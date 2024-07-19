Топ-события субботы: старт РПЛ, бой Исмаилов — Минеев в боксе, баскетбол и Ф-1

Яркое 20 июля: испытает ли проблемы «Зенит», как закончится битва Карпина с Николичем и дебют «Акрона»? А ещё посмотрим Суперкубок Бельгии.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Филадельфия Сиксерс», Летняя лига НБА

Интрига: сможет ли «Филадельфия» прервать победную серию «Сан-Антонио»?

«Сан-Антонио» — одна из немногих команд Летней лиги, которая ещё не потерпела ни одного поражения. Лидером коллектива является Стефон Касл, четвёртый пик минувшего драфта. Защитник в среднем набирает по 22 очка за игру. Тем не менее «Филадельфия» также выступает достойно, выиграв два матча из трёх. Самый яркий персонаж — Рики Каунсил с 24 очками за встречу. «Спёрс» плохо бросает из-за дуги (26,8%), но обладает одной из лучших защит на турнире. Сможет ли атака «Сиксерс» преодолеть оборонительные редуты «шпор»?

🏀 5:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз», Летняя лига НБА

Интрига: «Оклахома» продолжит своё провальное выступление?

«Тандер» с запасом являются худшей команды всей Летней лиги. Они проиграли все три матча со средней разницей в -18,4 очка. «Оклахома» показывает эффективность в атаке, но не оказывает никакого сопротивления в обороне. «Уорриорз», в свою очередь, являются одной из пяти команд без поражений. Лидерами коллектива являются Итан Томпсон из Лиги развития и основной игрок «Голден Стэйт» Брэндин Подзиемски. Увидим ли мы самый разгромный матч на турнире?

⚽️ 15:00: «Локомотив» — «Акрон», РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» испортит дебют новичку РПЛ?

«Акрон» проведёт первый матч в истории в РПЛ. Команда Заурбека Тедеева сыграет в гостях с «Локомотивом». Красно-зелёные потеряли несколько важных игроков (Ан. Миранчук, Глушенков, Жемалетдинов, Дзюба), но это не отменяет задачи бороться за медали. И когда брать очки, если не в домашней встрече с новичком РПЛ? Но и «Акрон» максимально мотивирован начать свою историю красиво.

⚽️ 17:00: «Спартак» — «Зенит», женская Суперлига, 14-й тур

Интрига: дерби Москвы и Петербурга

Разборка двух столиц в футболе – всегда интересно: хоть в мужском, хоть в женском. Красно-белые далеки от тройки лидеров, зато там петербурженки – отстают на два очка от лидирующего ЦСКА. Разве не захотят москвички приостановить принципиальных соперниц в чемпионской гонке? Захотят, конечно. А впервые в сезоне победить призёров Суперлиги? Ещё бы! Кстати, именно против «Зенита» «Спартак» дебютировал в чемпионате. И минимально уступил. Время реванша настало?

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Венгрии, квалификация

Интрига: сможет ли «Ред Булл» контратаковать?

Чемпионы из Австрии потеряли в последних гонках преимущество по скорости, что не может их не волновать. Да, вероятно, уже никому не удастся отобрать у Макса Ферстаппена четвёртый титул, а вот Кубок конструкторов ещё может уйти к «Макларену». Более того, ухудшение результатов в теории может спровоцировать и интерес самого Ферстаппена к другим командам («Мерседесу»). Поэтому для «Ред Булл» так важно, чтобы на Гран-при Венгрии сработало серьёзное обновление машины. Сработает ли? Отчасти это уже покажет субботняя квалификация, где Ферстаппен сразится с представителями «Макларена», «Мерседеса» и «Феррари».

⚽️ 17:30: «Крылья Советов» — «Зенит», РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» не испытает проблем на старте сезона?

В год столетия «Зенит» нацелен на очередное, седьмое подряд золото. Начинает путь команда Сергея Семака в Самаре. «Крылья Советов» — не самый простой соперник, тем более на своём поле. Отличная проверка для обновлённого «Зенита». И шанс для самарцев показать свои амбиции на новый чемпионат.

⚽️ 20:00: «Ростов» — ЦСКА, РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится битва Карпина и Николича?

Самый интересный матч 1-го тура состоится в Ростове-на-Дону. «Ростов» примет на своём поле обновлённый ЦСКА с Марко Николичем. После провала в прошлом сезоне (шестое место), армейцы обязаны реабилитироваться и включиться в борьбу за медали. Встреча с «Ростовом» покажет, на что рассчитывать болельщикам. Хотя и сами ростовчане наверняка думают о попадании в итоговую топ-5. Тем интереснее ожидается тактическая битва Карпина и Николича!

⚽️ 20:00: «Динамо» Москва — «Факел», РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» начнёт чемпионат с уверенной победы?

«Динамо» упустило шанс выиграть золото впервые за 48 лет в прошлом сезоне. Что делать? Постараться прервать серию в чемпионате-2024/2025. Первый шаг к трофею команда Марцела Лички может сделать в домашней встрече с «Факелом». Непростой соперник, но «Динамо» обязано брать три очка. Или воронежцы сотворят мини-сенсацию?

🏆⚽️ 21:00: «Брюгге» — «Юнион», Суперкубок Бельгии

Суперкубок Бельгии . Финал Суперкубок Бельгии . Финал 20 июля 2024, суббота. 21:00 МСК Брюгге Брюгге Не начался Юнион Брюссель Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто станет обладателем Суперкубка Бельгии?

Сезон в Бельгии открывают очным матчем два сильнейших клуба страны. «Брюгге» — чемпион, «Юнион» — обладатель Кубка. Теперь команды сразятся за Суперкубок. «Юнион» ни разу в своей истории не выигрывал этот трофей. Запредельная мотивация! А вот «Брюгге» побеждал в Суперкубке аж 17 раз. Но вряд ли собирается остановиться на этой цифре.

🏀 22:00: США — Южный Судан, товарищеский матч

Интрига: сможет ли молодая африканская сборная доставить проблемы США?

Южный Судан провёл свой первый официальный матч в 2017 году. Спустя семь лет африканцы будут участвовать на своей первой Олимпиаде. Несмотря на товарищеский характер матча, суданцы наверняка будут мотивированы, чтобы заявить о себе в игре с главным фаворитом. США уже выиграли три подготовительных матча из трёх, но были отрезки, где американцы испытывали проблемы. Возрастная «Дрим-тим» может столкнуться с трудностями, если им навязывают быстрый темп игры. Или всё-таки мы увидим разгром?

🥊 23:00*: Магомед Исмаилов (Россия) — Владимир Минеев (Россия), Pulse Up Boxing

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Лысый хищник сравнять счёт в противостоянии с Волжанином?

20 июля в Москве в спортивном комплексе «Live Arena» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием вечера станет поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Формат боя — восемь раундов по три минуты. Соперники в третий раз будут биться друг с другом. Первый поединок завершился вничью, во втором победа осталась за Волжанином. Но теперь Лысый хищник горит желанием поквитаться с соперником в ринге. Важно отметить, что Исмаилов уже проводил поединки по правилам профессионального бокса, а для Минеева это будет дебютом.