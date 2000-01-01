Де ла Фуэнте показал мощные тренировки. Видео
Один из главных героев Евро-2024 — Луис де ла Фуэнте. После окончания турнира тренер сборной Испании показал, как качается в зале. Вы только посмотрите, какие мощные у него тренировки!
Де ла Фуэнте показал мощные тренировки в зале. Видео
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