы в моментах борьбы один в один: более техничные соперники находят способы обойти француза.

Лени Йоро Фото: Franco Arland/Getty Images

Благодаря хорошему видению игры и первому пасу Лени берётся и за начало атак. В прошедшем сезоне он стал лучшим среди всех центральных защитников U21 в топ-5 лигах по количеству передач и по их точности. Йоро старается не просто раздавать пасы, а продвигать мяч. Он входит в 91-й процентиль по количеству передач вперёд среди всех защитников U23 в топ-7 чемпионатах.

Защитник пока выглядит достаточно слабым — для игры в Англии придётся набирать массу и прокачивать физические данные. Но даже сейчас у него 65% выигранных единоборств. В основном решают рост и умение высоко выпрыгивать, но в борьбе с более сильными оппонентами француз чаще оказывается побеждённым.

Йоро уже заслужил сравнения с Вирджилом ван Дейком, Вильямом Салиба и Рафаэлем Вараном. Чаще его сопоставляют с защитником «Арсенала» из-за умения подключаться к атакам и забивать. А вот в академии, наоборот, в нём видели нового Варана.

Жан-Мишель Вандам директор академии «Лилля» «Когда я его увидел, то понял, что он напоминает мне Рафаэля Варана. У Йоро такое же отношение, такая же зрелость в том же возрасте, такое же телосложение. У него дар небес».



С Йоро «МЮ» начинает обновление защиты. Клуб очень много пропускал в прошлом сезоне и уже отпустил Вилли Камбвала и Варана, а также готов продать Линделёфа или Магуайра. Йоро, скорее всего, будет первой подменой. В основе будут играть Лисандро Мартинес и ещё один купленный защитник — возможно, Маттейс де Лигт.

Лени ещё очень молод, но у него огромный потенциал. Он попал в руки Эрика тен Хага, который умеет работать с молодыми игроками: при нём раскрылись Алехандро Гарначо, Кобби Майну и Расмус Хойлунд. Йоро будет ошибаться, ему предстоит тяжёлая адаптация к новому футболу. Но он уже стал центральной частью нового проекта «МЮ» — с новым руководством, с новым подходом к футбольным операциям, с нацеленностью на подписание талантов. В него верят, ему дадут необходимое время, а Йоро, в свою очередь, сможет надолго закрыть проблемную позицию. А сама сделка — подарить фанатам надежду на светлое будущее.