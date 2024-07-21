«Оренбург» взял трёх игроков из системы «Зенита». Один из них будет разрывать «Спартак»?

«Спартак» в 1-м туре РПЛ стартует гостевым матчем с «Оренбургом». Выезд в Оренбург, где местная команда принимает своих соперников на искусственном поле, непростое испытание даже для топов чемпионата России. В этом убедился, например, в прошлом сезоне «Зенит», проигравший «Оренбургу» со счётом 1:3. В общем, дебют у нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича – не позавидуешь.

Между тем из летних трансферов «Оренбурга» выделяются сразу три подписания игроков «Зенита». Новичками команды Давида Деограсии стали голкипер Богдан Москвичёв (арендован), защитник Артём Касимов (выкуплен за € 150 тыс., по данным Transfermarkt) и форвард Алексей Барановский (выкуплен за € 420 тыс.). Пока их имена ничего не говорят широкому кругу болельщиков, как не говорило полгода назад и имя другого воспитанника «Зенита» – Данилы Козлова. Есть ощущение, что в «Оренбурге» кое-кто из этого трио мощно заявит о себе, как это сделал хавбек в «Балтике», поэтому познакомимся с ними поближе.

Богдан Москвичёв, 20 лет

Богдан Москвичёв Фото: fcorenburg.ru

Москвичёв – вратарь молодёжной сборной России. В октябре прошлого года наша национальная команда U21 летала в Бразилию на серию товарищеских матчей с местными клубами, и там Богдан здорово проявил себя. По окончании сбора главный тренер молодёжки Иван Шабаров рассказал, что партнёры признали лучшим именно Москвичёва, несмотря на то что в составе были уже поигравшие в РПЛ футболисты, например Александр Кокшаров из «Краснодара».

«Раскрою небольшой секрет. У нас было итоговое собрание после четырёх матчей, где ребятам было предложено выделить тройку самых ценных игроков этих встреч. На первое место коллектив поставил вратаря «Зенита» Богдана Москвичёва, на второе место — Александра Кокшарова, а третье место поделили Дмитрий Кучугура из «Краснодара» и Илья Кирш из «Ростова». Это мнение ребят, и я его отчасти разделяю», – признался Шабаров.

За «Зенит» воспитанник петербургского клуба пока не сыграл, но однажды попал в заявку на матч РПЛ. После молодёжки сине-бело-голубых, где Москвичёв играл с капитанской повязкой, Богдан зимой 2024 года отправился в аренду в «Чайку». Прошедший сезон стал для него первым во взрослом футболе. Вратарь провёл за «Чайку» 13 матчей во Второй лиге, пропустил 14 мячей и шесть раз отыграл «на ноль».

Возможно, в Оренбурге Москвичёв дебютирует в РПЛ. Правда, ему нужно выиграть конкуренцию у Николая Сысуева, которым, по слухам, в летнее окно интересовался как раз «Спартак». Сысуев выдал сильный прошлый сезон, став вторым по количеству сейвов в РПЛ (99) после первого номера сборной России Матвея Сафонова.

Артём Касимов, 21 год

Артём Касимов Фото: fcorenburg.ru

Касимов – центральный защитник, родившийся в Астрахани и с 16 лет занимавшийся в зенитовской академии. Выступал за юношеские сборные России, однажды даже забил гол Франции с передачи Сергея Пиняева. В 2021 году поиграл за «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА: провёл четыре матча с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё», заработал красную карточку в лондонской игре за «агрессивное поведение».

На профессиональном уровне Касимов начинал во Втором дивизионе, был капитаном фарм-клуба «Зенита». Зимой 2024 года молодого центрального защитника арендовало махачкалинское «Динамо», боровшееся за выход в РПЛ. Президент южного клуба Гаджи Гаджиев объяснял, чем Артём приглянулся тогдашнему главному тренеру команды Курбану Бердыеву:

«Бердыев сказал, что это игрок на перспективу. Берём футболиста, с которым надо работать. Постараемся, чтобы он вырос. Это означает, что мы берём игрока резерва, на которого рассчитываем не сегодня. При каких условиях «Динамо» выкупит Касимова? Наверное, он должен зарекомендовать себя и подтвердить те качества, которые увидели в нём наши работники. Ориентир – это темпы роста».

Тем не менее Касимов уже при новом тренере Хасанби Биджиеве сумел завоевать место в основе, пусть и не во всех играх выходил с первых минут. Провёл 11 матчей (в стартовом составе – восемь) в Первой лиге, сделал одну голевую передачу и заработал две жёлтые карточки.

В результате летом Касимова выкупил уже более богатый «Оренбург». В команде РПЛ ему нужно выиграть конкуренцию, прежде всего, у аргентинца Матиаса Переса и ещё у одного воспитанника «Зенита» Данилы Прохина. Последнего оренбургский клуб снова арендовал у «Ростова».

Артём – сын бывшего голкипера «Волгаря» Тимура Касимова, который в ноябре 2023-го стал директором академии астраханского клуба.

Алексей Барановский, 19 лет

Алексей Барановский Фото: fcorenburg.ru

Форвард/атакующий полузащитник Барановский – тот самый талант, от которого ждут прорыва в стиле Козлова. Алексей поиграл за все юношеские сборные страны, в отборочном цикле Евро U17 забил Германии. В 2023-м дебютировал в российской молодёжке.

Легенда «Зенита» Андрей Аршавин, занимавшийся академией петербургского клуба, говорил в прошлом году о Барановском в интервью для «Чемпионата»:

«Его прогресс закономерен. Это футболист высокого уровня, у него хорошие футбольные задатки и есть футбольный талант. В детстве, когда я его ещё не застал, он играл центрального нападающего и много забивал. Когда я его увидел, то он уже действовал чаще с краю, в последних матчах – на позиции инсайда. Одинаково успешно. Он бежит, техничный, хороший удар, есть понимание игры. Он – игровой, поэтому сейчас даже трудно сказать, где он пригодится для взрослого футбола».

У Барановского уже три матча за первую команду «Зенита». Все – в конце сезона-2022/2023, когда петербуржцы досрочно оформили чемпионство. Алексей дебютировал в РПЛ как раз в Оренбурге, а затем Сергей Семак ещё дважды выпускал его на замену. В общей сумме Барановский сыграл около тайма, но результативных действий тогда не совершил.

Алексей был очень результативен в ЮФЛ и молодёжном первенстве России, а в прошлом сезоне стал стабильно играть во взрослом футболе за фарм-клуб «Зенита». Принял участие в 19 матчах (в основе – 11) во Второй лиге, положил три мяча. После этого сделал следующий шаг – в РПЛ. На летних сборах Барановский уже забил за «Оренбург» вице-чемпиону Азербайджана и участнику Лиги Европы «Зире».

«Козлов и Барановский – два наглых парня, которые хорошо умеют играть в футбол», – добавлял Аршавин.