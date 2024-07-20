Глушенков! Теперь Максим уничтожает всех за «Зенит» и в РПЛ

«Зенит» действительно мощно начал новый сезон. После победы в Суперкубке России над «Краснодаром» команда Сергея Семака крупно выиграла у «Крыльев Советов» в Самаре – в 1-м туре РПЛ. Глушенков опять оформил дубль.

Стартовый состав «Зенита» минимально отличался от того, что был в Суперкубке России. Вернулся в основу Нино, а Клаудиньо неожиданно не попал в заявку чемпиона на фоне слухов о трансфере в бразильский «Фламенго». По словам Семака, у полузащитника мышечное повреждение, он не тренировался в общей группе перед матчем в Самаре.

Из-за отсутствия Клаудиньо тренер «Зенита» немного поменял расстановку игроков. Глушенков занял позицию «десятки», расположившись под единственным нападающим Кассьеррой. На правом краю появился Артур (по ходу игры он менялся флангами с Мостовым). Поначалу «Зенит» забрал себе мяч, а «Крылья Советов» защищались средним блоком. Темп игры был невысоким, очевидно, из-за жары в Самаре.

Команда Семака собиралась проводить много времени в позиционных атаках, а забила уже на шестой минуте на контрвыпаде. Этот гол во многом сделал Барриос. Опорник «Зенита» в сумасшедшем подкате вырвал мяч сразу у двоих игроков «Крыльев Советов»! Вендел тут же разрезал оборону хозяева проникающим пасом на Глушенкова, а центрбек самарцев Гапонов создал глубину, поэтому новичок «Зенита» избежал офсайда. Глушенкову не хватило скорости, чтобы убежать один на один, но он ловко ушёл от Солдатенкова и отправил мяч в сетку при помощи рикошета.

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После этого «Зенит» уже не претендовал так на мяч и территорию, вытягивал самарцев на себя. На 18-й минуте создал второй голевой момент и снова забил – идеальная реализация! Артур открылся на чужом левом фланге, за который ещё в прошлом сезоне у «КС» отвечал новичок петербуржцев Горшков, получил мяч и подал из-под Солдатенкова. А в штрафной опять слабым звеном у хозяев оказался Гапонов. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Кассьерра пробил из-под него головой.

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Игра стала напоминать встречу «Зенита» с «Краснодаром», где петербуржцы сделали результат за тайм. Но затем чемпион стал терять концентрацию, а команда Игоря Осинькина выдала хороший отрезок. Главным действующим лицом в составе хозяев оказался центрхав Бабкин, при участии которого самарцы создали несколько моментов. Лучший шанс у Сергея был, когда он бил головой после кросса, но в том эпизоде показал себя и другой новичок «Зенита» Латышонок. Голкипер совершил красивый сейв. Иногда казалось, что Латышонок слишком суетится в воротах, может быть, от волнения, тем не менее он справлялся.

А в компенсированное к первому тайму время «Зенит» всё же сделал счёт 3:0. Глушенков головой оформил дубль, завершив комбинацию с участием Артура и Вендела. К слову, после своих голов экс-форвард «Крыльев Советов» извинялся перед самарскими болельщиками жестами. У «Зенита» на старте сезона образовалась сумасшедшая связка Вендел – Глушенков. Кажется, для Семака будет большой проблемой, если бразилец уйдёт в «Галатасарай».

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По статистике ударов для «Крыльев Советов» всё было не настолько плохо, как по счёту – 10:8 (в створ – 4:6). Игра «Зенита» без мяча тоже оставляла желать лучшего. У чемпиона были проблемы в центре поля. Видимо, по этой причине Семак поменял висевшего на карточке Артура и укрепил опорную зону экс-самарцев Горшковым. Глушенков, в свою очередь, сместился на правый фланг. Осинькин, как ни странно, затягивал с заменами.

«Зенит» надёжнее закрыл центр, и хозяева перестали создавать моменты после перерыва. Команде Осинькина пока не хватает игрового тонуса, кроме того, ей мешала действовать на высоких скоростях самарская жара. Крылья Самары Гарре и Ороско тоже не проявляли лидерские качества, чего ждут от аргентинских легионеров. «Зенит» в эти 45 минут сделал явный акцент на удержание счёта. Глушенков после замены Кассьерры доигрывал на позиции центрфорварда, а в концовке и сам уступил место на поле Сергееву.

В результате во втором тайме «Крылья Советов» и «Зенит» общими усилиями нанесли всего по одному удару в створ. Чемпион спокойно довёл дело до крупной победы, не дав самарцам организовать даже финальный штурм. Более того, в компенсированное время петербуржцы забили четвёртый мяч. Его организовали свежие игроки: Сергеев забросил мяч на Педро, а Печенин не только пустил за спину бразильца, а ещё и неудачно подставил ногу. Мяч срикошетил в сетку.

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Следующим чемпиона попробует остановить «Рубин» – в Казани «Зенит» сыграет 27 июля.