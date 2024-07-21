«После сборов футболист исчез». Что творится со сбежавшим из России полуфиналистом ЧМ-2022

«Сочи» вылетел из РПЛ, но не даёт о себе забыть. Евро-2024 сделал громкую рекламу центральному защитнику команды Ванье Дркушичу, а теперь стало известно, что из сочинского клуба сбежал один из самых известных его игроков – Яхья Аттийят-аллах. Южане разбираются с полуфиналистом ЧМ-2022 в составе сборной Марокко.

Об этой истории стало известно после того, как заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов рассказал для «Чемпионата» о возможных трансферах клуба «на выход»:

«У нас есть футболисты, которых мы хотим продать: Ванья Дркушич, который успешно выступил на Евро, и левый защитник Яхья. Яхья очень хочет перейти в египетский «Аль-Ахли». Клуб на меня не выходит, но каждый день мне пишут египетские журналисты и спрашивают, состоится ли переход.

Яхья не приехал на сбор, прислал справку, что он заболел ковидом. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату, поэтому он выздоровел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч с «Уралом». Оказалось, что он в Стамбуле. Мне пришлось выступить на египетском телевидении и рассказать про поведение футболиста и агента».

ЯХЬЯ АТТИЙЯТ-АЛЛАХ Фото: vk.com/pfcsochi

«Чемпионат» ещё в начале июля сообщил об интересе «Аль-Ахли» к Аттийят-аллаху. По нашим данным, египетский клуб выразил желание взять игрока сборной Марокко в аренду за € 200 тыс. с правом выкупа ещё за € 2 млн. Однако затем Орлов сообщил, что «Аль-Ахли» не выходит на связь.

В зимнее трансферное окно «Сочи» выкупил Аттийят-аллаха за € 500 тыс, по данным Transfermarkt. С 29-летним марокканцем подписали контракт на два с половиной года. В тот момент было понятно, что велика вероятность падения сочинцев в Первую лигу, где и лимит на легионеров другой, и по зарплатам есть ограничения. Кроме того, для статусного иностранца второй дивизион – удар по имиджу. В таких обстоятельствах клуб или сам игрок зачастую прописывают опцию расторжения контракта на случай вылета. Но, видимо, и «Сочи», и Яхья были готовы к продолжению сотрудничества при любом сценарии.

Тем удивительнее, что Аттийят-аллах не хочет возвращаться в команду. На сборе в Санкт-Петербурге «Сочи» провёл три матча в рамках Летнего кубка с «Зенитом», «Тальересом» и «Црвеной Звездой», но марокканец так и не вышел на поле. Теперь, по информации «РБ Спорт», сочинский клуб планирует обратиться с жалобой в ФИФА, так что Яхье грозит дисквалификация.

Напомним, на ЧМ-2022 Аттийят-аллах сыграл шесть матчей. На групповом этапе и в 1/8 финала с Испанией выходил на замены, в четвертьфинале с Португалией сыграл все 90 минут и сделал голевую передачу в эпизоде с победным голом сборной Марокко, в полуфинале с Францией отыграл тайм и потом провёл полный матч за третье место с Хорватией.

Тем не менее трансфер Аттийят-аллаха в «Сочи» с самого начала выглядел непонятным, ведь на этой позиции у южан играет левый защитник сборной России Артём Макарчук. Весной главный тренер Роберт Морено выпускал в основе то одного, то другого. А в концовке чемпионата неожиданно перевёл марокканца на позицию правого защитника, где тот, будучи левшой, здорово проявил себя. Яхья отдал две голевые передачи с «Пари НН» и ещё одну — с «Краснодаром».

Всего Аттийят-аллах сыграл за «Сочи» 11 матчей и набрал 1+3 по системе «гол+пас». Его мяч стал победным в домашнем матче со «Спартаком» (1:0). По окончании сезона в июне-июле появлялась информация об интересе «Спартака» и московского «Динамо» к марокканцу, но слухи о переходе Яхьи в один из топ-клубов РПЛ так и остались слухами.

Тем временем позицию игрока в конфликте с «Сочи» объяснил его агент Мухсин Эль Миди:

«Почему Яхья покинул Россию? Ему нужно было увидеть семью, у него были сложности в личной жизни, семье. Он должен был решить проблемы, из-за которых чувствовал себя плохо. Сейчас всё в порядке. Что касается коронавируса, тест показал положительный результат. Он делал его в обычной больнице. Через несколько дней сделал его снова, и он был отрицательным. Сразу после этого Яхья вернулся в расположение клуба. Он не врал. На данный момент мы разговариваем с парой клубов, которые могут взять его в аренду. Если они будут согласны, история закончится». (Sport24).

Ждём развязки, а пока «Сочи» без своего марокканского легионера неудачно стартовал в Первой лиге. Команда Морено уступила в Екатеринбурге другому экс-клубу РПЛ – «Уралу» (0:2). В воскресенье, 21 июля, сочинцы сыграют дома с ещё одним бывшим конкурентом по борьбе за выживание в РПЛ – «Балтикой».