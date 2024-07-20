Что нового у топ-клубов РПЛ за лето? Вопросов нет только к ЦСКА и «Зениту»

До старта нового сезона в РПЛ осталось несколько часов. Самое время изучить, как изменились топ-клубы турнира за последние недели.

«Зенит»

Действующий чемпион России потратил на новичков почти € 17 млн. Сумма прилично вырастет после того, как сине-бело-голубые оформят трансфер серба Ивана Илича. А пока состав команды Сергея Семака пополнили россияне — вратарь Евгений Латышонок, фланговые защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также атакующий универсал Максим Глушенков.

Латышонок ярко проявил себя в прошлом сезоне в составе «Балтики». Евгений ушёл на повышение, несмотря на то что его команда вылетела в Первую лигу. Горшков покинул «Крылья Советов» и теперь будет дублёром Дугласа Сантоса, который периодически получает травмы. Волков потерял место в стартовом составе «Краснодара» после возвращения Мурада Мусаева. Сейчас у него есть шансы побороться за место в основе «Зенита». Хотя в Суперкубке он просидел на скамейке весь матч.

Глушенков (лучший ассистент прошлого сезона в РПЛ) уже отрабатывает деньги (за его трансфер из «Локомотива» заплатили € 6,3 млн). Максим положил двушку «Краснодару» (4:2) в Суперкубке России и был признан лучшим футболистом встречи. А ещё «Зенит» выкупил у «Локомотива» Вильсона Изидора (правда, наверняка отправит его в аренду). Плюс из аренд вернулись Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Зелимхан Бакаев.

А что с потерями? Данил Круговой перебрался в ЦСКА, но об этом было известно ещё несколько месяцев назад. Арсена Адамова отправили в аренду в «Ахмат», а вратаря Даниила Одоевского — в «Ростов». Ещё один вратарь — Александр Васютин — ушёл в статусе свободного агента и перебрался в «Акрон».

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Семак уже сделал акцент на непростом стартовом отрезке для своей команды: «Календарь непростой. С учётом Суперкубка у нас три выездных матча, домашние игры тоже в начале сезона с командами, которые будут вести борьбу за медали, за верхние места. Конечно, он непростой. Ни одной лёгкой игры на старте у нас нет».

Начнёт «Зенит» сезон РПЛ в Самаре.

«Краснодар»

Южане пополнили состав сразу тремя достаточно возрастными футболистами. Два из них — Фёдор Смолов (34 года) и Юрий Газинский (34 года) — уже играли за «Краснодар». И как играли! Смолов был дважды лучшим бомбардиром РПЛ, а Юрий занял второе место в истории клуба по количеству проведённых матчей. Ещё один новичок — 36-летний вратарь Юрий Дюпин – он будет сменщиком Станислава Агкацева.

Фёдор Смолов Фото: РИА Новости

А вот два других приобретения куда более интересные. Во-первых, «Краснодар» купил сверкнувшего в «Балтике» 19-летнего Данилу Козлова. Парень неплохо проявил себя в Калининграде (3+5 в 15 матчах), но команда всё-таки вылетела в Первую лигу. Хотя сохраняла шансы на спасение до последнего тура. Ещё один значимый трансфер — покупка 24-летнего бразильского защитника Диего Косты (не путать с известным нападающим). Впечатляет сумма трансфера — «быки» заплатили «Сан-Паулу» € 7,5 млн. Ранее Коста играл исключительно за бразильский клуб. Получится ли у него в России?

Вратарь Матвей Сафонов продолжит карьеру в Европе — «ПСЖ» заплатил «Краснодару» € 20 млн. Отъезд голкипера сборной России открывает новые возможности для Агкацева. В целом «быки» заработали на продажах почти € 30 млн. Сергей Волков укатил в «Зенит», Хуниор Алонсо вернулся в «Атлетико Минейро», Кади Боржес подписал контракт с «Ференцварошем», а Магомед-Шапи Сулейманов стал полноценным игроком греческого «Ариса». Помимо этого, южане продали лучшего бомбардира Первой лиги (Джонатан Окоронкво) в Турцию и отправили Михайло Баньяца в аренду в Сербию.

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о целях на сезон: «Об этом должно говорить руководство. Пока мы ещё не встречались, так как в неполном составе. Плюс ждём трансферы — думаю, добавятся два игрока в ближайшее время (Мусаев говорил с журналистами до перехода Косты. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, мы хотим бороться за чемпионство и за Кубок. Хотя понимаем, что сделать это будет трудно».

«Динамо»

Бело-голубые приобрели всего одного футболиста — вратарь Андрей Лунёв перешёл на правах свободного агента. Голкипер не играл в РПЛ с 2021 года. Сначала просидел пару лет в запасе «Байера» (отыграл всего три матча), а потом умчал в «Карабах». В Азербайджане Андрей получил игровую практику (34 матча во всех турнирах), а также пополнил коллекцию наград победами в чемпионате и Кубке страны. По всей видимости, Лунёва взяли на роль основного вратаря, учитывая ошибки, которые были у Игоря Лещука в прошлом сезоне.

А вот Антон Шунин (провёл за клуб 17 сезонов) покинул «Динамо». У него истёк срок контракта, а предложение по работе в структуре бело-голубых вратаря не устроило. Защитник Сергей Паршивлюк (35 лет) попрощался с игровой карьерой, но быстро нашёл себе новое место работы. Теперь он входит в тренерский штаб Марцела Лички.

Помимо этого, «Динамо» не сохранило в составе нападающего Фёдора Смолова. Стороны не согласовали финансовые условия нового контракта, в результате чего форвард вернулся в «Краснодар». Плюс бело-голубые продали в «Пари НН» Владислава Карапузова. В последние годы он регулярно мотался по арендам, а за первую команду «Динамо» отыграл всего 17 матчей.

Старт сезона наверняка получится для московского клуба достаточно тяжёлым. Дело в том, что легионеры — Николас Маричал и Хорхе Карраскаль — совсем недавно завершили выступление на Кубке Америки. Сейчас они в отпуске, следовательно, пропустят первые матчи нового сезона. А капитан Фабиан Бальбуэна отправится в Париж на Олимпийские игры. Мексиканец Луис Чавес совсем недавно вернулся в расположение «Динамо» после отпуска (он тоже играл на Копа Америка).

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Первые пять игр в чемпионате для нас будут очень сложными, — считает главный тренер «Динамо» Личка. — У нас 16-17 игроков, плюс три молодых парня. Карраскаля, Маричала, Бальбуэны не хватает. Честно скажу, в текущей ситуации, наверное, было бы неплохо получить ещё одного центрального защитника. Но трансферы — это решения клуба, и сейчас мы работаем в том составе, который у нас есть. Маричал находился в сборной Уругвая, а Роби Фернандес, к сожалению, получил травму. Так что у нас остался Милан Майсторович, плюс ещё один молодой игрок, Лепский».

«Локомотив»

Железнодорожники попрощались с большой группой футболистов. Главные потери — уход Максима Глушенкова и Антона Миранчука. Первый стал лучшим ассистентом РПЛ по итогам прошлого сезона, а второй играл за красно-зелёных с самого старта профессиональной карьеры. Но если за Глушенкова «Локо» выручил деньги (продали в «Зенит» за € 6,3 млн), то Миранчук ушёл в статусе свободного агента.

Артём Дзюба, Маринато Гильерме, Даниил Худяков, Станислав Магкеев, Дмитрий Рыбчинский, Рифат Жемалетдинов — все эти футболисты ушли за «Локомотива» бесплатно. А теперь разберёмся, насколько это существенные потери. Худяков в прошлом сезоне ни разу не сыграл за «Локомотив», Гильерме — провёл пять матчей (все — в Кубке России), Рыбчинский во второй половине сезона бегал за «Балтику» на правах аренды, Магкеев пропустил бо́льшую часть чемпионата из-за травмы «крестов», а потом сидел в запасе. Дзюба вышел на поле 26 раз, но весной почти не играл. У Жемалетдинов в статистике 26 матчей, однако он был футболистом подмены, а не стартового состава.

26-летний нападающий Воробьёв — самая дорогая покупка «Локо» в межсезонье. За его трансфер красно-зелёные заплатили € 2,5 млн. В составе «Оренбурга» Дмитрий совершал результативное действие примерно в каждом втором матче. Он забил 30 мячей и отдал 10 голевых передач за 73 игры. О переходе перспективного футболиста Никиты Салтыкова стало известно ещё полгода назад. Он доиграл вторую половину сезона в «Крыльях Советов» (аренда), после чего присоединился к «Локомотиву». Теперь в атаке железнодорожников сыграют 19-летние Салтыков и Сергей Пиняев.

Ещё «Локомотив» взял на роль резервного вратаря Антона Митрюшкина, который до этого выступал в составе «Химок». Он достался железнодорожникам бесплатно, как и опорный полузащитник Артём Тимофеев, покинувший «Ахмат». 19-летнего флангового защитника Арсения Агеева взяли из дзержинского «Арсенала». По всей видимости, этот трансфер на перспективу.

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вот что говорит главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов (с ним, кстати, продлили контракт): Уже говорил об уходах футболистов из команды. Давайте не будем распускать сопли. Нам надо работать, играть и побеждать. Нужно организовать, дисциплинировать тех ребят, которые у нас есть, быть физически готовыми и в любом случае мы точно потреплем нервы. Надо двигаться вперёд. Конечно, мы ждём усиления, проговаривали это с клубом. Но и верим в тех ребят, которые у нас есть».

«Спартак»

Красно-белых к новому сезону готовит новый главный тренер. Легендарный в прошлом футболист Деян Станкович поработал в Сербии, Италии и Венгрии, а этим летом оказался в РПЛ. Владимир Слишкович (работал с приставкой и. о.), в свою очередь, покинул красно-белый клуб. Единственный новичок «Спартака» в межсезонье — бразилец Виллиан Жозе, которого купили у «Бетиса» за € 2 млн. Очень скромно, с учётом того, что легионеру уже 32 года. В прошлом сезоне Жозе забил 14 мячей в 43 матчах за испанский клуб.

«Спартак» впервые за долгое время входит в новый сезон без защитника Георгия Джикии. Он редко выходил на поле во второй половине сезона, и даже уход Гильермо Абаскаля не способствовал улучшению ситуации. Джикия покинул «Спартак» в статусе свободного агента и до сих пор не нашёл себе новый клуб.

Помимо этого, красно-белые продали сразу трёх молодых футболистов. Вратарь Илья Свинов укатил в «Балтику», Константин Шильцов продолжит карьеру в «Нефтехимике», как и Николай Толстопятов. За троицу московский клуб получил € 240 тыс. Впрочем, назвать уход этих футболистов потерей нельзя.

Кто ещё ушёл из «Спартака»? Квинси Промес, Кейта Бальде, Леон Классен, Виктор Мозес. Все ушли на правах свободных агентов. Пожалуй, только расставание с Промесом стало серьёзной потерей, но нидерландец оказался в достаточно деликатной ситуации. Бальде играл в прошлом сезоне в аренде в «Эспаньоле», Классен отбегал всего 511 минут во всех турнирах, Мозес — 740. Шамар Николсон вернулся в состав из аренды, но пока непонятно, что ждёт его в будущем. Возможно, новый отъезд из команды.

Деян Станкович Фото: РИА Новости

«Прописали ли задачу новому тренеру? Не хотел бы рассказывать детали контракта, эта наша внутренняя история. Но задачи, безусловно, прописаны. Скажем так, он не заинтересован в результате ниже второго места», — слова генерального директора «Спартака» Олега Малышева.

ЦСКА

Армейцы, как и красно-белые, поменяли главного тренера. Любопытно, что и здесь нашлось месту сербскому специалисту. Марко Николич в своё время приводил «Локомотив» к победе в Кубке России, а теперь постарается добиться успеха с красно-синими. А вот Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА через два года после назначения. Руководство клуба осталось недовольно шестым местом по итогам прошлого сезона.

Армейцы взяли почти всех новичков в статусе свободных агентов. О трансфере защитника Данила Кругового из «Зенита» было известно ещё полгода назад. Вторую половину прошлого сезона футболист отыграл за вторую команду сине-бело-голубых — решение руководства клуба из Санкт-Петербурга.

Рифат Жемалетдинов — ещё один футболист, укрепивший состав ЦСКА. Полузащитник снова воссоединился с Николичем, под руководством которого ярко играл в «Локомотиве». Получится ли теперь повторить этот трюк в составе армейцев? Интригующим выглядит переход 24-летнего нападающего Секу Койта. Ранее он играл за «РБ Зальцбург», а в Москву переехал в статусе свободного агента. Плюс армейцы купили 19-летнего белоруса Артёма Шуманского — кипрский «Арис» получил € 1,5 млн. Скорее, это трансферы на перспективу.

Никита Ермаков — единственный футболист, за уход которого ЦСКА получил деньги. 21-летний футболист поиграл за «Пари НН» в аренде, после чего нижегородский клуб выкупил его за € 250 тыс. 33-летний нападающий Антон Заболотный перешёл в «Химки», а защитник Вадим Карпов оказался в «Уфе». Плюс с армейцами попрощался сам Кирилл Набабкин. Все эти игроки ушли из ЦСКА в статусе свободных агентов. То же самое касается и нападающего Ильи Шкурина, который отправился в Польшу.

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«У нас хороший костяк команды, этим я доволен. Состав неплохой, особенно когда все здоровы и на месте. Любой качественный футболист нам интересен, мы рассматриваем всех игроков, которые могут усилить команду», — так Николич оценил нынешний состав армейцев.