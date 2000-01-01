Винисиус притворился восковой статуей. Видео
Бразилец забавно напугал своих фанатов. Футболист прикинулся восковой фигурой в музее. Когда люди подходили к нему для фото, Винисиус начинал шевелиться. Вышло очень смешно!
Винисиус напугал фанатов, притворившись восковой фигурой. Видео
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