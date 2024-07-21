«Спартак» и «Краснодар» стартуют в РПЛ! А ещё в элите дебютирует новый клуб! LIVE

Сегодня, 21 июля, состоятся три матча 1-го тура РПЛ. «Оренбург» примет «Спартак», махачкалинское «Динамо» приедет в гости к «Химкам», а в Грозном зарубятся «Ахмат» и «Краснодар».

Дебют Деяна Станковича в РПЛ – это само по себе будоражит! Да ещё и в статусе главного тренера «Спартака». Интересно, как серб справится с крепким «Оренбургом», который традиционно и дома неплохо выглядит, и победить его непросто из-за искусственного поля. Да, команда Давида Деограсии летом потеряла Дмитрия Воробьёва, но зато приобрела иранца Саида Сахархизана. Новый Сердар Азмун?

«Химки» – команда-лифт, мы привыкли к её возвратно-поступательным движениям между РПЛ и Первой лигой. А вот махачкалинское «Динамо» – абсолютно новый герой в чемпионате России. Хочется верить, что начнут в элите ребята как минимум не хуже «Акрона», устроившего с «Локомотивом» отличную перестрелку (2:3).

«Ахмат» и «Краснодар» – не самая яркая вывеска, но это лишь поверхностное впечатление. Если углубиться, интересно, решил ли Мурад Мусаев проблему ухода Матвея Сафонова, Хуниора Алонсо и Кади Боржеса. Да и не менее интересно, сохранил ли Магомед Адиев в Грозном такую же огнедышащую атмосферу, как в конце прошлого сезона.

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