БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Оренбург — Спартак, прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ, где смотреть, 21 июля 2024

«Спартак» и «Краснодар» стартуют в РПЛ! А ещё в элите дебютирует новый клуб! LIVE
Никита Паглазов
1-й тур РПЛ
Комментарии
Махачкалинское «Динамо» точно волнуется.

Сегодня, 21 июля, состоятся три матча 1-го тура РПЛ. «Оренбург» примет «Спартак», махачкалинское «Динамо» приедет в гости к «Химкам», а в Грозном зарубятся «Ахмат» и «Краснодар».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дебют Деяна Станковича в РПЛ – это само по себе будоражит! Да ещё и в статусе главного тренера «Спартака». Интересно, как серб справится с крепким «Оренбургом», который традиционно и дома неплохо выглядит, и победить его непросто из-за искусственного поля. Да, команда Давида Деограсии летом потеряла Дмитрия Воробьёва, но зато приобрела иранца Саида Сахархизана. Новый Сердар Азмун?

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Химки» – команда-лифт, мы привыкли к её возвратно-поступательным движениям между РПЛ и Первой лигой. А вот махачкалинское «Динамо» – абсолютно новый герой в чемпионате России. Хочется верить, что начнут в элите ребята как минимум не хуже «Акрона», устроившего с «Локомотивом» отличную перестрелку (2:3).

Было классно:
Такого старта РПЛ мы не ждали! Пять голов, штанги и даже драка
Такого старта РПЛ мы не ждали! Пять голов, штанги и даже драка
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» и «Краснодар» – не самая яркая вывеска, но это лишь поверхностное впечатление. Если углубиться, интересно, решил ли Мурад Мусаев проблему ухода Матвея Сафонова, Хуниора Алонсо и Кади Боржеса. Да и не менее интересно, сохранил ли Магомед Адиев в Грозном такую же огнедышащую атмосферу, как в конце прошлого сезона.

Кстати про «Краснодар»:
Что нового у топ-клубов РПЛ за лето? Вопросов нет только к ЦСКА и «Зениту»
Что нового у топ-клубов РПЛ за лето? Вопросов нет только к ЦСКА и «Зениту»

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android