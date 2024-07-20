Топ-события воскресенья: битва Шнайдер за титул, Ф-1 плюс матчи «Спартака» и «Краснодара»

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Посмотреть все события 21 июля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Чикаго Буллз», Летняя лига НБА

Интрига: как там дела у сына Леброна?

Бронни Джеймс, старший сын Леброна Джеймса, похоже, нашел свой ритм, как и «Лос-Анджелес Лейкерс», который одержал свою первую победу в последней игре. Однако «Буллз» тоже набрали форму, и лотерейный выбор Матас Бузелис показал множество ярких моментов в Лас-Вегасе. Интересно только одно — продолжит ли сын Леброна показывать ту же уверенность, что у него была в последних двух встречах? Если да, то «озёрников» наверняка ждёт успех.

🥊 3:00*: Джейк Пол (США) — Майк Перри (США)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли топовый кулачник дерзкого блогера?

В ночь на 21 июля на «Amalie Arena» в Тампе (штат Флорида, США) состоится боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC, ныне звездой кулачных боёв Майком Перри. Проблемный ребёнок постарается показать себя уверенно перед предстоящим противостоянием с легендарным Майком Тайсоном. Он получил опасного соперника, умеющего классно работать на руках. Перри прекрасно понимает, что победа над Полом может дать его карьере новое дыхание. Поэтому Майк совершенно точно будет настроен решительно.

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Венгрии, гонка

Интрига: оставит ли «Макларен» Ферстаппена позади?

В субботней квалификации Гран-при Венгрии у Макса Ферстаппена не нашлось аргументов против скорости «Макларена» и его гонщиков – Ландо Норрис и Оскар Пиастри оккупировали первый ряд стартовой решётки. Сумеют ли теперь «оранжевые» сдержать трёхкратного чемпиона мира и в гонке – такова главная интрига воскресенья. Мини-интрига – как далеко готов зайти Оскар Пиастри в попытке одержать свою первую победу в Формуле-1? Рывок к первому повороту на «Хунгароринге» длинный… Также посмотрим, сумеет ли хоть как-то отыграться после очередной аварии Серхио Перес, который всё ближе к увольнению из «Ред Булл».

🎾 16:30*: Мирра Андреева (Россия, 1) — Нома Ноа-Акугуэ (Германия), Яссы, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Мирра проведёт свой стартовый матч в качестве первой сеяной?

Мирра Андреева дебютирует в Яссах в статусе первого номера посева. Перед поездкой на Олимпиаду 17-летняя россиянка решила набраться игровой практики на грунте в рамках нового турнира в Румынии. Её соперницей на старте будет немка Нома Ноа-Акугуэ, которая старше её на три с лишним года. Ранее девушки друг с другом не играли. Победительница встретится во втором круге с кем-то из пары Александра Саснович — квалифаер.

⚽️ 17:00: «Спартак» — «Зенит», женская Суперлига, 14-й тур

Интрига: дерби Москвы и Петербурга

Разборка двух столиц в футболе – всегда интересно: хоть в мужском, хоть в женском. Красно-белые далеки от тройки лидеров, зато там петербурженки – отстают на два очка от лидирующего ЦСКА. Разве не захотят москвички приостановить принципиальных соперниц в чемпионской гонке? Захотят, конечно. А впервые в сезоне победить призёров Суперлиги? Ещё бы! Кстати, именно против «Зенита» «Спартак» дебютировал в чемпионате. И минимально уступил. Время реванша настало?

⚽️ 17:30: «Оренбург» — «Спартак», РПЛ, 1-й тур

Интрига: как дебютирует Деян Станкович?

У красно-белых новый иностранный тренер. Работу двух последних, если не считать временщика Слишковича, удачной не назовёшь. И дебютировали они тоже не слишком классно: Ваноли «сгорел» ЦСКА (0:2), Абаскаль – «Зениту» (0:4). Станковичу с первым соперником повезло больше, но это вовсе не значит, что ему будет проще. Хотя бы потому что «Оренбург» с 2019 года четырежды побеждал «Спартак». И всё же оренбуржцы потеряли Веру и Воробьёва, а спартаковцы купили Виллиана Жозе. Кажется, результат очевиден. Но так ли это?

🏆🎾 18:00*: Диана Шнайдер (Россия, 1) — Александра Саснович (Беларусь), Будапешт, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Шнайдер третий титул за сезон на разных покрытиях?

Диана Шнайдер продолжает бить рекорды. 20-летняя россиянка уже добралась до рекордного для себя 23-го места в рейтинге WTA, а теперь ещё и получила шанс завоевать третий титул за сезон, причём на разных покрытиях. В Хуахине она первенствовала на харде, в Бад-Хомбурге — на траве и вот теперь добралась до финала Будапешта на грунте. Её соперницей в битве за титул будет белоруска Александра Саснович. Девушки уже играли в этом году в Дохе, и тогда успех был на стороне Дианы.

18:00. Gaimin Gladiators — ???, финал Кубка мира по киберспорту (Dota 2)

Интрига: возьмет ли россиянин трофей Кубка мира в Dota 2?

В рамках «киберспортивной Олимпиады» в Саудовской Аравии завершается один из самых интересных для нас турниров — Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с самым большим призовым фондом в сезоне. Отличные шансы стать первым победителем Кубка мира по киберспорту из России имеет Антон dyrachYO Шкредов вместе со своей Gaimin Gladiators. Впрочем, если повезёт, вторым финалистом станет команда, где тоже есть россиянин — тогда золото в Dota 2 точно возьмёт кто-то из наших.

⚽️ 19:00: «Сочи» — «Балтика», Первая лига, 2-й тур

Интрига: герои прошлого сезона РПЛ бьются теперь в Первой лиге

Сочинцы и балтийцы, как и «Урал», – главные фавориты Первой лиги. Оно и понятно, все три клуба только вылетели и весной показывали интересный футбол. Только вот уральцы первые два матча уверенно взяли. «Сочи» же уступил как раз им (0:2), а «Балтика» не переборола «Родину» (0:0). Нужно исправляться, потому что отыграть стартовое отставание будет непросто. Первая лига по составу участников сильна как никогда. Нужно ловить момент и смотреть как можно больше её матчей.

🏀 19:30: Канада — Пуэрто-Рико, товарищеский матч

Интрига: канадцам нужно разгромить соперника, чтобы доказать свою состоятельность

Да, Канада — один из претендентов на золото на предстоящих Олимпийских играх, если на соревнованиях не было бы США. У сборной Канады полно суперзвёзд — от Джамала Маррея и Шея Гилджес-Александера до раздражающего Диллона Брукса: на бумаге пуэрториканцы — проходной двор для североамериканцев. Но есть чуйка, что команда Хосе Альварадо просто так не отдаст матч, хоть это ещё не Олимпиада.

⚽️ 20:00: «Химки» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 1-й тур

Интрига: герои прошлого сезона Первой лиги бьются теперь в РПЛ

Да, обратная ситуация с соперничеством «Сочи» и «Балтики». Химчане и махачкалинцы бились за чемпионство в Первой лиге (преуспели первые) и синхронно пробились в РПЛ напрямую. Вот только «Химки» заметно усилились и набрали банду, как из фильма «Неудержимые»: Глушаков, Мирзов, Заболотный и многие другие. «Динамо» же инертно на трансферном рынке, поэтому расклад сил явно не в его пользу. А дальше в расписании выезд к «Краснодару». 0 очков в двух матчах на старте – практически приговор для неусилившейся Махачкалы. Получится его избежать?

⚽️ 20:00: «Ахмат» — «Краснодар», РПЛ, 1-й тур

Интрига: краснодарцы победят в усечённом составе?

«Зенит» в межсезонье как следует закупился и стал настолько мощным, что соперничать с ним за чемпионство просто уже не будет. А тут ещё и «Краснодар» временно остался без отдыхающих от Кубка Америки Оласы, Кастаньо и, что самое главное, Кордобы. Они вернутся только к 3-му туру, и без них будет сложно. Матч за Суперкубок с петербуржцами (2:4) это уже показал. Тем более «Ахмат» частенько кусает краснодарцев: в прошлом сезоне отнял четыре очка. Получит ли «Зенит» преимущество в борьбе за золото? Или «Краснодар» всё-таки справится с неприятностями?

🎮 21:00: G2 Esports — MOUZ/NAVI, финал Кубка по киберспорту (Counter-Strike 2)

Интрига: возьмёт ли 19-летний Монеси ещё один громкий титул?

Если за трофей самого громкого турнира в истории киберспорта по Dota 2 борется Антон dyrachyo Шкредов, то в «Контре» наша последняя надежда — Илья m0NESY Осипов, юный снайпер и главная звезда европейской G2 Esports. В обновлённом составе пятёрка Монеси уже выбила с турнира две российские команды, Team Spirit и Virtus.pro. Теперь на пути к титулу остался последний противник — это будет либо MOUZ, либо Natus Vincere.