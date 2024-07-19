Как новички РПЛ изменились перед сезоном. Двое мощно закупились, к третьему есть вопросы

В РПЛ совсем скоро дебютируют «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Вместе с ними из Первой лиги поднялись и «Химки». Как сильно они изменились за лето и готовы ли конкурировать на новом уровне? Давайте разбираться.

Многие игроки остались за бортом Премьер-Лиги

По классике, подъём в элиту приводит к расставанию с большим количеством футболистов. Махачкалинцы в этом плане пока скромничают, а вот химчане и тольяттинцы попрощались со многими.

«Динамо» отпустило в «Тюмень» 27-летних вратаря Евгения Гошева (один матч в прошедшем сезоне) и защитника Камила Ибрагимова в «Чайку» (провёл там в аренде 28 матчей), плюс 26-летнего полузащитника Рамазана Абдурагимова в «Машук-КМВ» (шесть матчей). Ещё завершились аренды 21-летнего защитника «Зенита» Артёма Касимова (11 игр) и 32-летнего нападающего «Рубина» Михаила Костюкова (17 матчей, один гол).

Из всех, с кем расстался «Акрон», можно собрать отдельную команду: свободными агентами стали вратари — 26-летний Тимур Акмурзин и 24-летний Виталий Сычёв (0 игр), а также 27-летний экс-защитник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов (11 матчей). После аренды ушли 23-летний вратарь «Родины» Давид Сангаре (три матча), 22-летний левый защитник ЦСКА с крайне подходящей для армейцев фамилией Вадим Конюхов (10 игр), его 20-летний одноклубник и центральный полузащитник Макар Пестов (совсем не играл), 24-летний атакующий полузащитник «Уфы» Артём Погосов (14 матчей, два гола) и 22-летний правый вингер «Динамо» Владислав Гaлкин (30 игр, два гола).

За вингеров, 18-летнего Руслана Барта и 30-летнего Никиту Глушкова, удалось суммарно выручить € 360 тыс. Спасибо новичкам Первой лиги «Сочи» и «Балтике». Сразу же нашли себе клубы и отпущенные в свободное плавание. Центральные защитники: 28-летний Егор Данилкин теперь в «Торпедо» (38 матчей и один гол), а 27-летний Неманья Анджелкович перешёл в «Химки» (33 матча и два гола). Как и четыре игрока центра поля: 27-летний Сергей Макаров ушёл в «Аланию» (35 матчей), 29-летний Давид Хубаев — в «КАМАЗ» (10 матчей и один гол), 34-летний Иван Чудин — в «Урал» (39 матчей и четыре гола), 35-летний Евгений Песегов — в вылетевший из ФНЛ «Ленинградец» (24 матча и один гол). При деле и нападающие: 33-летний правый вингер Антон Килин переехал в армянский «Урарту» (31 матч и пять голов), а 27-летний форвард-венесуэлец Андрес Понсе — в колумбийскую «Букарамангу» (38 матчей и девять голов). Многие явно пригодились бы команде и в РПЛ.

Андрес Понсе Фото: fcakron.ru

За «Химки» в наступающем сезоне не поиграют трое футболистов с завершившейся арендой — 28-летний центральный защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв (10 матчей и один гол) и 22-летний форвард ЦСКА Владислав Яковлев (восемь матчей и два гола). Троих игроков химчане отдали в аренды сами — 24-летнего казахстанского правого защитника Льва Скворцова в «Шинник» (16 матчей и один гол), 21-летнего ивуарийского центрального полузащитника Бони Амиана в минское «Динамо» (только-только пришёл из могилёвского «Днепра», где провёл девять матчей) и 23-летнего правого вингера Илью Порохова в «Урал» (30 матчей и 9+4 за «Тюмень» в прошлом сезоне).

Ещё есть продажа за € 500 тыс. 23-летнего опорника Мори Гбане в португальский «Жил Висенте», где тот выступал на правах аренды (30 матчей и один гол). Ну и куда же без бесплатных прощаний: с вратарём Антоном Митрюшкиным (13 матчей и столько же пропущенных), с центральными защитниками — 23-летний Артур Чёрный теперь в «Шиннике» (один матч), а 26-летний бразилец Лео Андраде ушёл в греческую «Ламию» (10 матчей). 28-летний левый защитник Амир Мохаммад сейчас представляет «Балтику» (17 матчей), 31-летний опорник Равиль Нетфуллин стал торпедовцем (34 матча и шесть голов), 24-летний атакующий полузащитник Данила Янов пополнил состав «Чайки» (один матч), а правые вингеры, 30-летний Артём Кулишев (15 матчей) и 29-летний Аршак Корян (28 матчей и четыре гола), отправились в «Тюмень» и «Торпедо» соответственно.

Уф, даже перечислять столько игроков устанешь — состав «Акрона» и «Химок» основательно изменился. В том числе из-за мощных приобретений. Кстати о них.

Вы точно знаете многих новичков «Химок» и «Акрона»

А вот динамовских — вряд ли. Там тоже не слишком большой список. Пока что всего из четырёх человек: арендовали молодых центральных защитников, 19-летнего Илью Кирша из «Зенита-2» (17 матчей в прошлом сезоне и неудачная попытка закрепиться в «Ростове»), 21-летнего Никиту Котина как раз из «Ростова» (28 матчей и один гол за «Шинник») и 27-летнего центрального полузащитника «Сочи» (и воспитанника «Челси») Викториена Ангбана (11 матчей). Ещё за € 280 тыс. состоялась покупка у «КАМАЗа» 22-летнего левого защитника Валентина Пальцева (32 матча и два гола). Усиление настолько скромное, что нет понимания: а руководство махачкалинцев точно в курсе, что команда пробилась в РПЛ? С другой стороны, если она не вылетит, то соберёт безмерное уважение публики за сохранение большинства тех, кто бился ещё в Первой лиге.

Ростер «Химок» и «Акрона» тем временем похож на актёрский из «Неудержимых»: там тоже хватает забытых многими героев. У химчан это 21-летний вратарь из тульского «Арсенала» Никита Кокарев (32 матча и 23 пропущенных гола) и 29-летний бразильский левый защитник «Родины» Ориньо (15 матчей и один ассист), центральные защитники — уже упомянутый Анджелкович и 30-летний Седрик Гогуа из «Шинника» (11 матчей в 2024-м). Помните же его неудачную попытку закрепиться в ЦСКА? А также 28-летний Александр Филин из бельгийского «Эйпена» (18 матчей и один ассист). Туда он, кстати, переходил как раз из «Химок».

В центр полузащиты химчане забрали 37-летнего Дениса Глушакова (12 матчей и один ассист за «Урарту» в 2024-м), 34-летнего Артура Юсупова (1+2 за 28 матчей в составе «Сочи») и за € 1 млн 27-летнего аргентинца Лукаса Веру из «Оренбурга» (1+5 в 30 матчах). К слову, при его стоимости в € 3 млн.

Лукас Вера Фото: fckhimki.com

Вперёд подмосковная команда забрала 24-летнего атакующего полузащитника «Локо» Илью Берковского, который и так был у неё в аренде (28 матчей и два гола), легендарного 31-летнего вингера Резиуана Мирзова (1+1 за 25 матчей в азербайджанском «Нефтчи»). Вернулся, чтобы править. Вместе с 33-летним форвардом Антоном Заболотным (12+4 за 42 матча в ЦСКА)! Представляете, какая это будет связка? Вряд ли, потому что это слишком круто.

Ещё из аренд вернулись 27-летний уругвайский центральный защитник Кристиан Тассано (14 матчей и два гола за португальскую «Торренсе» из второй по силе лиги), 26-летний болгарский опорник Лачезар Котев (1+2 за 37 матчей в «Арде» из родной страны) и 28-летний армянский атакующий полузащитник Петрос Аветисян (11 матчей и один гол за «Арарат»).

Резиуан Мирзов Фото: fckhimki.com

У «Акрона» тоже хватает новых громких имён. Пройдёмся по позициям. Из «Зенита» пришёл 29-летний вратарь Александр Васютин (пять матчей и семь пропущенных мячей). В центр обороны тольяттинцы пригласили 22-летнего бразильца Паулу Витора (39 матчей за португальский «Насьонал» во второй по силе лиге), 27-летнего португальца Родриго Эсковаля (23 матча и один ассист за «Визелу» из высшей лиги Португалии) и 20-летнего белоруса — Никита Баранок отбегал за солигорский «Шахтёр» в прошлом сезоне 17 игр.

Есть и три новичка-опорника: за € 500 тыс. взяли из сербского «Спартака» (из того самого, что тренировал Александр Кержаков) 21-летнего Алексу Джурасовича (1+1 в 34 матчах), из венгерского «Дебрецена» увели 28-летнего черногорца Стефана Лончара (5+2 в 38 матчах), в аренду взяли 24-летнего Владимира Москвичёва из «Торпедо» (два гола за 23 матча Первой лиги).

Алекс Джурасович Фото: fcakron.ru

Что касается других позиций: появились 22-летний левый защитник Вячеслав Бардыбахин (один ассист в 34 матчах за «Енисей»), 28-летний атакующий полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин (3+7 в 36 матчах РПЛ и Кубка России) и правый вингер «Рубина» Солтамурад Бакаев (1+3 за 29 матчей). Ещё из аренды в «Ленинградец» вернулся 24-летний левый вингер Руслан Апеков (3+2 за 34 матча). Тольяттинцы изменились тоже довольно значительно.

Трансферное окно закроется в России только 5 сентября. Времени для усиления пока хватает. Но чем его меньше, тем будет сложнее новичкам влиться в новую команду. Поэтому за махачкалинское «Динамо» тревожно. Весь его состав оценивается в € 10,93 млн — дешевле сразу 12 футболистов РПЛ по отдельности, в том числе Фёдора Чалова (€ 11 млн), а также отлетевших в ФНЛ «Сочи» (€ 21,7 млн) «Урала» (€ 16,2 млн) и «Балтики» (€ 12,28 млн), даже после их ослабления. Ростер «Химок», если что, оценён в € 19,55 млн, «Акрона» — в € 13,15 млн. На данный момент понимания, как динамовцы собираются остаться в Премьер-Лиге, мало.