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Винисиус притворился восковой статуей. Видео
Винисиус притворился восковой статуей. Видео
Бразилец забавно напугал своих фанатов. Футболист прикинулся восковой фигурой в музее. Когда люди подходили к нему для фото, Винисиус начинал шевелиться. Вышло очень смешно!
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Винисиус напугал фанатов, притворившись восковой фигурой. Видео
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