Карпин хорошо усилился, а составы пары клубов будет не узнать. Что нового у середняков РПЛ

РПЛ вернулась! Сегодня, 20 июля, стартует 1-й тур. А что же изменилось за два месяца отсутствия чемпионата России? Мы уже рассказали об обновлениях у грандов РПЛ. Но многое произошло и у клубов-середняков лиги. Выдаём апдейты по этим командам.

«Ростов»

«Ростов» первую часть сезона-2023/2024 провёл неудачно. Но весну команда Валерия Карпина выдала классную, в итоге финишировав на седьмом месте. Летом «Ростов» покинул голкипер Сергей Песьяков – многолетний номер один. Также из команды ушёл вратарь Никита Медведев. Вместо них клуб приобрёл сразу трёх (!) игроков: у таджикского «Истиклола» забрали Рустама Ятимова, у болгарского «Ботева» — Хидаета Ханкича, а у «Зенита» — Даниила Одоевского (аренда). На сборах первые два получали равноценные шансы, а третий перешёл только в середине июля.

Родриго Саравия Фото: fc-rostov.ru

Также «Ростов» выкупил у болгарской «Арды» защитника Умара Сако, классно показавшего себя в РПЛ весной. А главной покупкой ростовчан стал уругвайский полузащитник Родриго Саравия. «Ростов» приобрёл 23-летнего футболиста у «Пеньяроля» за € 1,95 млн. Саравия мог переехать в Россию ещё зимой, но тогда он отказался от трансфера. А сейчас Карпин получил классное усиление в центр поля.

На правах свободного агента в «Ростов» перебрался Константин Кучаев. Воспитанник ЦСКА так и не стал лидером команды (мешали травмы и нестабильность), зимой 2024-го уехал в «Пари НН», а по окончании сезона расстался с клубом. Теперь – новый этап.

«Рубин»

После возвращения в РПЛ казанцы выдали неплохой сезон и финишировали в топ-8. Но амбиции у двукратного чемпиона России выше. Главное – «Рубин» продлил контракт с Рашидом Рахимовым. Хотя в конце сезона ходили разговоры о смене тренера в Казани. Но в межсезонье Рахимов получил возможность спокойно поработать.

«Рубин» расстался с несколькими футболистами: вратарями Юрием Дюпиным и Егором Шамовым, защитниками Мацеем Рыбусом, Александром Мартыновичем, полузащитниками Леоном Мусаевым, Солтмурадом Бакаевым, Дарко Йевтичем, а также форвардом Михаилом Костюковым. В общем, казанцы почистили состав под нужды тренера.

Кого же взяли взамен? Пока что «на вход» совершены три трансфера: из «Пари НН» приобретён вратарь Артур Нигматуллин, а на правах свободного агента подписаны голкипер Евгений Ставер и полузащитник Александар Юкич.

Артур Нигматуллин Фото: rubin-kazan.ru

Но есть у казанцев околофутбольные проблемы. На Евро-2024 форвард «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку позволил себе оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев. УЕФА дисквалифицировал игрока на два матча, а клуб сообщил о дисциплинарных и финансовых санкциях. Даку уже извинился, но всё же в «Рубине» играют три серба: Игор Вуячич, Богдан Йочич и Никола Чумич. Не исключено, что футболисты уже не будут тепло относиться к Даку.

«Крылья Советов»

В прошлом сезоне «Крылья Советов» до конца боролись за попадание в топ-5, но в итоге финишировали лишь девятыми. Не самый плохой результат, но самарцы способны на большее. Летом «Крылья» взяли курс не на масштабные перестановки в составе, а на работу с нынешними игроками. Хотя всё же трансферы произошли. Главное: самарцы продали в «Зенит» левого защитника Юрия Горшкова. Также «Крылья» заработали на продаже вингера Александара Чирковича в «Бачку Тополу» за € 1,2 млн (прошлый сезон он провёл в Сербии в аренде), а в «Локо» ушёл Никита Салтыков (о переходе договорились ещё зимой). Пока что единственным приобретением самарцев стал голкипер Сергей Песьяков (перешёл на правах свободного агента). У клуба и так есть приличные вратари: Иван Ломаев и Богдан Овсянников. По ощущениям, покупка голкипера не была самой важной необходимостью. Но руководству клуба виднее.

Сергей Песьяков Фото: pfcks.ru

Работа на рынке «Крыльями» ещё ведётся. Например, En Cancha сообщает, что самарцы близки к покупке защитника сборной Чили и «Годой-Крус» Томаса Гальдамеса. 25-летний игрок подпишет с «Крыльями» контракт на три года. Transfermarkt оценивает стоимость Гальдамеса в € 2,5 млн.

«Ахмат»

После прихода Магомеда Адиева на пост главного тренера «Ахмат» выдал пятиматчевую победную серию, обезопасив себя от вылета. Хотя ещё за месяц до конца сезона у грозненцев всё было сложно. В новом сезоне «Ахмат» вряд ли собирается допустить подобную ситуацию. Летом клуб подписал трёхлетний контракт с Адиевым – сильное вложение в будущее. Также произошли изменения в руководстве «Ахмата»: Магомед Даудов покинул пост президента, а на его место пришёл Ахмат Кадыров.

Арсен Адамов Фото: vk.com/akhmatgrozny

Состав грозненцев покинули сразу несколько важных футболистов: защитник Андрей Семёнов, полузащитник Артём Тимофеев и форварды Мохамед Конате и Владимир Ильин. Также завершилась аренда у Ясмина Челиковича, а вингер Нене Гбамбле перебрался в «Торпедо». А кого приобрёл «Ахмат»? Во-первых, клуб выкупил у болгарской «Арды» вингера Светослава Ковачева. Также «Ахмат» усилил защиту: свободным агентом перебрался Александр Жиров, а у «Зенита» в аренду взят Арсен Адамов. Самый же большой трансфер – Мауро Луна Диале. 25-летний полузащитник приобретён у аргентинского «Униона» за € 1,85 млн.

«Факел»

Третий сезон начинают воронежцы в РПЛ. Первый год – 14-е место, второй – 11-е. «Факел» идёт на повышение! Получится ли у воронежцев забраться выше? Тяжёлая задача, но многое зависит от подготовки. Летом команда провела масштабную трансферную кампанию. «Факел» покинули несколько игроков на правах свободного агента: Роман Акбашев, Максим Максимов, Андрей Мендель, Руслан Магаль, Кирилл Суслов и Даниил Черняков. Интересно, что все ушли на правах свободного агента. Также в «Ростов» вернулся полузащитник Николай Поярков.

Владимир Ильин Фото: fakelfc.ru

Но и приобрёл «Факел» немало футболистов. Бесплатно клуб подписал полузащитников Дилана Мертенса («Ботев») и Николая Гиоргобиани («Алания»), а также форвардов Мохамеда Браими («Ботев») и Владимира Ильина («Ахмат»). В аренду у «Локомотива» взят Михаил Щетинин, а у «Динамо» Брест за € 80 тыс. приобретён защитник Макс Дзиов.

«Оренбург»

«Оренбург» спасся в РПЛ, даже не попав в стыки. Однако клуб все равно внёс кардинальные изменения в состав. Тренер Давид Деограсия остался, а вот команду покинули сразу 12 игроков! За Дмитрия Воробьёва «Оренбург» получил от «Локомотива» € 2,5 млн, а за Лукаса Веру – € 1 млн от «Химок». Голкипер Андрей Ходанович ушёл в аренду в «Чайку», Александр Павловец, Ренато Гойкович, Владимир Обухов, Михаил Сиваков и Владимир Полуяхтов покинули клуб на правах свободных агентов. А у Арсена Адамова, Лео Гогличидзе и Николая Титкова завершились арендные соглашения.

Джастин Куэро Фото: fcorenburg.ru

Кто же пополнил состав «Оренбурга»? У эквадорского «Индепендьенте» за € 2 млн выкуплен форвард Джастин Куэро, а у «Коло-Коло» — Хорди Томпсон (€ 1,2 млн). Оба ранее находились в клубе в аренде. Также у иранского «Гол Гохара» приобретён полузащитник Саид Сахархизан (€ 1 млн), а у «Зенита-2» выкуплены два футболиста – полузащитник Алексей Барановский и защитник Артём Касимов. Плюс из второй команды петербуржцев в аренду пришёл вратарь Богдан Москвичёв. Думаете, это всё? Нет! Также «Оренбург» забрал к себе двух свободных агентов: Дмитрия Рыбчинского (экс-«Локомотив») и Георгия Зотова (экс-«Крылья Советов»).

Давиду Деограсии предстоит тяжёлая задача. Нужно в кратчайшие сроки собрать из набора футболистов боевую команду. Хотя предсезонку «Оренбург» провёл неплохую: из шести матчей клуб выиграл четыре, а уступил только «Динамо» (1:4).

На каком месте вы видите «Оренбург» по итогам сезона-2024/2025? Рейтинг Народная таблица РПЛ сезона-2024/2025

«Пари Нижний Новгород»

Ещё один клуб, который мы не узнаем в новом сезоне. Нижегородцы провалили весну, находились в шаге от вылета в Первую лигу, но в стыковых матчах обыграли тульский «Арсенал». «Пари НН» сохранил место в РПЛ. Летом клуб провёл большую трансферную кампанию.

«Пари НН» покинули: голкипер Артур Нигматуллин («Рубин», € 700 тыс.), Константин Кучаев, Дмитрий Стоцкий (оба – свободными агентами). А пополнили состав клуба сразу девять игроков. На правах свободного агента пришли вратарь Никита Медведев и полузащитник Станислав Магкеев. «Пари НН» выкупил у московского «Динамо» Владислава Карапузова за € 400 тыс., а у ЦСКА – Никиту Ермакова (€ 250 тыс.). Самый дорогой трансфер – покупка из словенского «Копера» полузащитника Луки Вешнера Тичича за € 450 тыс.

Станислав Магкеев Фото: vk.com/fcparinn

Также нижегородцы провели серию недорогих покупок. У греческого ОФИ приобретён опорный полузащитник Дан Глазер (€ 100 тыс.), а у «Кифисии» — форвард Огнен Ожегович (€ 30 тыс.). Также из «Зенита-2» перешёл 19-летний нападающий Станислав Лапинский (€ 85 тыс.), а из «Локо-2» — защитник Евгений Лукиных (€ 82 тыс.).