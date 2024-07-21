«В «золотом» «Спартаке» не было шаек-леек». Кутин снова стал чемпионом, но во Второй лиге

Денис Кутин — воспитанник школы «Чертаново». Защитник даже успел стать чемпионом России со «Спартаком» в 2017 году. В интервью «Чемпионату» он рассказал об эмоциях от титула с красно-белыми, раскрыл причину эффективности чертановской академии и сделал комплимент уфимским эчпочмакам.

— «Уфа» начала свой путь наверх в Первой лиге. Реально в следующем сезоне сделать ещё один шаг вперёд?

— Не буду разбрасываться громкими словами, что мы сразу же вернёмся в РПЛ. Но уверен в команде, в каждом партнёре, что в каждой игре будем выкладываться на 100%. Ни одному сопернику в Первой лиге легко с нами не будет.

Футболисты «Уфы» с Кубком Второй лиги Фото: ФК «Уфа»

— Позволяет ли нынешний состав бороться за высокие места в Первой лиге?

— В первую очередь нам нужно отталкиваться от своей игры, не отходить от неё. Нужна поддержка от республики и болельщиков — тогда всё получится. Очень плохо, что некоторые игроки покинули «Уфу», но это футбол — такое бывает. Желаем удачи ребятам в новых командах. Надеюсь, новые игроки придут и внесут такой же большой вклад в наши успехи.

— Болельщики и во Второй лиге продолжали поддерживать команду или внимание к «Уфе» заметно упало?

— На протяжении всего сезона во Второй лиге отношение болельщиков к нам было хорошим. Понятное дело, что интерес к футболу в Уфе упал, потому что за два года команда опустилась во Вторую лигу. Но спасибо тем преданным болельщикам, которые весь сезон были с нами. «Уфа» достойна точно не Второй лиги — она заслуживает вернуться в РПЛ.

— Вам комфортно в команде?

— Однозначно. У нас отличный коллектив, команда. За счёт этого коллектива мы и стали чемпионами в прошедшем сезоне.

— Писали о больших финансовых проблемах «Уфы». Ощущали их на себе?

— Больших финансовых проблем не было, не ощущалось.

— Правда, что игрокам предлагали даже платить за тренировочные сборы?

— Да, были проблемы со сборами, какие-то недопонимания. Но все вопросы быстро решились.

— Переживали, когда пошли слухи о возможном банкротстве клуба?

— Не было сомнений, что всё будет хорошо. Единственный нерешённый вопрос — бонусы за первое место. Но я надеюсь, что со временем он закроется положительно. Считаю, что наша команда заслужила поощрения за этот год, несмотря ни на что.

— Как вам город?

— Очень хороший, а мне есть с чем сравнить. Только тёплые слова Уфе.

Уфа Фото: РИА Новости

— А башкирская кухня?

— Думаю, что за счёт эчпочмаков мы и выиграли Вторую лигу (смеётся).

— Вы занимались в академии «Чертаново», которая славится своими воспитанниками. В чём причина успеха школы?

— Многих ребят в своё время не брали в большие клубы, а в «Чертаново» всегда были рады таким голодным до футбола ребятам. Всем хотелось доказать, что каждый достоин большего.

— Какие тогда были условия в «Чертаново»?

— Приехала большая группа футболистов из Академии Коноплёва. На тот момент условия в «Чертаново» по сравнению с Тольятти — небо и земля. Но школа совершенствовалась. Спасибо руководителям, с каждым годом шаг за шагом академия становилась всё сильнее.

— В «золотом» сезоне «Спартака» вы провели всего два матча. Какие были эмоции?

— Самые невероятные, не описать словами — это надо прочувствовать.

— Было разочарование, что играли так мало?

— Конечно, было. В каждой игре хотелось помочь ребятам. Но тренерский штаб можно понять — я был молодым игроком. Нужно терпеть, ждать своего момента и шанса. Тем более когда это большой клуб с такими задачами. Конкуренция в «Спартаке» была огромной.

— В чём был феномен Массимо Карреры?

— Феномен очень прост. На каждой тренировке ребята отрабатывали, как на последней в жизни. Каррера перед каждой игрой мотивировал, будто любой матч тоже может стать последним в жизни.

Массимо Каррера Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Почему впоследствии у «Спартака» не получалось взять чемпионство?

— Я, конечно, не эксперт, но могу выразить своё мнение. На тот момент у «Спартака» были очень качественные легионеры и хорошая атмосфера в команде. Не было каких-то шаек-леек. Команда была единым целым вне зависимости от того, иностранцы это или русские ребята. Все были равны, и это давало большой плюс команде.

— Как в целом относитесь к уже шестилетней гегемонии «Зенита»?

— Конечно, отрицательно. Но на протяжении шести лет это самая стабильная команда в России, поэтому ответ на вопрос, почему они выигрывают, прост.

— Вы были в одной команде с Квинси Промесом. Оцените его вклад в тот титул.

— Сумасшедший игрок. Тут вопросов быть не может. И его вклад в титул 2017 года тоже огромный.

— Следите за его ситуацией сейчас?

— Знаю, но не слежу. Могу только пожелать, чтобы всё закончилось для Квинси хорошо.

— В следующем году после чемпионства вы уже были в «Тосно». Расскажите о пути к финалу Кубка России.

— Он был прост — нужно было выигрывать матч за матчем. Тогда был другой формат Кубка, и таким небольшим командам было проще пробиться в финал.

— Когда в полуфинале прошли «Спартак» в серии пенальти, эмоции зашкаливали?

— Этот матч я смотрел дома по телевизору, поскольку был в аренде и не мог играть против «Спартака». Был очень рад за ребят из «Тосно», но в глубине души переживал за московский «Спартак». Думаю, именно после этой игры в клубе пошли проблемы.

— А когда взяли Кубок, что ощутили?

—Тоже сумасшедшие эмоции. Но, конечно, совсем не такие, как от чемпионства со «Спартаком».

«Тосно» с Кубком России Фото: РИА Новости

— После этой победы «Тосно» постигла грустная судьба. Как реагировали на развал клуба?

— История получилась очень грустная. Говорили, что сохранят «Тосно» любой ценой, но получилось так, как получилось.

— Сейчас нелёгкие времена переживает весь российский футбол. На ваш взгляд, отстранение клубов и сборной от международных турниров сказывается на нашем футболе?

— Очень не хватает нашей сборной на чемпионате Европы, а российских клубов — в еврокубках. Это то, ради чего играет каждый футболист — чтобы иметь возможность выступать в таких больших матчах.

— Упал уровень РПЛ за это время?

— Это вопрос к экспертам. Мне кажется, что этот уровень усреднился — между РПЛ и Первой лигой не такая большая разница. Конечно, это не считая команд первой пятёрки.

Но это большой плюс для молодых ребят. Сейчас для них двери в большой футбол шире открыты, чем при топовых иностранцах.

— У вас ещё жива мечта снова поиграть в высшей лиге?

— Конечно, есть. Но это не мечта, а цель на ближайшее будущее.