Такого старта РПЛ мы не ждали! Пять голов, штанги и даже драка

А ещё несколько раз «Локо» едва не получил пенальти в свои ворота.

Вот теперь чемпионат России вернулся. Первый матч – «Локо» на своём поле встречался с дебютантом РПЛ «Акроном». Игра началась неспешно. Моментов не было у обоих ворот, и самым интересным в этой ситуации оставалось изучение новой схемы «Локо».

Как и ожидалось, после ухода важных игроков группы атаки (прежде всего речь про Максима Глушенкова и Антона Миранчука), команда вынужденно перестроилась на игру в три центральных защитника. Ими стали Евгений Морозов, Жерзино Ньямси и Александр Сильянов (на скамейке остался Лукас Фассон). Справа – Максим Ненахов, слева – Наир Тикнизян. В центре поля ожидаемо расположились Дмитрий Баринов и Артём Карпукас, а тройка нападения – Дмитрий Воробьёв по центру, а на флангах 19-летние Сергей Пиняев и Алексей Батраков. Последний при владении опускался в полузащиту для розыгрыша.

«Локомотив» — «Акрон» Фото: кадр из трансляции

Честно говоря, первые 25 минут игра получилась вялой. Единственный момент – вратарь «Акрона» Сергей Волков обрезался у своих ворот, когда его накрыл Пиняев. На всё это было тяжеловато смотреть после Евро-2024. А вот с 25-й минуты началась движуха. Три минуты – три опасных удара «Локо»: дважды бил Пиняев, Воробьёв зарядил в штангу. А затем Сергей всё-таки открыл счёт.

Воробьёв зацепился за мяч и вывел Пиняева один на один с вратарём – 1:0. А на 33-й минуте вингер «Локо» и вовсе сделал дубль. Если что, за весь прошлый сезон Сергей забил всего три мяча. Только вот второй гол Пиняева отменили. На повторе было видно, что мяч попал ему в руку, когда центральный защитник гостей Родригу Эшковал авантюрно вынес мяч в соперника.

«Локомотив» — «Акрон» Фото: кадр из трансляции

Получилось так, что 2:0 в пользу «Локо» моментально превратились в 1:1. Сразу после того, как включился VAR и отменил гол Пиняева, «Акрон» сравнял счёт. Самый известный футболист в составе гостей – Солтмурад Бакаев – классно обработал мяч в чужой штрафной и сразу пробил.

После этого команды снова обменялись быстрыми голами. После проникающей передачи Баринова в падении пробил Батраков мимо выбежавшего вратаря «Акрона». А ещё через две минуты Абу-Саид Эльдарушев выдал шикарный удар с острого угла – под самую штангу.

«Локомотив» — «Акрон» Фото: кадр из трансляции

Этот убойный тайм закончился ещё ударом Пиняева в штангу и небольшой потасовкой, которую спровоцировал Баринов. Капитан «Локо» сначала толкнул Кирилла Данилина, когда в игре была пауза, а затем ещё пошёл ему что-то высказывать лоб в лоб. После этого началась толкотня, а жёлтые получили оба участника эпизода.

Во втором тайме инициатива всё так же оставалась за «Локомотивом», который не устраивала ничья. Михаил Галактионов сделал сразу несколько замен, которые вели к перестроениям. Например, Батраков полноценно переместился в полузащиту, когда на правый фланг атаки вышел Владислав Сарвели. А вскоре у москвичей появился второй нападающий Тимур Сулейманов – в пару к Воробьёву. Правда, замена едва не сработала как раз у «Акрона». 17-летний Арсений Дмитриев вышел на 64-й минуте и вскоре пробил в перекладину. Мяч отлетел в борьбу, и было похоже на пенальти. Ньямси попал в ногу свежему Ивану Тимошенко, но VAR после раздумий не решился звать судью к монитору.

«Локомотив» — «Акрон» Фото: кадр из трансляции

Вратарь «Акрона» продолжил чудить. На этот раз он так долго выбивал, что позволил Сулейманову накрыть себя, но мяч снова отлетел не в ворота. Однако «Локо» забил-таки третий. На 79-й минуте хозяева в два паса прошли всё поле, и Сарвели идеально скатил под удар Воробьёву. Дмитрий из убойной позиции не промахнулся. Нападающий забил победный мяч в своей дебютной игре.

«Локомотив» — «Акрон» Фото: кадр из трансляции

Попадание мяча в руку Морозова было последним шансом «Акрона» на ничью. Однако и в этой ситуации судьи не дали пенальти в пользу гостей. Видимо, главный арбитр и VAR посчитали, что перед этим на Морозове фолил Тимошенко. Эксперт «Чемпионата» по судейству Игорь Федотов настаивает, что ни в одном из случаев не стоило назначать пенальти в ворота «Локо».

Что ж, и без того получилось пять голов и 33 удара – неплохой старт сезона.