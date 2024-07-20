В «Спартак» снова не верят, а Глушенков — взорвёт. РПЛ-2024/2025 по версии «Чемпионата»

Сезон-2024/2025 в РПЛ стартует сегодня! Редакция «Чемпионата» испытывает по этому случаю воодушевление Мы уверены: новый розыгрыш чемпионата России будет интересным. Ниже – версии наших авторов и редакторов, как сложится грядущий футбольный год.

Ниже приведены топ-5, вылетевшие в Первую лигу, а также лучший игрок и главный провал сезона.

Андрей Панков, главный инсайдер «Чемпионата»

«Зенит» ЦСКА «Динамо» «Спартак» «Краснодар»

Вылетят: «Динамо» Махачкала и «Пари НН»

Лучший игрок: Максим Глушенков («Зенит»)

Провал сезона: Манфред Угальде («Спартак»)

Уж насколько я всегда хочу поверить в интригу, но трансферы «Зенита» и только ослабление конкурентов не оставляют других вариантов. Трофей приедет в Санкт-Петербург на столетие, думаю, сильно досрочно – туров так за пять до окончания чемпионата. А лучшим игроком петербуржцев и всего чемпионата станет Глушенков.

Вылетят «Динамо» Махачкала, потому что просто не хватит состава, и «Пари НН», потому что клуб не нужен городу и спонсорам.

Георгий Илющенко, автор «Чемпионата»

«Зенит» ЦСКА «Динамо» «Краснодар» «Спартак»

Вылетят: «Динамо» Махачкала и «Пари НН»



Лучший игрок: Максим Глушенков («Зенит»)



Провал сезона: Манфред Угальде («Спартак»)

«Зенит» не может не стать чемпионом в год своего столетия. Особенно после мощной закупки и на фоне слабости конкурентов. Победа будет уверенной и безоговорочной. Вторым должен стать ЦСКА: при Марко Николиче клуб в межсезонье играл гораздо бодрее и ярче, нежели при Владимире Федотове. Сербский тренер знает, как правильно работать в России, плюс армейцы тоже неплохо усилились. У них впервые за несколько лет появилась достойная скамейка. «Динамо» пока инертно на трансферном рынке, но главное москвичи на нём уже сделали — подписали Андрея Лунёва на самую проблемную для себя позицию.

В медальные амбиции «Краснодара» и «Спартака» верится мало. Первые лишились Матвея Сафонова и Хуниора Алонсо, ещё вот-вот могут потерять Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу. Последний к тому же вместе с Кевином Кастаньо и Лукасом Оласой пропускают начало сезона из-за командировки на Кубок Америки. А насколько важно каждое очко, показал финиш прошлого сезона. От красно-белых же вообще непонятно, чего ожидать. С одной стороны, появился именитый тренер, купили двух сильных легионеров – Эсекьеля Барко и Виллиана Жозе – (о первом пока не объявили официально). С другой – у ЦСКА и «Динамо» составы не слабее, а сыгранности больше.

ЦСКА — «Динамо» Фото: РИА Новости

Что касается зоны вылета, то пока всё идёт к тому, что махачкалинцы сразу же оккупируют последнюю строчку. Они никак не усилились после подъёма из Первой лиги — надеяться на чудо при таком раскладе наивно. Нелегко будет и «Пари НН»: команда еле спаслась в стыках, постоянно пропускала по пять-шесть голов. Сложно представить, как малоопытный Саша Илич вырулит из такого положения и поставит нижегородцам очки на поток. Плох во второй части сезона был и «Факел». Но из-за более слабых конкурентов есть уверенность, что Воронеж не окажется ниже зоны стыков. Как и «Акрон», который вынужден проводить домашние матчи в соседней Самаре. Тольяттинцы неплохо укрепляют состав, да и уже приучили к подвигам — вспомните их подъём двухлетней давности в Кубке России.

Лучший игрок – Глушенков. Он разрывал в перестроечном «Локомотиве», выдав феноменальные 7+16 в 29 играх. А в «Зените» он и вовсе станет неудержим. Если уже не стал — сразу же забрал стандарты, оформил дубль «Краснодару» и заработал звание лучшего игрока Суперкубка России. Сложилось впечатление, будто Максим играет за петербуржцев уже несколько лет — настолько он органично вписался. Его связка с Венделом — чистый восторг. Со званием лучшего ассистента лиги уже всё ясно. А, возможно, и бомбардира.

А провалит сезон Угальде. Костариканец уже стал провалом второй половины прошлого сезона, когда «Спартак» отвалил за него € 13 млн и получил нападающего с 12 матчами РПЛ без результативных действий. То есть отсутствие у него голов в новом розыгрыше откровением ни для кого не станет. Да, он работоспособен: много бегает и прессингует. Но спартаковские-то болельщики ждут от него не только этого. Есть опасение, что здесь уместна та самая фраза Андрея Аршавина про ожидания и проблемы.

Дмитрий Зимин, автор «Чемпионата»

«Краснодар» ЦСКА «Зенит» «Спартак» «Динамо»

Вылетят: «Акрон» и «Пари НН»



Лучший игрок: Эдуард Сперцян («Краснодар»)



Провал сезона: Марцел Личка («Динамо»)

«Зенит» короновали чуть ли не все. Мегадосрочно. Трофеи уже отправили в Петербург – и другие сценарии не рассматриваются. Но уверен: этот сезон для гегемона будет ещё сложнее, чем предыдущий. Хотя бы потому, что команда снова обновится почти наполовину. Близки к уходу Вендел и Клаудиньо, появился новый вратарь, сильно изменится и линия атаки. И не уверен, что Сергей Семак легко с этим справится. Так что почему бы не закинуть трофей в «Краснодар»? Там чуть более стабильная ситуация, мотивированные лидеры и тренер, которому важно доказать свой уровень.

Вылетит «Акрон» — просто потому, что не хватит класса. И «Нижний» — там бардак. Полагаю, через стыки затянет вниз и «Химки», которые прокляты. Лучшим игроком станет Сперцян, а потом красиво уедет в Примеру. А больше всех разочарует Личка, после этого сезона он точно отправится домой.

Марцел Личка Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Никита Паглазов, автор «Чемпионата»

«Зенит» «Динамо» ЦСКА «Спартак» «Краснодар»

Кто вылетит: «Динамо» Махачкала и «Химки»



Лучший игрок сезона: Константин Тюкавин («Динамо»)



Провал сезона: «Локомотив»

«Зенит» без каких-либо проблем заберёт титул в год столетия. Бурная трансферная кампания и пассивность конкурентов не оставляют в этом сомнений. «Динамо» на второй год при Личке обязано прибавить ещё, но для трофея этого не хватит. Верю в Марко Николича: думаю, он вернёт ЦСКА в зону медалей. А «Спартак» снова проведёт весёлый сезон и остановится в шаге от подиума.

Анатолий Романов, автор «Чемпионата»

«Зенит» «Динамо» «Спартак» ЦСКА «Краснодар»

Вылетят: «Динамо» Махачкала и «Акрон»



Лучший игрок сезона: Вендел/Клаудиньо или Максим Глушенков (все – «Зенит»)



Провал сезона: «Локомотив»

Трудно представить, что «Зенит» кому-то отдаст золото в год 100-летия. Тем более если до закрытия летнего окна петербуржцы подпишут Ивана Илича и мощного форварда, сохранив при этом хотя бы одного из пары Клаудиньо – Вендел. Конкурентом чемпиона, на мой взгляд, может быть только «Динамо». У «Локомотива» гигантские проблемы с составом, «Краснодар» лишился ключевых игроков обороны (Сафонов, Алонсо) и еще можёт потерять Сперцяна и Кордобу, а «Спартак» с ЦСКА сменили тренеров. Станковичу и Николичу потребуется время, чтобы поставить свой футбол.

Труднее всего будет новичкам РПЛ. Прежде всего, махачкалинскому «Динамо», которое вообще не усилилось после выхода в элиту. Практика показывает, что в таких случаях команду ждёт дно таблицы. Относительно «Акрона» тоже пока нет уверенности, что летние трансферы сделали дебютанта РПЛ сильнее. «Химки» можно ждать в стыках, а там уж – как повезёт. Из старожилов кандидатами на вылет кажутся «Факел» с его любовью к сменам тренеров и «Пари НН».

Разочарованием сезона, как правило, называют топ-клубы, которые проводят чемпионат ниже своих возможностей. На сегодняшний день складывается впечатление, что провалиться собрался «Локомотив». Не могу согласиться с мнением, что Михаил Галактионов не соответствует уровню «Локо», но даже этот достаточно квалифицированный тренер вряд ли вытащит команду, потерявшую почти половину состава. А трансферы железнодорожников совсем не впечатляют – хуже того, клуб затягивает с новичками.

Если «Зенит» выиграет чемпионский титул увереннее, чем в прошлом сезоне, когда доехал к золоту на «быках», то и лучшим футболистом сезона наверняка назовут представителя петербургской команды. Обычно выбирают форвардов или хавбеков-созидателей. Так что это могут быть бразильцы Вендел и Клаудиньо, если останутся в петербургском клубе, россиянин Глушенков либо кто-то из новичков – Илич или центрфорвард. Но не Александр Соболев: в его феерию в «Зените» слабо верится.

Григорий Телингатер, автор «Чемпионата»

«Зенит» ЦСКА «Динамо» «Ростов» «Краснодар»

Вылетят: «Химки» и «Динамо» Мх

Лучший игрок сезона: Александр Соболев («Спартак»/«Зенит»)

Провал сезона: Мурад Мусаев («Краснодар»)

Предсказывая итоги сезона, я бы даже не ориентировался на летние трансферы. Ну, кроме случаев с «Зенитом» и «Локо». Тут прогресс и просадка очевидны. В остальном смотрел бы на цельность клуба как проекта – кто и как им руководит.

Мы понимаем, что в «Химках» увольнение тренера регулярно оказывается иррациональным. И здесь даже при внушительных трансферах мало веры в такую структуру. «Краснодар» был в шажочке от титула, но и там некоторые решения невозможно объяснить. «Спартак» – туда же. Просто не вижу причин, по которым что-то изменилось бы. Обратный пример – «Ростов», который ведёт себя как топ-клуб и не отпускает своих лидеров.

Ну а что касается Соболева, он будет играть в основе «Зенита», и ему будут создавать кучу моментов. Футболист он нормальный по уровню, есть что доказывать. Думаю, по «гол+пас» должно набраться прилично.

Кирилл Закатченко, автор «Чемпионата»

«Зенит» ЦСКА «Спартак» «Краснодар» «Динамо»

Вылетят: «Динамо» Махачкала и «Пари НН»

Лучший игрок: Фёдор Чалов (ЦСКА)

Провал сезона: Манфред Угальде («Спартак»)

Хочется верить в какую-то интригу в борьбе за чемпионский титул, но не получается. Особенно на фоне той работы, что «Зенит» проделал в межсезонье. Думаю, клуб из Санкт-Петербурга станет чемпионом — на этот раз в год столетия. Предположу, что ЦСКА и «Спартак» улучшат свои прошлогодние результаты, а «Краснодар» и «Динамо» ухудшат.

Сомневаюсь, что махачкалинское «Динамо» надолго задержится в РПЛ. К тому же в межсезонье команда не сделала более-менее громких трансферов. Есть ощущение, что «Пари НН» на этот раз не спасётся и вылетит напрямую в Первую лигу. Самый смелый прогноз в отношении лучшего футболиста — предположу, что им станет Фёдор Чалов. После этого можно будет снова уехать в Европу.

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Константин Кринский, заместитель редактора отдела «Футбол»

«Зенит» «Динамо» ЦСКА «Краснодар» «Локомотив»

Вылетят: «Факел» и «Динамо» Мх

Лучший игрок: Иван Илич («Зенит»)

Провал сезона: РПЛ как организация

Вне зависимости от сезонного сюжета, победителем опять станет «Зенит». Потому что даже в свои самые слабые годы конкуренты проваливаются и выдают титул именно ему – на блюдечке с сине-бело-голубой каёмочкой. «Динамо» уже не будет бороться за чемпионство, эмоциональное выгорание подобного уровня за два месяца не восполнить. Команда Марцела Лички просто будет в числе преследователей на безопасном для гегемона расстоянии. Там же – ЦСКА, потому что в Марко Николича как-то по-особенному верится. Но давайте честно: для армейцев с таким составом третье место уже будет как трофей.

«Локо» и «Краснодар» замкнут топ-5. Кто на каком месте из них закончит сезон, абсолютно неважно. Не за еврокубки же борются. Почему без «Спартака» в пятёрке? Команда опять развалится по ходу сезона, не успев собраться. Да и Станковича уволят до мая-2025.

По мне, самое интересное – первый сезон «Акрона» в РПЛ. Ошибки, выводы, зимние трансферы, итоговый результат. Надеюсь, второй полностью частный клуб в РПЛ не вылетит в Первую лигу. Туда бы сбросить «Факел» и махачкалинское «Динамо». Первых – потому что заслужили по совокупности, а вторых – из-за отсутствия готовности к элитному дивизиону.

Лучшим по итогам сезона станет Илич – просто потому что, в отличие от «Торино», где серб зажигал ранее, «Зенит» всегда играет с позиции силы. Безумно интересно взглянуть на их связку с Глушенковым. Это прямо будоражит.

А провалится опять РПЛ – как организация. Ну не верю я, что чемпионат пройдёт без уморительных и одновременно позорных косяков вроде отсутствия оранжевых мячей или офсайдных линий, футбола в снегодождь, абсурдных наказаний за поведение вне поля и прочего. Пообещали, что исправят чуть ли не всё. Но взамен старых провалов найдутся новые.

Михаил Рождественский, заместитель редактора отдела «Футбол»

«Зенит» «Краснодар» «Динамо» ЦСКА «Спартак»

Вылетят: «Динамо» Махачкала и «Химки»

Лучший игрок: Максим Глушенков («Зенит»)

Провал сезона: «Локомотив»

С чемпионом всё понятно. «Зенит» и в предыдущие годы оставлял призрачные надежды на конкуренцию, а в год столетия решил совсем подмять под себя лигу. Даже если этому составу понадобится время, чтобы сыграться, у меня нет веры, что остальные этим воспользуются.

Команды в топ-5, не считая первого места, расставлены практически рандомно. И в данном случае второе место «Краснодара» и второе подряд попадание «Динамо» в тройку — это не комплимент этим клубам, а маркер уровня борьбы. Чемпионство «Зенита» будет досрочным, а «конкуренты» просто устроят возню за медали.

«Краснодар» и «Динамо» вновь уступят титул «Зениту» Фото: Сергей Апенькин

«Спартак» находится так низко, потому что для меня это самый непонятный топ в РПЛ. Новый загадочный тренер, отсутствие Квинси Промеса (уже видели по весне, что это такое), подвисший и токсичный Соболев, странная атака. Это может быть как неожиданный взрыв, так и полный провал и даже место ниже пятого.

С вылетевшими тоже никаких сюрпризов. Махачкалинское «Динамо», в отличие от тех же «Акрона» и «Химок», кажется, вообще забыло про усиление перед дебютом в элите. Без последствий такое не остаётся. Почему же тогда я отправляю в Первую лигу «Химки»? Ведь они обновили состав. Просто это «Химки». Я жду от них хаоса не столько футбольного, сколько менеджерского. Опять начнутся перестановки, опять что-то пойдёт не так. Подобную нестабильность на высоком уровне себе может позволить разве что «Спартак».

Лучший игрок — Глушенков, потому что он, по сути, был лучшим ещё в прошлом сезоне. И пускай Суперкубок для меня глобально не показателен, Максим дал понять, что ему не нужно время на адаптацию. Это уже не тот футболист, что несколько лет назад.

А почему провал — «Локомотив»? Потому что он конкретно ослаб, и я не представляю, что нужно сделать Галактионову, чтобы затащить эту команду в лидеры. Не забываем и про самого тренера, который может в любой момент разочароваться во всём и попроситься на выход. Не похоже это на уверенно идущий вперёд клуб.

Максим Пахомов, редактор отдела «Футбол»

«Зенит» ЦСКА «Краснодар» «Спартак» «Динамо»

Вылетят: «Динамо» Махачкала и «Пари НН»

Игрок сезона: Джон Кордоба (или Максим Глушенков)

Провал сезона: «Динамо» Москва.

Читаю прогнозы коллег, и почти все хотят как-то оправдать первое место «Зенита». Зачем? Давайте лучше сразу ко второму – тут я жду, что ЦСКА удивит всех из-за Николича. Плюс по составу армейцы нигде не проседают, даже если уедет Чалов. Третий – «Краснодар». Тут хороший состав, набирающийся опыта тренер, но команда будет слишком эмоциональной, отсюда и большое количество верховых матчей и потерь очков там, где их не планировали. Четвёртый – «Спартак». Тут всё просто: раньше были мемы про четвёртый «Арсенал», теперь должны быть про другой красно-белый клуб. Состав не очень, тренер – пока непонятный, ждать ничего сверх не стоит (хотя по итогам туров пяти можно будет назвать «Спартак» чемпионом). Ну а пятым будет «Динамо». Эмоционально не вывезут второй сезон на топ-уровне: ни Личка, ни игроки. Тем более трансферов под чеха что-то делать не спешат.

Игрок сезона – Джон Кордоба. Это если не уедет. Если уедет – Максим Глушенков. Провал сезона – «Динамо». Это чуть-чуть смелый прогноз, который, надеюсь, не сбудется. Но пока я не вижу трансферов. Любой другой клуб после того, что устроило «Динамо» в прошлом чемпионате, выделил бы несколько десятков миллионов евро на трансферы сразу. А здесь – тишина. Ну и ещё отчасти провалом можно будет назвать сезон «Локомотива». Но тут тоже спорно – у Михаила Галактионова забрали лучших, оставили Сергея Пиняева и будут просить топ-результата. Притоплю за него, но тяжело, когда за одно окно уходят Глушенков, Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов.

Вылетят «Динамо» из Махачкалы и «Пари НН». Ещё «Химки» в стыках сыграют. Тут всё просто – у первых очень мало денег, вторым РПЛ особо не нужна, у третьих – бардак был, есть и будет. Но тренер там хороший, поэтому – стыки.

Александр Алейников, литературный редактор «Чемпионата»

«Спартак» «Зенит» ЦСКА «Динамо» «Ростов»

Вылетят: «Динамо» Махачкала и «Акрон»

Лучший игрок: Эсекьель Барко («Спартак»)

Провал сезона: Мурад Мусаев («Краснодар»)

Футболисты «Спартака» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Несложно распознать во мне болельщика «Спартака», но если даже в прошлом сезоне были перспективы влезть в пешеходную чемпионскую гонку, то почему бы сейчас не выстрелить? Тем более тренер теперь не будет думать, как измудриться с составом. А если ещё и аргентинская «десятка» зажжёт, то всё возможно! В конце концов, верили же люди даже в сборную Англии, чем хуже красно-белые?

Вылетят «Динамо» Махачкала с составом и тренером для Первой лиги, а также «Акрон» – назовём это просто чуйкой. В мае 2025-го проверим.

Олег Лысенко, руководитель отдела эксклюзивов

«Краснодар» «Спартак» «Зенит» «Динамо» ЦСКА

Вылетят: «Акрон» и «Динамо» Махачкала

Лучший игрок: Фёдор Чалов (ЦСКА)

Провал сезона: «Локомотив»

Да знаю я, что чемпионом снова станет «Зенит», но кто мне запретит немного помечтать? В российском футболе нет человека, который заслуживает чемпионства больше, чем Сергей Галицкий. И я ему искренне желаю его наконец-то добиться. Прошлый сезон показал, что это возможно. «Быкам» самой малости не хватило, чтобы взять первый трофей в истории клуба. Надеюсь, что они извлекли выводы из допущенных ошибок, больше не будут проигрывать соперникам калибра «Ахмата» дома и как минимум до конца сезона останутся в гонке.

Феде Чалову желаю наконец уехать в классную европейскую команду. А для этого нужно провести выдающийся по статистике сезон в России. Летом ему будет уже 27. Дальше осуществить свою мечту будет невероятно сложно.

Ну а вылетят, скорее всего, по классике те, кто и влетели. Составы что у «Акрона», что у Махачкалы не внушают доверия. Есть вопросики по «Пари НН», но, надеюсь, Илич их снимет. Такой город и такой стадион однозначно должны быть в РПЛ.