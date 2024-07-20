«Лучший трансфер сделал «Зенит». Титов предвкушает новый сезон и ждёт феерии от «Спартака»

Новый сезон РПЛ начинается уже сегодня. Перед стартом сезона «Чемпионат» пообщался с легендой московского «Спартака» — Егором Титовым. Он поделился ожиданиями от нового сезона, высказался о возможном уходе Соболева в «Зенит», а также рассказал, что ждёт от «Спартака».

— Какие ожидания от нового сезона РПЛ?

— Конечно, нам всем будет непросто перестроиться на чемпионат России после Евро. Это нормальная ситуация. Так было всегда. Будь то чемпионат мира или Олимпийские игры, переход от великого к малому — непрост. Но мы по-быстрому сориентируемся, 1-й тур пройдёт — и понесётся. Тем более основные стадии еврокубков начнутся только в сентябре. Летом всегда непросто втягиваться в чемпионат России. Ощущение такое, что команды только формируются, учитывая, что трансферное окно открыто до начала сентября. Спокойно к этому отношусь. Кто-то уходит, кто-то приходит. Сейчас столько информации: подвисли Вендел и Клаудиньо у «Зенита», непонятно, уйдёт ли Сергеев. Соответственно, нет ясности, кого на их места возьмут. То же самое и в «Спартаке». Первые три-пять туров не будут ключевыми. Всё только начинается. Как мне кажется, интрига в РПЛ будет. Команды меняются: кто-то в лучшую сторону, кто-то — в худшую. Матч за Суперкубок показал, что лучший трансфер сделал «Зенит». Из российских футболистов самый ликвид на рынке — это Максим Глушенков. Если его кто-то и заберёт, то уже в Европу.

— Многим чемпионат Европы не зашёл, называли его скучным. Поэтому и РПЛ ждут с бóльшим нетерпением?

— В этом есть большая доля правды. Но есть же послевкусие и последнее, а последнее это — финал Евро. Классный финал! Именно второй тайм. Сейчас запоминаются всякие скандалы: кто и что сказал, кто и какую песню спел. Аргентинцы теперь «отличились» на Копа Америка. Каждый раз кто-то куда-то вляпывается, к сожалению. Есть что обсуждать. Если уже первые-вторые лица государства оправдывают своих футболистов, это уже политика, а не футбол. Мне это не нравится. А испанцы показали, что на сегодняшний день в футбол они играют лучше всех. Победил футбол — это самое главное! И Аргентина вместе с Месси, который стал самым титулованным футболистом мира. Но для меня РПЛ — точно лучший чемпионат. Я что, просто так буду сидеть дома? Нет, конечно, включу телевизор и посмотрю футбол. Футбола будет очень много. Не забываем про Кубок России. Скучно не будет.

— После Суперкубка снова заговорили, что «Зенит» опять станет чемпионом досрочно. Тоже так думаете?

— Непонятно, в каких составах будут команды-претенденты. Кто-то усиливается, кто-то продаёт. У «Зенита» Клаудиньо и Вендел — ключевые футболисты. Но им что-то нужно менять. Они уже долгое время в России — в одной команде и состоянии. Приедается. Тем более последние два года нет еврокубков. Бразильцев всегда тянет домой: обожают бобы свои и рис. Это тоже нужно иметь в виду. Уверен на 100%, что меняться будут все команды. Ждём приятных покупок. Понятно, что «Зенит» будет одним из главных претендентов на чемпионство. Мне кажется, что здесь уже подустали все. Мы помним, как «Спартак» выиграл шесть чемпионств подряд. Потом одни начали усиливаться, а «Спартак» — наоборот, продавать, отдавать и выгонять своих лидеров. Уверен, что «Зенит» такого не допустит. Вендел с Клаудиньо, безусловно, заслужили попробовать себя в Европе. Пишут про «Барселону» и «Галатасарай». «Галатасарай» — большой клуб для Турции. Там сумасшедшие болельщики. Может, и стоит Венделу что-то поменять. Я не знаю, зачем Клаудиньо ехать домой, если по нему плачет Европа. Он классный футболист. Почему не Европа? Домой ты всегда успеешь. Ему 27 лет — самый расцвет.

«Зенит» вроде как взял уже Илича. Но тут встаёт вопрос адаптации. У них сейчас все адаптированы к нашему чемпионату. Питер — красивый город, со своими соблазнами. Видимо, они их преодолели, и сегодня «Зенит» — это единое целое, где нет скандалов, а подбор футболистов — лучший в России, а может быть, и в Восточной Европе. Так что будем отталкиваться от «Зенита»: какие будут трансферы и кто уйдёт. «Краснодар» они переиграли — нет вопросов. Здесь уже вопросы к «Краснодару» — почему так сыграли? Понятно, что есть потери. Всё-таки с Кордобой это одна команда, а без него — другая. Будем ждать всех. Думаю, после 5-го тура уже все будут понимать, в каких они будут составах. Тогда уже можно делать прогнозы.

Клаудиньо и Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— «Зенит» способен в год 100-летия превзойти рекорд «Спартака», взяв седьмой титул подряд?

— Если команда заслуживает этого, то почему бы нет? Здесь вопрос в другом: есть ли самолюбие у остальных команд и футболистов? Если одна и та же команда выигрывает чемпионат шесть раз подряд, то вы задайте себе вопрос: «Почему так происходит?» Да, они мастера, у них великолепные финансовые возможности и условия. Но в футбол играют люди, а не деньги. Покопайтесь в себе. Соберитесь, сядьте командой, сходите куда-нибудь и поговорите. Это не один матч, а сезон. Это не одной отдельной команде совет, а всем, которые ставят большие задачи. В РПЛ таких шесть-семь — это точно. Рецепт прост — поковыряться в себе. Нужно смотреть, какие усиления будут у других команд и какие потери — у «Зенита». По дистанции можно обойти любого. «Краснодар» на протяжении 16-17 туров это делал. Потом появилось «Динамо», которое само отдало чемпионство. Значит, можно играть с «Зенитом». И нужно!

— Последние недели бурлят страсти вокруг Соболева. В ваше время случались такие ситуации в «Спартаке»?

— У меня был момент, когда мы юношами в академии «Спартака» пришли к тренеру. Строгий был мужчина, и мы, пацаны, на что-то обиделись. Пришли пять-шесть человек и сказали, что перейдём в другую команду. Он на нас посмотрел и сказал такую фразу: «Вы можете перейти только через дорогу». На этом тема была закрыта. То, что происходит с Соболевым, мне непонятно. Мои мозги не понимают, как такое возможно: из «Спартака» перейти куда-то в стан соперника? Но есть нюансы, о которых мы не знаем и просто не можем знать. Это ваше дело — добывать информацию. У нас есть известные блогеры, которые наверняка дадут раскладку, и мы будем понимать, откуда растут ноги. Для моего поколения это что-то далёкое.

— Такая ситуация опасна для микроклимата в коллективе?

— Есть тренерский штаб, руководители, лидеры команды, которые должны эту ситуацию разруливать. Понятно, что очень много молодых и новичков в команде. Но, повторюсь, есть лидеры. Они должны как можно быстрее эту тему закрыть.

— Георгий Джикия до сих пор без клуба. Допускаете, что он так и не найдёт команду?

— Здесь вопрос сразу агенту. В наше время агентов не было. Мы занимались переходами сами, или на нас выходили. А сегодня у кого-то один посредник, у кого-то — два или больше. Соответственно, совсем другие зарплаты и возможности. Может, в ближайшие дни или недели мы узнаем какую-то суперсенсацию, которую от нас грамотно скрывали. Джикия — профессионал, и ему не 40 лет, а всего лишь 30 — значит, играть будет в любом случае. Здесь вопрос аппетитов: видимо, агент поднимает ставки. Мне тяжело говорить на эту тему, не зная нюансов.

— Удалось посмотреть «Спартак» во время сборов? Есть понимание, что строит Станкович?

— В матче с «Насафом» играла молодёжь. Понятно, что соперник не самый сильный и в Оренбурге состав будет другой. На сборах были матчи в закрытом режиме. Ещё какие-то игры я не видел. Ждём. Очень волнительно. Все болельщики ждут первый матч. В Оренбурге будет аншлаг: старт сезона, приезжает «Спартак». Главное: кто будет играть — Соболев, Угальде или Виллиан Жозе? Футбол — очень сложная штука: играют 11 футболистов, а ещё 11 в данный момент не играют. Трудно выбрать основу — зависит от того, кто как сегодня проснулся, как вёл себя вчера и так далее. Нужно учитывать все факторы. Простого не бывает. У «Спартака» порядка 25-28 человек, которых я видел и которые могут претендовать на место в стартовом составе. Самому уже интересно, какой будет стартовый состав!

Деян Станкович Фото: РИА Новости

— А в деятельности нового менеджмента «Спартака» уже видите какую-то системность?

— Я футболист и никогда не был менеджером, спортивным директором, тем более генеральным. Мне тяжело судить. Понятно, что многие недовольны, кричат и шумят: «Зачем взяли Промеса в Эмираты? Зачем Соболева отдаём?» Повторяюсь: любое действие должно проходить в тишине. Судить надо по итогу работы. Я пока не могу сказать, что я полностью разобрался. В «Спартаке» постоянно что-то меняется. Возьмём ЦСКА: Бабаев уже больше 15 лет работает. В «Зените» Семак очень долгое время работает. Беру отдельные личности, которые не меняются. В «Спартаке» же каждый год что-то меняется, к сожалению. Дошло до того, что поменяли хозяина. Уже нет Федуна, рулит «Лукойл». Тренерский штаб меняется каждый год, а бывает, и по два раза за сезон. Футболисты, генеральный и спортивные директора меняются. Что происходит — для меня большая загадка. Хочется уже спокойствия, стабильности и результата.

— Как должен «Спартак» провести сезон, чтобы вы остались довольны?

— Главное, чтобы была видна система — в какой футбол играет «Спартак». Хочется, чтобы было ярко, феерично. Но результаты тоже важны. Если будет 5:4, как с «Пари НН» в Кубке, а потом 1:5 от «Зенита» — это неправильно. Нужно найти баланс. Надеюсь, что Станкович найдёт его. Главный судья — это болельщик. Его не обманешь, если ты играешь спустя рукава. Сегодня что-то может не получаться, не твой день, но самоотдача должна быть на высшем уровне, потому что ты выходишь в майке «Спартака». У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины на стадионе. И ещё мне бы очень хотелось, чтобы вернулась трибуна B. Болельщики — это 20, а то и 30% успеха.